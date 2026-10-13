Presupuesto 2027: Carlos Guberman prometió fondos para discapacidad y expuso la interna del Gobierno

El diputado Bertie Benegas Lynch (La Libertad Avanza) y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Durante el debate del Presupuesto.

El Presupuesto 2027 comenzó a debatirse en Diputados con la exposición del secretario de Hacienda, Carlos Guberman , quien blanqueó diferencias en el Gabinete sobre el financiamiento a la discapacidad. El funcionario aseguró que en las planillas están las partidas disponibles para pagar la ley de emergencia, aunque el capítulo VI cambia el sistema y permite ahorrar esos fondos.

En este apartado se modifica el esquema de prestaciones para que obras sociales y prepagas puedan desentenderse de las coberturas. Además, establece otro mecanismo de pensiones que podría dejar fuera a personas con discapacidad.

Guberman admitió que si bien estos cambios forman parte del articulado no están contemplados en los balances oficiales. Contó que en los fondos incluidos en "jurisdicción 91" se "duplica la partida en atención a discapacidad, cumpliendo con la ley de emergencia o cualquier alternativa que salga del Presupuesto. Se financian el 100% de las partidas que se demande", detalló.

El secretario protagonizó la primera reunión para debatir la ley de leyes en la comisión de Presupuesto, que preside el diputado de La Libertad Avanza (LLA), Bertie Benegas Lynch . Este miércoles a las 10 horas volverá a sesionar con la presencia del secretario de Empleo, Julio Cordero .

El martes 20 el tratamiento continuará con la presencia de funcionarios de educación, como el secretario Carlos Torrendell ; y el subsecretario de políticas universitarias, Alejandro Álvarez . LLA buscará dictaminar el 28 de octubre y tratar el proyecto en el recinto el miércoles 18 de noviembre, como anticipó Letra P . Los fondos a universidades, obras públicas y seguridad social, son otros temas en conflicto.

El capítulo más polémico del Presupuesto

El debate sobre discapacidad mostró las pujas entre los dos bandos del Gobierno. El ministro de Hacienda Toto Caputo y su par de Salud, Mario Lugones, impulsan un feroz ajuste en el área, en sintonía con los reclamos de las grandes obras sociales y las prepagas.

Lo incluyeron en un proyecto que enviaron al Senado en abril y nunca se trató. Repitieron la propuesta en seis artículos del Presupuesto, siempre con el amparo de Javier Milei.

Este fin de semana, Santiago Caputo informó en Twitter que un 60% de las pensiones que se aportan son "truchas", una estadística que no forma parte de registros oficiales. Su posteo fue compartido por el ministro de Hacienda y por Milei.

Aproximadamente el 60% de las pensiones por invalidez son truchas. Certificados emitidos por los políticos para sus amigos, conocidos, tíos, primos, o simplemente para hacer política. Mientras el gobierno viene intentando dar de baja esas pensiones truchas, el Congreso insiste no… https://t.co/NMvDJZ0cpS — Santi C. (@slcaputo) October 9, 2026

En Diputados estos números no fueron tenidos en cuenta. El bloque de LLA, liderado por Martín Menem, decidió no protagonizar la séptima derrota en el recinto por este tema y promovió un proyecto sobre discapacidad con el contenido opuesto al articulado del presupuesto. Proponen terminar con la emergencia, pero garantizar las prestaciones indexadas y un sistema de pensiones.

Guberman evitó defender el texto de Toto Caputo y se mostró dispuesto a acatar la decisión del parlamento. "Nosotros, desde el Ejecutivo, hubiéramos querido otra cosa. El bloque (oficialista) y otros bloques tienen una posición distinta a la del Ejecutivo y será una cuestión de qué decida el Congreso", simplificó.

Ante la insistencia de Unión por la Patria (UP), el funcionario aportó números. "¡Hay dinero para un millón y medio de nuevas pensiones! Y se contemplan partidas de salud para 2.700.000", respondió. Negó así que el Presupuesto contemple también ajustar el programa Incluir Salud, para atender a personas con discapacidad sin cobertura.

