Buenos Aires: cinco nombres para la sucesión de Nicolás Mantegazza en San Vicente

La carrera por la sucesión de Nicolás Mantegazza en San Vicente muestra sus primeras cartas. El intendente no podrá buscar un nuevo mandato en 2027 por la ley que pone un tope a las reelecciones en Buenos Aires y distintos sectores políticos ya tienen nombres para disputar la continuidad del oficialismo y el control del municipio.

En escena aparecen cuatro referencias del peronismo, con terminales en las distintas tribus del espacio, y un candidato de La Libertad Avanza relativamente consolidado como la figura preponderante dentro de la oposición.

Dentro del oficialismo municipal, uno de los nombres que asoma es el de Daniela Lasalle , actual jefa de Gabinete y esposa de Mantegazza. Su eventual postulación representaría una apuesta por la continuidad del actual esquema de gobierno, con una figura que ocupa un lugar central en la gestión y conoce de primera mano el funcionamiento de la administración local.

Lasalle fue la primera candidata del espacio a concejal en la elección legislativa de 2025. Se impuso con un alto margen: 66% contra apenas 22% de La Libertad Avanza.

El peronismo también tiene otros posibles postulantes con anclaje en las distintas estructuras partidarias. Por el Frente Renovador, el nombre es el de Roberto Vázquez , diputado provincial y referente del espacio que conduce Sergio Massa, quien ya compitió por la intendencia en las PASO de 2019.

El dirigente también fue secretario de Seguridad en el municipio. Acompaña la gestión y cerca suyo hablan de continuidad en caso de llegar a la intendencia. Tiene el apoyo de la jefa comunal de Presidente Perón, Blanca Cantero, y de su esposo y titular del Sindicato de Trabajadores de Estaciones de Servicios, Carlos Acuña.

En el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que conduce Axel Kicillof, aparece Esteban Ramos, referenciado en el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque. Se trata de una de las terminales que buscará tener protagonismo en el armado local de cara a 2027.

La Cámpora, por su parte, tiene como principal referencia local a Diego Barrales. El dirigente representa al sector que responde a la organización conducida por Máximo Kirchner y que también buscará hacer valer su peso territorial en la definición del candidato peronista.

La Libertad Avanza busca su lugar

Del otro lado del escenario político, La Libertad Avanza ya tiene un nombre para competir por la intendencia: Julián Mascia. Es el presidente del bloque de concejales de LLA. El espacio libertario buscará consolidar su construcción en el distrito y capitalizar el crecimiento electoral de la fuerza que conduce Javier Milei a nivel nacional y provincial.

Como se dijo, la oposición quedó muy lejos en la elección legislativa de 2025. En ese entonces llevó como primer candidato a concejal a Ignacio Contreras, quien tras la elección fue detenido en una causa por violencia de género.

El perfil de Mascia es diferente y hasta reconocido por la dirigencia peronista del distrito. “Es un tipo de diálogo y consensos, no es de los extremistas, tiene vocación y recorrido territorial, eso en San Vicente garpa”, destaca una figura que está en la vereda de enfrente, desde donde también marca que eso “es todo lo que tiene la oposición”.