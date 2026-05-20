Santiago Caputo vs. los Menem: Wayback Machine confirma que la cuenta Rufus era del titular de Diputados

La polémica por el tuit de la cuenta @PeriodistaRufus sumó un nuevo capítulo y volvió a exponer una interna libertaria. Una verificación realizada a través de la plataforma Wayback Machine reveló que el enlace compartido en el posteo que desató el escándalo provenía de la cuenta oficial de Instagram de Martín Menem , lo que reaviva su enfrentamiento con Santiago Caputo .

LA INTERNA VIOLETA El Gordo Dan se metió en la pelea Santiago Caputo vs. los Menem y dijo que "le mintieron" al Presidente

El hallazgo refuerza la hipótesis de que el contenido fue efectivamente compartido desde el perfil del titular de la Cámara de Diputados y debilita la defensa pública que realizó Javier Milei , quien había denunciado una supuesta maniobra para perjudicar al dirigente riojano.

Según la reconstrucción realizada con Wayback Machine, el link difundido por @PeriodistaRufus es auténtico, corresponde al dominio oficial de Instagram y redirige directamente a la cuenta verificada de Menem. Para quienes siguieron el caso, el dato despeja dudas sobre el origen del contenido y golpea de lleno la versión del oficialismo.

El propio Milei había intentado bajar el tono del conflicto durante una entrevista en el streaming oficialista Neura, donde sostuvo que todo había sido “prefabricado para generar un problema” y aseguró que el cineasta Santiago Oría contaba con un video que demostraría “lo que le hicieron” a Menem.

En esa misma intervención, el Presidente respaldó además a dos figuras clave de su entorno político: “Santiago Caputo es como un hermano para mí. Y Martín Menem lleva adelante una tarea como presidente de la Cámara de Diputados enorme, fenomenal, extraordinaria”, afirmó.

La explicación de Menem y las contradicciones internas

La difusión del material reavivó además las críticas dentro del propio universo libertario. La cuenta Tendencias en X publicó un video que reconstruye cómo la Wayback Machine prueba el origen del link bajo un título categórico: “ERA DE MENEM”. El posteo superó las 100 mil visualizaciones.

También se pronunció El Gordo Dan, uno de los referentes digitales de Las Fuerzas del Cielo, quien aseguró: “Estoy convencido de que no es algo fabricado. Estoy seguro de que la cuenta era de Martín Menem y le mintieron al Presidente. Incluso cambiaron de versión varias veces”.

La última explicación del titular de Diputados llegó, según trascendió, a través de un mensaje de WhatsApp enviado al bloque de La Libertad Avanza. En él Menem sostuvo que todo se debió a un error de su community manager, quien habría compartido por accidente un enlace desde su cuenta personal de Instagram. Una versión que, por estas horas, choca de frente con la defensa pública ensayada por el Presidente.