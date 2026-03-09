Mahiques espera un recambio en el Consejo de la Magistratura para cubrir las vacantes claves de Comodoro Py

Javier Milei se propuso tener un vínculo con la familia judicial. Para lograrlo, Juan Bautista Mahiques debe cubrir las vacantes en los tribunales y enviará al Senado los pliegos para cubrir más de 200 cargos. Lo más importante vendrá a fin de año, cuando el nuevo ministro de Justicia acelere los concursos para los puestos más relevantes de Comodoro Py .

Se trata del fuero más relevante, porque es el que instruye las causas por corrupción. La postergación de ese trámite no es casual: en noviembre se vencen los mandatos del Consejo de la Magistratura , organismo encargado de la selección y la evaluación de la conducta de los magistrados. Con el recambio, Milei tiene expectativas de monopolizar su composición.

Mahiques, quien fue nombrado en acuerdo con Karina Milei -asesorada en estos temas por los Menem, Lule y Martín-, garantiza un acuerdo con la Corte Suprema, cuyo titular, Horacio Rosatti , preside la Magistratura y les pone el moño a los concursos. Con los nuevos consejeros, el pacto entre el Presidente y la casta judicial quedaría consolidado.

En lo inmediato, los pliegos que se tratarán en el Senado no tienen demasiadas polémicas: en su mayoría, son para cubrir juzgados civiles, laborales y penales ordinarios, sin incidencia en causas con repercusiones políticas. Ni bien asumió, Milei los retiró para evaluarlos y nunca hizo ese trabajo.

La Magistratura debería ser violeta antes de fin de año. Con una mayor presencia de libertarios por el Congreso -se renuevan las ocho butacas- y la llegada a potenciales representantes de jueces y abogados, el flamante ministro de Justicia puede aspirar a dominar los concursos a gusto, al menos para blindar a Milei de nombres hostiles.

En la oposición miran con lupa al menos nueve vacantes que hay en Comodoro Py y aún deben concursarse. Hay cuatro de juzgados resonantes en las investigaciones de corrupción: el 11 (que ocupó Claudio Bonadío), el 6 (que era de Rodolfo Canicoba Corral), el 9 (que dejó libre Luis Rodríguez) y el 12, sin juez designado tras la mudanza de Sergio Torres a la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires.

En la Cámara de Apelaciones hay una de las irregularidades más cuestionadas por la oposición: la continuidad de los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, a quienes la Corte pidió reemplazar. El concurso está terminado, pero Rosatti no apuró los nombramientos.

Las otras tres vacantes a cubrir son las de la Cámara de Casación Penal Federal, instancia de apelación previa a la Corte Suprema. En la sala I, dejaron sus cargos Eduardo Rafael Riggi, Liliana Elena Catucci y Ana María Figueroa, a quien en 2023 el Senado le aprobó una continuidad de cinco años, pero la Corte la anuló.

La impulsora de la continuidad era ni más ni menos que Cristina Fernández de Kirchner, por entonces a cargo del Senado. Intentaba detener causas judiciales que finalmente llegaron a la Corte, que la condenó a prisión.

Mejor esperar

Los tiempos de Mahiques y su acuerdo con la Corte explican además por qué en esta etapa Milei no tiene intenciones de enviar pliegos para cubrir las dos vacantes del máximo tribunal, que requieren dos tercios del Senado. Sí podrían nombrarse los conjueces que deban intervenir y se eligen con la mitad más uno del recinto de la cámara alta.

Otro cargo que necesita mayoría especial es la Procuración, que desde 2017 ocupa en forma interina Eduardo Casal. Su reemplazo, al igual que la elección de los supremos, quedaría para 2028, cuando Milei, en caso de ser reelecto, contará con un bloque más numeroso en el Senado.

En 2028 también quedará en el olvido el PRO, que hasta esa fecha incide con tres bancas en el Senado -serían claves para los dos tercios- y también hace ruido en la Magistratura con la representante de los colegios de abogados Jimena Latorre, ex funcionaria de la UIF. La historia en organismo cambiará a fin de año, con la renovación de cargos elegidos cuando La Libertad Avanza no estaba en el radar.

Monopolio en Acuerdos

Mahiques informó este domingo que acelerará los trámites para cubrir las 200 vacantes de jueces, 72 de defensores y 65 de fiscales. El primer paso, informó, será actualizar los antecedentes de los ternados a través del registro nacional de reincidencias.

Recién después, Milei designará un elegido por terna. La tarea, en verdad, la realizará el ministro con Lule y Martín Menem, quienes tienen a cargo la gestión de la justicia. Se la arrebataron a Santiago Caputo, tras el fracaso que significó el rechazo de los pliegos de los dos candidatos a jueces supremos: Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo.

Los pliegos se tratarán en la comisión de Acuerdos del Senado, que preside Juan Carlos Pagotto, leal a Lule Menem. Lo curioso es que la presencia del peronismo será ínfima: como no enviaron sus integrantes, molestos por el reparto de lugares, Patricia Bullrich sólo le dejó libres tres de 17 lugares, aun cuando el justicialismo es el bloque más grande del recinto y, con aliados, supera el tercio del recinto.

La semana pasada se sumaron como vocales la salteña Flavia Royón y la tucumana Sandra Mendoza, quien se fue del peronismo hace 15 días, junto a Carolina Moises (Jujuy) y Guillermo Andrada.

El resto de los aliados de LLA tiene voto, como la UCR (Maximiliano Abad, Mariana Juri y Carolina Losada), el gobierno de Misiones (Oscar Arce) y Provincias Unidas (Carlos Espínola). El gobernador tucumano Osvaldo Jaldo tendrá dos firmas: la de Mendoza y la de Beatriz Ávila.