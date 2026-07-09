Ricardo Quintela activa su mayoría parlamentaria para impulsar una reforma electoral en La Rioja

De cara a las elecciones 2027, Ricardo Quintela activó una reforma clave. El gobernador de La Rioja presentó un proyecto para crear la Justicia Electoral, que aún no existe en la provincia. La iniciativa va camino a aprobarse sin mayores inconvenientes en virtud de que el oficialismo tiene una mayoría parlamentaria abrumadora.

El proyecto que el Ejecutivo envió a la Legislatura riojana no modifica el sistema electoral, sino que crea un fuero judicial especializado en la materia, algo que aún no existe en esa provincia del Norte Grande . Ese fuero estaría conformado por un Tribunal Electoral, cuyos miembros se modificarán cada cuatro años, y un Juzgado Electoral encabezado por un juez que será elegido con el proceso establecido para el resto de los magistrados de la provincia y durará diez años.

Salvo modificaciones promovidas por el propio oficialismo, no asoman en el horizonte obstáculos que compliquen el devenir del proyecto en ley. Es una consecuencia directa de la mayoría casi automática que Quintela tiene en la Legislatura que preside su vice, Teresita Madera . El bloque Justicialista controla 30 de los 36 escaños, al que se le suma un aliado del bloque Fuerza Patria .

La oposición, entonces, está en franca minoría. La UCR tiene solo una diputada, mientras que La Libertad Avanza controla cuatro bancas. Sin embargo, la tropa libertaria salió igual al cruce.

“Pretenden crear un nuevo juzgado para hacer lo que tranquilamente podría resolver una secretaría: otorgar personerías político-partidarias”, posteó en sus redes el legislador Diego Molina Gómez. “Activaron el operativo para colonizar la Justicia, buscando impunidad y estabilidad laboral para los propios”, acusó el diputado.

Qué hará el nuevo Tribunal Electoral

El corazón de la reforma es la creación del Tribunal Electoral. Será un cuerpo cuya composición rotará cada cuatro años y sus miembros serán elegidos por sorteo entre personas que ya tienen funciones judiciales. Un integrante del Tribunal Superior de Justicia será el presidente. Lo acompañará un juez de Cámara y un integrante del Ministerio Público de la Defensa.

La creación de la nueva autoridad en materia de comicios se hace dentro del Poder Judicial, pero con autonomía funcional y, muy importante, autarquía financiera.

El Tribunal Electoral intervendrá en todo el proceso eleccionario, desde la confección del cronograma hasta la realización del escrutinio definitivo. Además, funcionará como alzada y superintendencia del Juzgado Electoral que crea la misma iniciativa. También tendrá a su cargo la resolución de impugnaciones a las candidaturas y la confección del padrón provincial. Por último, pero no menos importante, será quien elabore el presupuesto y administre la caja de la flamante Justicia Electoral riojana.

La mayoría oficialista clave

Para las cuestiones prácticas de la materia electoral, el proyecto crea un Juzgado. Su magistrado a cargo será elegido de la misma forma que el resto de los jueces riojanos: el concurso estará a cargo del Consejo de la Magistratura, que confeccionará una terna y la elevará a la Cámara de Diputados, donde el pliego elegido deberá ser aprobado por dos tercios de los presentes. Su rol está equiparado al de un camarista provincial y durará diez años en funciones.

El entorno de Quintela ya da por hecho que La Rioja no desdoblará las elecciones en virtud de un cúmulo de razones, algunas expresadas y otras que se pueden inferir >>> https://t.co/HvjkNDftxJ



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Para ese procedimiento no sólo servirá la mayoría legislativa del quintelismo, sino también las sillas que el oficialismo controla en el Consejo de la Magistratura. Ese organismo está integrado por un juez del Tribunal de Justicia, tres diputados, dos representantes del Ejecutivo, un representante de los jueces, uno de los abogados y uno de la carrera de derecho de las universidades riojanas. Es decir que el peronismo tiene control directo de cuatro de las nueve sillas. Como las decisiones se adoptan con dos tercios de los presentes, tiene poder de veto.

El juez electoral tendrá dos funciones principales en términos políticos. Por un lado, estará a cargo de la confección del padrón. Por el otro, intervendrá en todo lo relativo a los partidos políticos y sus alianzas. Desde su constitución hasta la realización de elecciones internas, en las que fiscalizará los comicios y tendrá a cargo el escrutinio. También será el encargado de controlar los ejercicios patrimoniales de los partidos y resolver las impugnaciones que se realicen internamente.