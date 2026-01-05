REFORMA POLÍTICA

Sebastián Pareja mete presión por la Boleta Única en Buenos Aires: "Será una realidad"

El diputado ratificó que LLA impulsará el proyecto en la Legislatura para tener esa herramienta electoral. Sobre Kicillof: "Avala prácticas antidemocráticas".

Letra P | María Martha San Martín
Por María Martha San Martín
Sebastián Pareja.

Sebastián Pareja.

Sebastián Pareja.
Así lo adelantó el diputado nacional y presidente del partido libertario bonaerense en su cuenta de Twitter, al citar un posteo del presidente de la cámara baja, Martín Menem, en el que pide trabajar para tener BUP en cada provincia “y terminar con la trampa de las colectoras”. A ese llamado, Pareja le agregó un condimento político: apuntó que al Gobierno de Axel Kicillof no le interesa que los bonaerenses puedan votar con un sistema transparente y que “avala prácticas antidemocráticas”, en alusión a la condena del gobernador al ataque de Estados Unidos en Venezuela.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SPareja_/status/2007913890349277222&partner=&hide_thread=false

Sebastián Pareja, Boleta Única y reforma política

Aunque en un contexto atravesado por los debates en relación con Venezuela, el posicionamiento de Pareja en torno a la BUP se inscribe en el marco de la reforma política pendiente en la provincia de Buenos Aires. Como adelantó Letra P este sábado, Kicillof volverá a insistir con la reelección indefinida de intendentes como parte de una reforma integral que atraviesa a todos los bloques opositores, y que también incluye la BUP y las PASO.

En ese marco, el armador de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires, sostuvo que la Boleta Única de Papel constituye un modelo ya probado a nivel nacional y cuestionó la falta de avances del Ejecutivo bonaerense en esa dirección. Además, confirmó que tanto el bloque de diputados como el de senadores trabajarán de manera sostenida para que el sistema se implemente en el territorio provincial.

Sebastián Pareja y Karina Milei

Sebastián Pareja y Karina Milei

Legislatura bonaerense: escenario de discusión de las nuevas reglas de juego

La reforma política será el gran paquete de negociación de 2026 en la Legislatura, un escenario que en octubre pasado reclamó el juez federal Alejo Ramos Padilla para que la discusión de temas como la BUP y el futuro de las PASO en períodos no electorales evite cambios de reglas en pleno partido.

LLA ya anticipó que hará de la BUP una de sus banderas legislativas para este año. Mientras que en las elecciones provinciales del 7 de septiembre, el peronismo venció a los libertarios por 14 puntos con la boleta tradicional, en las elecciones nacionales de octubre pasado el partido de Milei ganó con la Boleta Única por medio punto.

Ahora, los libertarios quieren replicar ese sistema para los cargos provinciales en 2027 y tienen de su lado a buena parte del PRO y la UCR, que en 2024 habían presentado un proyecto conjunto que quedó cajoneado. En cambio, el peronismo está abroquelado en contra de la Boleta Única Papel y a favor de la tradicional.

