San Martín: Leonardo Grosso amenaza con competir por afuera si no le dan la interna

El dirigente del Movimiento Evita, Leonardo Grosso , está decidido a competir por la intendencia de San Martín y enfrentar al intendente Fernando Moreira , delfín del ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis , que irá por la reelección.

En las últimas horas confirmó que será candidato y que quiere competir en la PASO del peronismo. Pero también avisó que si no le dan la posibilidad de enfrentar en una interna al jefe comunal, competirá por afuera con su partido recientemente lanzado, Futuro San Martín.

“Yo voy a ser candidato a intendente el año que viene. Queremos una PASO. Si no nos dan la PASO, nosotros preparamos nuestro partido”, afirmó sin vueltas el dirigente del Evita al tiempo que anunció el lanzamiento de Futuro San Martín, sello con el que buscará garantizar su participación electoral.

Futuro San Martín es una construcción integrada por vecinos, militantes y organizaciones del distrito, con el acompañamiento de sindicatos y distintos espacios políticos y sociales. “Nos organizamos para cambiar las cosas porque estamos hartos de problemas que venimos arrastrando hace muchos años. No especulamos. Ya es hora de poner los problemas de la gente sobre la mesa”, afirmó Grosso.

El dirigente del Evita ya compitió por la intendencia en 2023 cuando en las PASO logró sacar más de 30 mil votos frente al intendente, que se impuso con cerca del doble de votos.

Dentro el peronismo no es el único que quiere competir. El kirchnerismo tiene en San Martín otra figura para proponer para la competencia interna: el economista Hernán Letcher, alineado con Cristina Fernández de Kirchner. Su sector tiene base en el Ateneo Néstor Kirchner del municipio. Por su parte, el Frente Renovador, tiene en carrera a Juan Eslaiman.

Cuestionamientos a Moreira

Grosso viene esgrimiendo fuertes críticas a la gestión municipal y asegura que después de 15 años “el modelo está agotado”. “En los últimos dos mandatos no renovaron ninguna propuesta, no profundizaron ninguna política y no tuvieron la capacidad de incorporar las demandas nuevas que aparecen en la ciudadanía. En San Martín hay muchos problemas de gestión”, señaló.

La inseguridad y el avance del narcotráfico también aparecen entre los principales ejes de la propuesta que viene impulsando. “Necesitamos un municipio que ponga la cara frente a la inseguridad y que no mire para otro lado cuando el narcotráfico avanza en los barrios. El Estado tiene que estar para cuidar a los vecinos”, afirmó.

También viene señalando hacia adentro del peronismo la lejanía de los temas cotidianos: “La gente tiene ganas de hablar y de contar lo que le está pasando. La política está demasiado ocupada en sus propios problemas y poco en los problemas de la gente”, sostuvo.