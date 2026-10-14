DNU 70/23: la Casa Rosada teme que la oposición consiga los votos y apunta contra la tropa de Raúl Jalil

A menos de 24 horas de la sesión convocada por la oposición para tratar el mega- DNU que Javier Milei firmó en 2023, la cúpula de la Casa Rosada admite que la presión política sobre los gobernadores dialoguistas no está sufriendo el efecto esperado. De hecho, en los pasillos de la sede libertaria hasta reconocen que el kirchnerismo y sus aliados legislativos están a escasos votos de conseguir el cuórum.

En el oficialismo saben que con el aporte del cordobesismo, los bloques más intransigentes de la Cámara de Diputados pueden alcanzar unos 127 votos, es decir, apenas dos menos de los necesarios para iniciar el debate parlamentario. Por esa razón es que después de la última reunión de la mesa política, que se realizó este martes por la tarde en Balcarce 50 , se aceleró la presión sobre Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta), los tres mandatarios aliados que administran desde sus provincias algunos de los votos claves para sancionar o rechazar proyectos.

Se trata de tres caciques de origen justicialista, pero que sin embargo mantiene buen diálogo con el jefe de Gabinete, Diego Santilli , quien busca el respaldo de las provincias para las nuevas reformas de La Libertad Avanza y el consentimiento para cerrar algún tipo de acuerdo electoral el próximo año. Sin embargo, al cierre de esa nota, en el entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , comenzaron a observar con desconfianza a los tres diputados que responden a Jalil.

"Nos sorprenden los tres catamarqueños que están desconociendo a su gobernador y podrían sumarse a la movida del kirchnerismo", comentó a Letra P un operador que estaba al tanto del enojo de la mesa chica del karinismo y de los posibles movimientos en el Congreso. El trío sospechado es el de Fernanda Ávila , Sebastián Nóblega y Fernando Monguillot , quienes rompieron el bloque de Unión por la Patria en diciembre del 2025.

Un integrante de la mesa política de la Casa Rosada confirmó el temor de que los bloques díscolos consigan, finalmente, los votos necesarios para iniciar el debate este jueves. "Están cerca, pero todavía apostamos a que se caiga todo. Lo vamos a saber a último momento", sostuvo esta fuente libertaria que trajinó las últimos días entre el despacho de Lule Menem , el principal operador de El Jefe, y el presidente de la Cámara de Diputado, Martín Menem , el hombre de mayor confianza de la hermana presidencial.

Como en otras oportunidades, el partido violeta medirá afinidades y lealtades a partir de los movimientos alrededor del recinto. De ahí que todavía sigan las conversaciones con Jaldo y Sáenz, y busquen que Jalil ejerza la presión necesaria sobre los tres catamarqueños. Por ahora, en el oficialismo quieren preservar el vínculo con el gobernador de Catamarca, con quien también esperaban llegar a algún tipo de entendimiento electoral en 2027.

Más allá del malestar con el trío catamarqueño, las cuentas del oficialismo se alteraron en la última jornada cuando se conoció la decisión de dar cuórum de los seis integrantes de Provincias Unidas que representan a Córdoba. Tal como dio cuenta Letra P, Menem creía tener todo controlado tras la decisión de borrar el artículo 154 del DNU 70/23, que elimina la ley de tierras.

"Todavía no hay sesión, pero no podemos cantar victoria antes de tiempo. Vamos a seguir charlando", sumó una figura del ecosistema menemista.

Diego Santilli y los Menem, los operadores karinistas

Los tres integrantes de la mesa chica de la secretaria general de la Presidencia negocian a contrarreloj para frenar la sesión, luego de haber intentado incorporar límites a la venta de tierras a extranjeros en otro proyecto para terminar de frustrar la avanzada opositora. Es que, más allá de la derogación de la ley de tierras, el mega-DNU que el jefe de Estado firmó apenas diez días después de asumir tiene 366 artículos y deroga o modifica unas 70 leyes.

Además de borrar la normativa de tierras, una iniciativa de la gestión de Cristina Kirchner para ponerle límites a la compra de tierras por parte de extranjeros, se derogaron leyes como la de alquileres, góndolas y abastecimiento. Como en marzo de 2024 el decreto fue rechazado en el Senado, si Diputados también vota en contra, queda eliminado y las normas derogadas vuelven a regir en lo inmediato. Es por es que Santilli y los Menem hacen lo imposible para bloquear la sesión. Dicen que medirán con esta nueva avanzada legislativa las acuerdos electorales para el próximo año.