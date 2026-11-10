El piquete más largo del mundo: el Gobierno anticortes cierra 60 kilómetros del Acceso Oeste para León XIV

El Gobierno que hizo de la lucha contra los piquetes una bandera política deberá administrar este miércoles un corte monumental. Por la visita de León XIV y la misa en Luján , cerrará el Acceso Oeste en ambos sentidos, entre General Paz y la ciudad bonaerense. Serán casi 60 kilómetros de una arteria clave del conurbano.

La postal tiene una particularidad política difícil de disimular: el mismo Gobierno que hizo de la libre circulación una consigna central de su política de seguridad tendrá que garantizar un operativo que impedirá circular por completo en un corredor estratégico.

No se trata de un piquete ni de una protesta social, sino de una decisión estatal por razones de seguridad. Pero el impacto sobre quienes necesitan trasladarse será concreto.

Desde muy temprano este martes, el tránsito sobre la autopista comenzó a intensificarse. Cerca del mediodía ya se registraban demoras y retenciones de varios minutos en distintos puntos de la traza.

El panorama se agravó por las restricciones vinculadas con las actividades del pontífice en el barrio porteño de Palermo, entre ellas el encuentro con jóvenes previsto en la zona del Monumento de los Españoles .

El cierre total comenzará a la hora cero de este miércoles y, según el esquema informado, se extenderá hasta las 14. El tramo afectado comprende aproximadamente 54 kilómetros, entre los kilómetros 12 y 66, aunque el recorrido completo entre General Paz y Luján se aproxima a los 60 kilómetros.

La previsión de las autoridades contempla que las restricciones puedan prolongarse hasta que finalice el desplazamiento del papa y su posterior traslado hacia el aeropuerto de Ezeiza.

Una cápsula papal y una autopista vacía

El dispositivo de seguridad prevé que León XIV llegue a Luján después de su visita a la cárcel de Devoto. Desde allí, el pontífice se trasladará por el Acceso Oeste acompañado por una cápsula de alrededor de diez vehículos.

La llegada está prevista para después de las 9.30 a la rotonda de la fuente, conocida como El Tótem, un punto estratégico que permite ingresar al santuario desde la avenida Nuestra Señora de Luján. Allí subirá al papamóvil para completar el trayecto hasta la basílica, donde encabezará la misa frente a una multitud de fieles.

El operativo fue coordinado con la empresa concesionaria Autopistas del Oeste y contempla restricciones sobre las dos manos de circulación. La magnitud del despliegue responde a la necesidad de garantizar un corredor despejado para el traslado del pontífice y evitar interferencias en su recorrido.

La dimensión del operativo, sin embargo, excede el trayecto papal. Los municipios de Tres de Febrero, Morón, Hurlingham, Ituzaingó, Moreno y General Rodríguez quedarán atravesados por las restricciones y los desvíos, en una jornada que obligará a modificar recorridos habituales.

Trenes especiales y colectivos para evitar el colapso

Ante la imposibilidad de utilizar el Acceso Oeste, las autoridades recomendaron recurrir al transporte público y a caminos alternativos. El ferrocarril Sarmiento tendrá un esquema especial, con 42 servicios adicionales entre Moreno y Luján. Algunas formaciones continuarán hasta Mercedes.

Entre Once y Moreno, la línea funcionará con una frecuencia estimada de 11 minutos y máxima capacidad operativa. Desde Moreno habrá servicios de conexión hacia Luján, mientras que el ramal San Martín reforzará las frecuencias entre Retiro y la estación Dr. Domingo Cabred, en Open Door. Desde allí, los pasajeros podrán continuar en las líneas 502 o 350.

También habrá un esquema especial de colectivos coordinado por el Ministerio de Transporte bonaerense y la empresa Transportes 11 de Junio. Las líneas urbanas 501 y 503 y las interurbanas 500 y 502 trasladarán pasajeros desde distintas localidades hacia las inmediaciones de la ciudad.

Los servicios llegarán hasta la intersección de las rutas 192 y 7. Desde ese punto, los asistentes deberán continuar a pie hacia la basílica. Los recorridos incluirán conexiones desde Cortínez, Open Door, Jáuregui, Navarro y distintos barrios de Luján. Los refuerzos funcionarán de manera continua y podrán abonarse con la tarjeta SUBE.

Las rutas alternativas y el costo de la peregrinación

Para quienes necesiten trasladarse en vehículo particular, las autoridades recomendaron utilizar las rutas nacionales 6, 8 y 9, además de las provinciales 192, 34 y la vieja ruta 7. El tránsito en el casco céntrico de Luján también estará restringido y habrá sectores específicos para estacionar.

Capsula de seguridad utilizada por León XIV en Córdoba Vatican Media

La información sobre los espacios habilitados se encuentra disponible en el sitio oficial El papa en Argentina, en el apartado Sedes, correspondiente a Luján. La Municipalidad informó que esta tarde ya se habilitó el ingreso a los Patios de Nuestra Señora de Luján, dentro de la denominada Zona 0, donde se instalaron pantallas y sistemas de sonido.

La misa del miércoles será uno de los momentos centrales de la visita de León XIV. La convocatoria masiva y la relevancia institucional del acontecimiento explican el despliegue de seguridad. Pero también dejan una imagen política singular: para recibir al papa, el Gobierno que hizo de la lucha contra los cortes una marca de identidad tendrá que paralizar durante horas una autopista entera.

El piquete, esta vez, tendrá autorización oficial, un operativo coordinado y un motivo religioso. Y, para miles de automovilistas del oeste bonaerense, el resultado será el mismo: buscar otro camino.