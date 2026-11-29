A los tumbos, con internas y derrotas que tienen su costo, la mesa política de Javier Milei avanzó esta semana con la agenda legislativa, que seguirá hasta el último día de diciembre. Los rectores de las universidades le propinaron un duro golpe al forzar una suba de partidas. Diego Santilli se anotó un triunfo con el consenso para suspender las PASO.

"Los números siempre estaban", dijo el jefe de Gabinete al salir del Senado el jueves, después de lograr la aprobación de la reforma política con 43 votos y un acuerdo que debería traducirse en una rápida sanción durante las sesiones extraordinarias, convocadas para diciembre. La actividad podría comenzar el próximo miércoles, con una sesión en Diputados para tratar la ley de Malvinas. El temario incluye varios proyectos promovidos por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger .

La rosca por la reforma política tuvo varias etapas y expuso la relación de Milei con los gobernadores, que definen sus éxitos y fracasos en el Congreso. El principal desafío de Santilli fue destrabar al bloque radical del Senado, cuyos diez votos resultaban decisivos.

Durante el invierno, negoció con los gobernadores del partido centenario, que le propusieron habilitar colectoras legislativas. Alfredo Cornejo , de Mendoza, era el más interesado. Santilli lo contó, sin nombrarlo, en su exposición del miércoles en el Senado.

El radicalismo tuvo que dejar atrás esa idea y ceder ante la inminencia de la votación. Con los diez votos de la UCR encaminados, el Gobierno acordó con el PRO y abrió el juego a los partidos provinciales.

El rechazo a las PASO facilitó distintas formas de colaboración para completar el primer trámite de la suspensión. Con sutilezas, sin embargo, la mayoría dejó abierta la posibilidad de integrar alianzas opositoras.

Los gobernadores que condicionan a Milei

Los mandatarios del Norte Grande jugaron a medias y dejaron señales dispares sobre las PASO, sin terminar de definir sus alianzas electorales. Hugo Passalacqua, de Misiones, mandó a su dupla a votar a favor en general y a abstenerse en el capítulo de las primarias. Gustavo Sáenz, de Salta, puso un voto a favor y otro en contra. Raúl Jalil perdió el control de sus legisladores. Osvaldo Jaldo, de Tucumán, fue el único mandatario que se declaró abiertamente a favor de las PASO.

Comencé obras y acciones que debía hacer la Nación, pero ante la quietud, decidimos avanzar los misioneros nomás. pic.twitter.com/iwRFTAyuRV — Hugo Passalacqua (@passalacquaok) November 28, 2026

Resultó clave el aporte de los gobernadores patagónicos: el santacruceño Claudio Vidal, el neuquino Rolo Figueroa y el chubutense Ignacio Torres. También el del cordobés Martín Llaryora, que apuró el dictamen y será decisivo para la sesión en la cámara baja. Sus seis diputados marcaron los tiempos de las últimas dos sesiones y definirán si hay primarias en 2027.

A Llaryora no le sirven las PASO, pero puede cobrarle al Gobierno el precio de facilitarle un calendario a gusto. Sus teléfonos están entre los más marcados desde la Casa Rosada en las últimas dos semanas.

Mientras el Senado discutía la reforma política, el jueves Llaryora volvió a marcar los tiempos en Diputados. Sus legisladores se quedaron parados delante de sus bancas hasta que estuvo por vencer el plazo para reunir cuórum.

A diferencia de la semana anterior, esta vez los cordobeses se sentaron a tiempo para debatir. Después jugaron fuerte: no acompañaron el Presupuesto en general -se dividieron entre abstenciones y rechazos- y protagonizaron las dos derrotas del Gobierno en la votación en particular. Hasta se involucraron en la discusión reglamentaria para garantizar la posibilidad de modificar artículos.

El triunfo de las universidades

Los rectores corrigieron el error que cometieron hace un año, cuando, golpeados por la victoria de Milei en las legislativas, dejaron pasar un Presupuesto con partidas para cada universidad que no cubrían sus expectativas. Sólo la presión de las agrupaciones de discapacidad impidió que la ley de leyes de 2026 incluyera un artículo que derogaba las emergencias de ese sector y de la educación superior.

Este año, Martín Lousteau, de Provincias Unidas, hizo los deberes. Junto con sus compañeros de bancada, incluidos los representantes de Córdoba y Santa Fe, escribió un artículo para incrementar en casi cuatro billones de pesos las partidas universitarias, con una distribución específica para cada casa de estudios.

Sobre el Presupuesto 2027: ¿cuánto le importa al Gobierno la universidad pública?



El presupuesto establece prioridades, expresa qué país queremos construir hoy y qué oportunidades tendrán las futuras generaciones. Por eso, merece un debate serio y responsable.