El fondo de la reforma laboral

El proyecto prevé para 2027 una inflación anual del 18%, un dólar a fin de año de $1.847 y un crecimiento del PBI del 4%. Continúa con la senda de equilibrio fiscal y financiero. "Los datos de corte son del 1 de agosto", explicó Guberman. Defensa es el Ministerio con mayor crecimiento. La partida que más crece es la de servicios sociales, que alcanzará el 80% del total y representa el 0,31% del PBI.

"Es la principal herramienta de política social que tenemos. Se nota el crecimiento de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que completa el 100% de la canasta básica. Cuando asumimos cubría el 50%", destacó. También destacó la suba del plan Alimentar.

Los subsidios caen y se vaticinan nuevos tarifazos. "Los que definen las tarifas son las distribuidoras. En muchos casos son de los gobiernos provinciales y han subido por encima del aumento de costos", le recriminó Guberman a los diputados opositores.

El funcionario se complicó cuando, en una de sus filminas, expuso que la seguridad social tendrá una caída que representa el 18% del PBI. La caída se atribuye a la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), creado en la reforma laboral, que absorbe el 3,5% de los aportes patronales y tiene como destino financiar indemnizaciones.

"Está compensada con el crecimiento de empleo formal y el crecimiento de los salarios reales", garantizó el funcionario. Ante una pregunta del libertario Diego Hartfield, Guberman ratificó que no faltará plata para jubilaciones por pagar despidos. "Que los salarios informales crezcan no significa que baje el empleo", aclaró.

Victoria Tolosa Paz, de UP, recordó que el presupuesto contempla desindexar las prestaciones sociales y Guberman se justificó. "El aumento de los alimentos suele ser mayor que el IPC. En el primer semestre subió por encima de la inflación y hubo que compensar", respondió.

Universidades y obras, sin respuestas

Guberman enumeró logros financieros del Gobierno, como terminar con el cepo y la brecha cambiaria y sanear el balance del Banco Central. “Tenemos reservas en terreno positivo”, destacó. Rechazó las presiones por supuesto atraso cambiario.

“Las empresas tienen que ser competitivas en términos reales, no a través de una devaluación que le da beneficios un par de meses y luego provoca un shock inflacionario. Se logró esta mejora abriendo mercados”, destacó.

El funcionario se enfrentó a la oposición en dos temas centrales: los fondos a universidades y las partidas a las provincias. Sobre el primer asunto, el bloque de UP presentó una nota para exigir un aumento de las partidas para las casas de altos estudios que contemple la ley de financiamiento sancionada hace un año, que la Justicia pidió cumplir.

Guberman recordó que hubo un aumentó un 24 o 25% luego del fallo de primera instancia de julio. "Es lo que dice la ley: que el gasto financie la inflación", se defendió.

Los rectores da las universidades no se conforman: el presupuesto asignado es de 7,3 millones y exigen llevarlo a 11 billones. Reclaman incorporar un artículo en el proyecto que garantice ese incremento.

Sin obras

Guberman tampoco dio muchos detalles sobre el dinero que se gira a los distritos. Contó que cuando asumió había 2339 "cosas", como definió a proyectos que "no eran obras públicas ya que implicaban cambiar una lámpara o pintar un baldío". De ellas, explicó que "1.683 se dieron de baja, 457 fueron transferidas a 21 provincias y nueve municipios bonaerenses. 199 quedaron bajo la órbita del Estado Nacional. Se terminaron 55 obras y el resto forma parte de este Presupuesto 2027”, describió.

El secretario no respondió ninguna pregunta sobre la falta de ejecución de la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), que tiene como destino el mantenimiento vial. Es el tributo que más crece y el peronismo denunció que se trata de una caja financiera controlada por Caputo.

"No tenemos por qué enumerar las obras si no hay proyectos", se defendió Guberman y recordó que muchas de esas carreteras podrían ser concesionadas. Tolosa Paz lo cruzó: "Hay 1,6 billones y sólo llevarán 500 mil a Vialidad. 1,3 no lo van a gastar. El mantenimiento insume mucho menos. Si no responde usted dónde irá este dinero, lo tendrá que hacer Caputo en la Justicia", advirtió la diputada.

El funcionario se negó a dar precisiones sobre el costo tributario que implica las reducciones de impuestos del Registro de Grandes Inversiones (RIGI) y destacó la inversión en economía del conocimiento. "El 90% va a empresas más chicas. Antes iba todo a los tres más grandes", diferenció.