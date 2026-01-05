Sebastián Pareja mete presión por la Boleta Única en Buenos Aires: "Será una realidad"

Sebastián Pareja.

Sebastián Pareja marcó este lunes cuál será la columna vertebral de la agenda legislativa que va a mantener La Libertad Avanza (LLA) en la Legislatura bonaerense: que la Boleta Única Papel sea una realidad en la Provincia de Buenos Aires, donde funcionó sin mayores inconvenientes en las elecciones de medio término de octubre que ganó Javier Milei.

Así lo adelantó el diputado nacional y presidente del partido libertario bonaerense en su cuenta de Twitter, al citar un posteo del presidente de la cámara baja, Martín Menem, en el que pide trabajar para tener BUP en cada provincia “y terminar con la trampa de las colectoras”. A ese llamado, Pareja le agregó un condimento político: apuntó que al Gobierno de Axel Kicillof no le interesa que los bonaerenses puedan votar con un sistema transparente y que “avala prácticas antidemocráticas”, en alusión a la condena del gobernador al ataque de Estados Unidos en Venezuela.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SPareja_/status/2007913890349277222&partner=&hide_thread=false La Boleta Única de Papel es un éxito político y de implementación del gobierno de @JMilei. Tristemente el Gobierno de la Provincia sigue demostrando que no le interesa que los bonaerenses puedan votar con un sistema ágil y transparente. Otra expresión más de una mirada que tolera… https://t.co/wWaOuJcVL5 — Sebastián Pareja (@SPareja_) January 4, 2026 Sebastián Pareja, Boleta Única y reforma política Aunque en un contexto atravesado por los debates en relación con Venezuela, el posicionamiento de Pareja en torno a la BUP se inscribe en el marco de la reforma política pendiente en la provincia de Buenos Aires. Como adelantó Letra P este sábado, Kicillof volverá a insistir con la reelección indefinida de intendentes como parte de una reforma integral que atraviesa a todos los bloques opositores, y que también incluye la BUP y las PASO.

En ese marco, el armador de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires, sostuvo que la Boleta Única de Papel constituye un modelo ya probado a nivel nacional y cuestionó la falta de avances del Ejecutivo bonaerense en esa dirección. Además, confirmó que tanto el bloque de diputados como el de senadores trabajarán de manera sostenida para que el sistema se implemente en el territorio provincial.

sebastian-pareja-2072834 Sebastián Pareja y Karina Milei Legislatura bonaerense: escenario de discusión de las nuevas reglas de juego La reforma política será el gran paquete de negociación de 2026 en la Legislatura, un escenario que en octubre pasado reclamó el juez federal Alejo Ramos Padilla para que la discusión de temas como la BUP y el futuro de las PASO en períodos no electorales evite cambios de reglas en pleno partido.

LLA ya anticipó que hará de la BUP una de sus banderas legislativas para este año. Mientras que en las elecciones provinciales del 7 de septiembre, el peronismo venció a los libertarios por 14 puntos con la boleta tradicional, en las elecciones nacionales de octubre pasado el partido de Milei ganó con la Boleta Única por medio punto. Ahora, los libertarios quieren replicar ese sistema para los cargos provinciales en 2027 y tienen de su lado a buena parte del PRO y la UCR, que en 2024 habían presentado un proyecto conjunto que quedó cajoneado. En cambio, el peronismo está abroquelado en contra de la Boleta Única Papel y a favor de la tradicional.