Comparto… — Emiliano Yacobitti (@Yaco_Emiliano) September 17, 2026

Desde temprano, la oposición se unió para armar una hoja de ruta que le propinó al Gobierno la peor derrota del superjueves. Los jefes de bloque le advirtieron a Martín Menem que no aceptarían votar por capítulo y que presentarían mociones previas para proponer cambios.

Unión por la Patria logró, además, incorporar un capítulo para subir las partidas de organismos desfinanciados como el INTA, el INTI, el Senasa y el Conicet. Fue otra dura derrota de Sturzenegger. El año pasado, el Congreso derogó sus decretos para cerrar esos organismos. Ahora, el Presupuesto que avanza hacia la sanción les aumenta el financiamiento.

¿Alianza opositora?

La rosca legislativa tuvo entre sus protagonistas a quienes el viernes compartieron una mesa en la UBA para exhibir unidad opositora de cara a la elección presidencial. Lousteau reunió a los diputados Guillermo Michel, de UP y cercano a Sergio Massa, y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica; a la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio; al kicillofista Gabriel Katopodis; al exmacrista Pablo Avelluto y al exdiputado Emilio Monzó, armador de la aventura electoral del empresario Jorge Brito.

"Milei no va a ganar ni en pedo", arengó Di Tullio, que no hace nada sin el aval de Cristina Fernández de Kirchner. Aclaró, sin embargo, que no coincidía con la idea de un frente anti-Milei que sobrevolaba el panel. La jornada también reunió a figuras de la cultura abiertamente opositoras al Presidente, como la cantante Lali Espósito y la cineasta Lucrecia Martel.

"Qué malas son las películas que hace Oria"



Lucrecia Martel dijo que el Gobierno "vapulea tanto al cine porque es extremadamente poderoso" y sostuvo: "Puede alterar la percepción de modo tal que cuando salís a la ciudad hay algo que ves de otra manera". pic.twitter.com/CWLwwHUqsB — Corta (@somoscorta) November 27, 2026

El evento fue, además, una reacción a la inminente suspensión de las PASO. Sin primarias, cualquier alianza opositora necesitará un acuerdo previo de convivencia, al menos durante la campaña.

Por eso, hay funcionarios libertarios que se preguntan si no hubiera sido mejor mantenerlas para que sus rivales se desangraran en la competencia. Menem llegó a entusiasmarse con esa idea. El riojano especulaba con una participación mínima en agosto que alimentara el fantasma del retorno del peronismo, como ocurrió con las legislativas bonaerenses de 2025.

El nuevo escenario

Sin PASO, Santilli y los Menem -Lule y Martín- tendrán que buscar alianzas sólidas con los gobernadores, que jugarán a las escondidas hasta julio. Recién después de resolver sus reelecciones mirarán el panorama nacional para posicionarse.

El radicalismo y el PRO ya cerraron sus acuerdos con el Gobierno. Sólo falta pasar el peine fino por las negociaciones distritales. El jueves, en las dos sesiones, los exsocios de Juntos por el Cambio fueron aliados firmes de La Libertad Avanza.

La bancada amarilla de Diputados dejó de lado varios de los reclamos con los que había condicionado el dictamen. La negociación por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires se resolverá en las cumbres de la Casa Rosada.

En el Senado, el PRO tampoco pidió reducir el universo de delitos alcanzados por Ficha Limpia, una pelea que dio durante todo el año el senador Martín Goerling Lara. Hasta hace un mes, exigía tratar su proyecto para prohibir las candidaturas de personas condenadas en segunda instancia. Los tiempos cambiaron.

El bloque de la UCR pagó caro no acompañar el aumento del presupuesto universitario. El titular del Comité Nacional, Leonel Chiarella, pidió que la bancada cambiara de nombre. "Hay que ganar elecciones", le respondió la mendocina Pamela Verasay, cercana a Cornejo y jefa del bloque boinablanca. Chiarella es apadrinado por el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, que aportó el voto de Gisela Scaglia a favor de las universidades.

"Para llevar el nombre hay que ganar una elección" pic.twitter.com/km0yQdmlpF — Bloque de Diputados UCR (@diputadosucr) November 27, 2026

La indignación de Chiarella se explica por el respaldo que el Gobierno conservó en esa votación entre los tres mandatarios radicales más alineados: Cornejo, Leandro Zdero, de Chaco, y Juan Pablo Valdés, de Corrientes.

Vidal siguió esa línea. El resto dejó señales de que no tiene todo acordado con Milei. Los legisladores de Pullaro y Carlos Sadir acompañaron el refuerzo universitario. También lo hicieron diputados que responden a Jalil, Jaldo, Sáenz y Passalacqua. El misionero se ubicó en la oposición, con Oscar Herrera Ahuad como líder de su bancada y árbitro de las votaciones.

