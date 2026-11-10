VIP 2: tras la carpa de Palermo, meet and greet de León XIV con sus mecenas del Círculo Rojo Púrpura

Mientras León XIV reivindica la justicia social, la dignidad del trabajo y una economía al servicio de las personas, su visita a la Argentina también deja ver una postal menos igualitaria: una agenda de encuentros exclusivos en la que algunos fieles acceden a una cercanía privilegiada con el pontífice, mientras la mayoría participa desde las tribunas y las convocatorias multitudinarias.

Todavía se escuchaban los ecos del escándalo que detonó la carpa VIP que este lunes alojó, a la sombra y con propuesta gastronómica bien de Palermo, a un puñado de celebrities de la política y la farándula en las inmediaciones del Monumento de los Españoles, donde el pontífice dio su primera misa multitudinaria, cuando Letra P pudo confirmar que hubo VIP 2.

Este martes, en la sede de la Nunciatura Apostólica, en la coqueta calle Alvear, el papa recibió a figuras estelares del Círculo Rojo (Púrpura) del empresariado que son, además, socios del Gobierno en el modelo que los tiene como grandes ganadores, el mismo que viene cuestionando el pontífice.

"Carpa VIP": Por los comentarios sobre un sector especial durante la misa del Papa León XIV en la Ciudad de Buenos Aires pic.twitter.com/xGgqGXmxGn

Del meet and greet, muy privado, participaron ceos que, como reveló Letra P , hicieron la vaquita de tres millones de dólares que engrosó los fondos destinados a la organización de la visita apostólica.

Las fuentes que le confiaron la información a este portal criticaron la carpa de Palermo, dijeron que nada tuvieron que ver con su organización y la consideraron una "farandulización de la misa".

Además, la diferenciaron del encuentro de este martes, que "no tuvo nada de VIP" y se trató, aseguraron, de una más de citas privadas con el papa que son habituales en todo viaje apostólico con quienes aportaron para hacerlo posible.

Los mecenas de León XIV

Como también contó Letra P, entre ese grupo figuraban Marcos Galperin, Eduardo Eurnekian, Marcos Bulgheroni, Marcelo Mindlin, Eduardo Elsztain, Alejandro Roemmers, Mario Montoto, Daniel Hadad, Francisco de Narváez, Daniel Vila y algún otro nombre más. La lista de quienes fueron a la Nunciatura nunca fue confirmada.

No es la primera vez que pasa: los papas suelen reunirse con sus aportantes. Juan Pablo II, Benedicto XIV y el mismísimo Francisco también lo hacían.