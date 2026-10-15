Los gobernadores blindaron el DNU 70/23: Jaldo, Sadir, Pullaro y dos de Unión por la Patria bajaron la sesión

El bloque Unión por la Patria, en la sesión fallida sobre el DNU. Dos de sus gobernadores no ayudaron al cuórum.

Javier Milei puede respirar tranquilo: la oposición no logró sumar una mayoría para abrir la sesión pedida para tratar el DNU 70/23, firmado por el Presidente a poco de asumir, que deroga o modifica más de 70 leyes y seguirá vigente. La ausencia de representantes de gobernadores fue decisiva.

Como anticipó Letra P , colaboraron con el faltazo de sus diputados los mandatarios radicales Carlos Sadir (Jujuy) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe); y Osvaldo Jaldo (Tucumán), quien abandonó el PJ hace tres años y tiene bloque propio en la cámara baja. Pero también ayudaron dos gobernadores que tienen a sus diputados en Unión por la Patria (UP): Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

Con estas bancas vacías, el tablero llegó a 121 presencias, ocho menos que el cuórum. El Gobierno logró la colaboración de sus aliados de la UCR , el PRO y diputados que responden a los gobiernos provinciales de Neuquén, Santa Cruz, Chubut y San Juan. Tampoco fue la dupla del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). Tampoco estuvo Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) ni Lourdes Arrieta (Provincias Unidas), exlibertaria.

Hubo otras colaboraciones decisivas para el Gobierno, como la de la cordobesa Alejandra Torres , quien se diferenció de sus coterráneos y no pisó el recinto. No fue el misionero Daniel Vancsik , cercano a Carlos Rovira y tiene relación con Martín Menem . Desafió a sus tres compañeros, que cumplieron con la orden del gobernador Hugo Passalacqua .

Misiones comparte el bloque Argentina Federal con Salta, donde el gobernador, Gustavo Sáenz , supo jugar a dos puntas. Se sentaron dos de sus tres alfiles ( Bernardo Biella y Pablo Outes ), pero no así dos aliados de la bancada: Gerardo González y Claudio Álvarez .

Raúl Jalil (Catamarca) no colaboró con Milei y sus tres diputados ocuparon sus bancas. En La Libertad Avanza (LLA) lo justifican. Explican que al menos dos (Fernado Monguillot y Sebastián Nóblega) no le responden al gobernador. Fernanda Ávila no quiso diferenciarse y ocupó su banca.

Con 136 ausencias, la oposición no logró reunir el cuórum de 129 bancas para abrir la sesión en Diputados y debatir el DNU 70/2023 https://t.co/tGLajdvbqa pic.twitter.com/5NQheJmMG2 — LETRA P (@Letra_P) October 15, 2026

Los gobernadores decisivos

La sesión fue convocada por los bloques opositores y este lunes el cuórum estaba cerca. Como explicó Letra P, con la confirmación de los cordobeses el número posible escaló a 127, a sólo dos del cuórum.

Preocupados, Menem y el jefe de Gabinete, Diego Santilli jugaron fuerte para bajar el número y lo lograron. Sadir recibió una fuerte presión y sus dos diputados afines no fueron. Son Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán, quien había firmado el pedido de sesión y dejó su butaca vacía.

El riojano le dio una excusa para que los aliados faltaran. Sumó a la sesión del 21 de octubre los otros dos temas que formaban parte de la frustrada sesión de este jueves: la emergencia en discapacidad y los proyectos sobre endeudamiento familiar.

Además, este miércoles se incorporó el contenido de la ley de tierras al proyecto sobre inviolabilidad de propiedad privada. Es una de las 70 normas derogadas en el DNU 70/23, que tiene 366 artículos y es clave en la arquitectura jurídica de Argentina.

La Corte puso en vigencia la ley de tierras por unos días y motivó la citación de la sesión de la oposición. Los referentes de UP se negaron a darla de baja luego de una cautelar del máximo tribunal la suspendiera.

Jaldo, clave

Otro logro de Menem y Santilli fue disciplinar a Jaldo, quien dejó vacías las bancas de sus tres diputados del bloque Independencia: Gladys Medina, Javier Noguera y Elia Fernández. Si bien LLA tiene un candidato a gobernador en Tucumán (Lisandro Catalán) no resulta un problema para Jaldo.

Pullaro es otro de los socios del gobierno que sacó sus cartas: no asistieron Gisela Scaglia y José Núñez, que integran el bloque Provincias Unidas. Comparten bancada con los jujeños y los cordobeses. También con el chubutense Jorge Ávila, que no fue. Responde al gobernador Ignacio Torres.

Los gobernadores peronistas que ayudaron causaron una feroz discusión en el bloque que conduce Germán Martínez, donde hace dos años hay un debate sobre si era preferible pedir una sesión para tratar el DNU, aún sin los votos confirmados.

“Van a tener que mejorar las matemáticas”, ironizó Miguel Pichetto. Las colaboraciones no deberían sorprender: Zamora ayudó a Milei con muchas ausencias de sus diputados en 2024, mientras que el fueguino Paulo Tita no estuvo en la sesión que debatió la reforma laboral.

El decreto vigente

Con estas ausencias, los 121 presentes fueron 90 de UP, cuatro del Frente de Izquierda, diez de los 18 de Provincias Unidas (tampoco estuvo el rionegrino Sergio Capozzi, exPRO), cinco de Argentina Federal (Misiones y Salta). Estuvieron los socialistas Esteban Paulón y Pablo Farías; los radicales Mariela Coletta, Martín Lousteau y Pablo Juliano; y los cinco cordobeses: Juan Schiaretti, Carlos Gutiérrez, Juan Brügge, Carolina Basualdo e Ignacio García Aresca.

Estuvieron las duplas del peronismo de San Luis, Encuentro Federal (Pichetto y Nicolás Massot) y la Coalición Cívica. Completaron las bancas el trío catamarqueño las monobloquistas Marcela Pagano (Coherencia) y Natalia de la Sota (Defendemos Córdoba).

Ante el fracaso de la gestión, el DNU 70/23 sigue vigente. Fue firmado por Milei diez días después de asumir y es una de las medidas claves de su gestión. Tiene 366 artículos y deroga o modifica 70 leyes.

Una de la que borra es la de tierras -reestablecida por la Corte Suprema- y otras son las leyes de alquileres, góndolas y abastecimiento. También dispone las regulaciones del mercado aerocomercial y elimina los límites a las tasas de interés de las tarjetas de crédito y a los aranceles de las prepagas.

En marzo de 2024 el DNU fue rechazado en el Senado y si Diputados hubiera votado en contra, quedaba automáticamente eliminado. Cuando eso ocurre, las normas derogadas se extinguen de inmediato. No ocurrió y Milei podrá seguir aplicándolo por tiempo indefinido.