La dupla de diputados que controla Marcelo Orrego, de San Juan, se abstuvo. El panorama complica a Menem y lo deja atado a Llaryora, con quien suele hablar. Esas conversaciones no impidieron que el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, iniciara su campaña para suceder al gobernador cordobés en 2027.

Las extraordinarias

El temario de diciembre pondrá a prueba los acuerdos del Gobierno con sus aliados. El primer desafío será la ley de Malvinas, que Santiago Caputo quiere aprobar el miércoles en Diputados. En las redes sociales, el asesor usó el fracaso de la gestión diplomática ante el Tribunal del Mar para reclamar el voto de los aliados.

Para conseguirlo, deberá ceder en dos puntos que no pasan el filtro opositor: las facultades del Consejo de Seguridad para controlar infraestructura tecnológica de las provincias y las penas de hasta doce años de prisión por supuestas campañas con injerencia extranjera.

Dado que el Tribunal del Mar decidió confesarse incompetente esperamos que el Congreso Nacional tome conciencia de que la única manera de frenar el saqueo ilegal de nuestras islas es aprobando la Ley Malvinas para tener las herramientas para presionar a las empresas que pretenden… — Santi C. (@slcaputo) November 28, 2026

Milei puede aspirar a la sanción del Presupuesto y de la reforma política, pero, para garantizarse los votos de Córdoba y Santa Fe, tuvo que incluir en el temario la reforma de la ley de biocombustibles.

Ese debate quedó trunco cuando el bloque del PRO en Diputados se puso del lado de las pymes de biodiésel, que cuestionan la reducción de su participación en el mercado. Los legisladores de Santa Fe, Córdoba, Salta y Jujuy quieren sancionar la reforma cuanto antes y no tienen reparos en incorporar mejoras para los actores más chicos.

"El problema es Toto Caputo", respondieron referentes del bloque oficialista cuando les preguntaron por qué no aceptaban las modificaciones. El ministro de Economía, Luis Caputo, tiene el aval de Milei para ajustar, pero también es el nexo del Gobierno con actores de poder que hacen valer sus demandas.

Comparte esa misión con Sturzenegger, que buscará la sanción de la ley de cabotaje y marina mercante, ya aprobada en el Senado. El Coloso también hará lobby para ratificar el acuerdo con Estados Unidos, que se debatirá en diciembre.

Además, intentará conseguir la sanción de la ley Hojarasca en el Senado y del súper-RIGI, que recibió modificaciones en esa cámara por presión de la Unión Industrial Argentina. Más difícil será para el oficialismo reunir consensos para la ley de competitividad financiera, cuya versión inicial fue retirada por un error.

El juego, contra las cuerdas

El combate a las apuestas ilegales será otro de los debates en Diputados, con un proyecto que el peronismo reformó en el Senado en complicidad con Patricia Bullrich. Un rato antes, el negocio del juego había sufrido la mayor derrota legislativa de su historia. Perdió, tal vez de manera definitiva, el duelo que mantiene con la Iglesia desde hace dos décadas.

El Gobierno trató de impedirlo mediante gestiones del vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, que no lograron persuadir a la jefa de la bancada libertaria. Durante el debate en comisiones, Bullrich había anunciado que su bloque acompañaría la norma más severa contra el juego. Fue una decisión que sus dirigidos desconocían y tuvieron que acatar.

Moviendo el c*lo, como en cada lugar que me tocó estar.



#10/11 pic.twitter.com/8wWaVhgdSK — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 27, 2026

La norma aprobada por el Senado apunta a la muerte lenta del negocio: elimina la publicidad en las camisetas de fútbol y en las páginas de los principales influencers, y establece restricciones para las concesionarias.

El proyecto complementario que impulsó la industria perdió los dos mecanismos con los que pretendía recuperar las posibilidades de promocionar la actividad y de usar tarjetas de crédito para apostar.

Una hábil maniobra de la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti puso al oficialismo contra la espada y la pared y lo obligó a ceder. "Si quieren una ley complementaria saquemos los artículos que se contraponen", propuso. Luis Juez no quiso quedar pegado al lobby lúdico que siempre combatió. Tampoco Eduardo Vischi, de la UCR, harto de las presiones de los gobernadores correligionarios.

El proyecto que discutirá Diputados aporta herramientas para combatir las apuestas ilegales, pero no restituye las posibilidades de publicidad y financiamiento que reclaman los grandes actores del sector. Una industria que convive con la política desde hace tres décadas empezó a perder poder. Por primera vez.