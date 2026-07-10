Entre Ríos: lanzado a la carrera por la gobernación, Daniel Rossi busca un sucesor en Santa Elena

Daniel Rossi , intendente de Santa Elena . Muy crítico de la conducción del PJ , fue expulsado del partido y anunció su candidatura a la gobernación de Entre Ríos .

El intendente de Santa Elena , Daniel Rossi , ya está pensando en su sucesión. Sin posibilidad de ser reelecto y lanzado a la carrera por la gobernación de Entre Ríos , el jefe comunal ensaya nombres para retener el pago chico. Entre las opciones que coteja, aparecen funcionarios locales y la senadora provincial del PJ Patricia Díaz , esposa del alcalde.

Fuente locales incluyen en la grilla al secretario de Gobierno y Hacienda, Francisco Rossi , hijo del jefe comunal, quien ganó protagonismo en la gestión. También aparece el secretario de Obras y Servicios Públicos, Martín Bonazzola , con fuerte exposición ya que la obra pública es uno de los puntales de la gestión peronista de Rossi.

Sobre Rossi recae una condena por enriquecimiento ilícito, apelada y actualmente en revisión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH ). Además, el intendente viene de ser expulsado del PJ por su participación electoral en la lista del Partido Socialista . Pese a todo, tras una extensa carrera política iniciada con la restauración de la democracia, aspira a coronar ese recorrido con una candidatura para ocupar el sillón de Urquiza . Por ahora no afirma ni niega ningún nombre para sucederlo. Prefiere dejarlos correr.

Santa Elena pertenece al departamento La Paz. Asentada a la vera del río Paraná, a unos 150 kilómetros de la capital provincial, la ciudad vive de la producción agropecuaria y el turismo. Tiene unos 20.000 habitantes y es un bastión clave del peronismo en el norte de Entre Ríos.

El intendente Rossi no hace comentarios sobre sus preferencias por un nombre propio para sucederlo. Según relevó Letra P , su hijo Francisco tiene chances de ser el elegido. Según evalúan voces locales, compartir el apellido es un activo dentro del oficialismo. El joven funcionario tiene a su cargo dos áreas estratégicas para la gestión política y financiera del municipio.

Bonazzola también está en el radar. Su cargo lo mantiene entre los funcionarios con mayor exposición. “Todos los días licitamos obras”, se ufana Rossi. “En 1983 Santa Elena no tenía nada”, define y asegura: “Es la ciudad que más creció”.

Rossi, de buena relación con el gobierno provincial, junto a Frigerio en la inauguración del parque industrial de Santa Elena.

Si bien el círculo donde se toman las decisiones políticas es difícil de perforar, Letra P pudo averiguar que en 2027 el sucesor de Rossi sería un candidato y no una candidata. Sin embargo, nadie se anima a descartar a la senadora Díaz, pareja del intendente y de fuerte peso político en la cámara alta provincial, donde cada decisión incide directamente sobre el gobierno de Rogelio Frigerio, con quien el intendente mantiene una buena relación política.

Un poco más atrás, aunque sin quedar fuera de la disputa, debe mencionarse a la viceintendenta Lorena De Los Santos.

“El candidato lo canta la gente”

Aunque Francisco Rossi, Bonazzola o Díaz empiezan a sonar como posibles candidatos al Ejecutivo local en las elecciones de 2027, el intendente no revela su preferencia. “El candidato lo canta la gente”, aseguró. En ese sentido, sostuvo que, de acuerdo a su experiencia, en las reuniones cercanas al cierre de listas es la propia ciudadanía la que termina imponiendo un nombre.

La estrategia apunta a evitar la fragmentación de apoyos. Según corroboran fuentes del entorno del intendente, postergar la definición hasta último momento fomenta, además, la competencia entre los dirigentes del oficialismo.

Con la mira en Entre Ríos

Como contó Laura Terenzano en Letra P, Rossi anunció su candidatura a la gobernación de Entre Ríos en las elecciones de 2027. Haber sido expulsado del PJ en el último Congreso partidario por díscolo y por jugar por fuera de la estructura lo obliga a conformar un partido propio.

Según averiguó Letra P, luego del Mundial de fútbol, el exvicegobernador tendrá definido el partido para comenzar su campaña. Ese mismo sello será el que utilizará para disputar también el gobierno de su ciudad y de otras que se sumen a su aventura.