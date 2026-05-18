PUNTO LÍMITE

Santiago Caputo y los Menem coinciden en una sola cosa: la convivencia en el Gobierno no da para más

El asesor y Martín&Lule se miden y desconfían en todo. Explicaciones sobre el tuit que expone la guerra. Milei no define. Adorni retrasa la mesa política.

Letra P | Pablo Lapuente
Por Pablo Lapuente
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Santiago Caputo y Lule Menem, en la Casa Rosada.

Santiago Caputo y Lule Menem, en la Casa Rosada.

Desconfianza, hartazgo, acusaciones de operaciones cruzadas y hasta aversión personal describen la irreconciliable relación entre Santiago Caputo y los Menem, Martín y Lule. Por eso, en ambos sectores coinciden en que la convivencia no da para más y están convencidos de que la única solución a la crisis es la salida del gobierno de uno de los dos.

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Pablo Lapuente

La guerra tuvo otro capítulo el fin de semana. Arrancó en redes sociales y se expandió como dinamita. Caputo cruzó a la cuenta de Twitter @PeriodistaRufus, en la que había sido publicado un mensaje con un video de Instagram que criticaba al caputismo. Hasta ahí, nada muy novedoso en la guerra digital, pero el punto es que cuando se cliqueaba a ese enlace lo primero que aparecía es que el mensaje había sido compartido por Martín Menem.

Ni el presidente Javier Milei, quien siguió el tema desde la Quinta de Olivos pero no se involucró de ninguna forma, ni la secretaria general Karina Milei están seguros de cómo resolver la pelea que amenaza con detonar al Gobierno desde adentro en la previa de un año electoral en el que el jefe de Estado buscará la reelección.

La guerra impacta de lleno en el funcionamiento de la administración libertaria. Después de un fin de semana caótico, en el que el asesor acusó a Martín Menem de usar cuentas anónimas para atacarlo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, decidió dilatar la convocatoria a la reunión de mesa política -prevista para esta semana- en un intento por apaciguar las tensiones. “Es mejor que no asomen la cabeza porque se van a matar”, comentó a Letra P un funcionario al tanto de la agenda en Balcarce 50.

La interna a cielo abierto entre Santiago Caputo y los Menem

La guerra entre Caputo y el presidente de Diputados volvió a quedar expuesta en una semana en la que ambos tenían puesta la mirada sobre el futuro de la Jefatura de Gabinete, que sigue comandada por Adorni pese a la causa por presunto enriquecimiento ilícito que lo tiene como acusado.

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Martín Menem con el asesor presidencial Lule Menem y el secretario parlamentario de Diputados, Adrián Pagán.

Martín Menem con el asesor presidencial Lule Menem y el secretario parlamentario de Diputados, Adrián Pagán.

Con el ministro coordinador cuestionado por casi todos los sectores de La Libertad Avanza, y con áreas de gestión semi paralizadas por el mismo motivo, quedó blanqueada la creciente influencia de los riojanos sobre la Casa Rosada. Lule Menem, en los papeles secretario de Gestión Institucional, tenía un doble rol: oficiaba desde hacía tiempo como una suerte de ministro de Interior blue, por sus contactos con todo el sistema político y judicial, y, a su vez, auditaba las gestiones de la Jefatura de Gabinete desde la salida de Guillermo Francos.

Por eso la pelea en Twitter entre Caputo y Menem no vino más que a destapar la disputa por ver qué sector avanza sobre áreas importantes del Gobierno.

El líder de Las Fuerzas del Cielo venía resistiendo cualquier tipo de cambio en el gabinete, consciente de que tras una salida de un funcionario no iba a tener posibilidad de proponer un reemplazo, tal como pasó con la designación de Santiago Viola en la Secretaría de Justicia, luego de que Juan Bautista Mahiques quedara a cargo del Ministerio de Justicia. Caputo intentó seguir controlando esta cartera al proponer a Guillermo Montenegro, pero no tuvo éxito.

Hasta el momento, según pudo saber este medio, el jefe de Estado no se involucró en la guerra tuitera. Sin embargo, tres fuentes relevantes del oficialismo, dos de ellas con despacho en la Casa Rosada pero todas ellas de distintas familias internas, le dijeron a Letra P que Milei desconfía sólo de uno de los Menem, pero no está en condiciones de desplazarlo: Lule.

El tuit que expuso la pelea

En otra cosa coinciden Caputo y Menem y es en acusarse mutuamente: el asesor cree que el ya extinto usuario de Twitter @RufusPeriodista era manejado por el equipo de comunicación de Menem, con su consentimiento explícito.

De ahí, entiende el asesor, esta cuenta tenía acceso a temas sensibles y reservados como conversaciones de la mesa política, jugadas en el ámbito legislativo o, incluso, el nombre de Mahiques en Justicia una semana antes de su oficialización.

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Karina Milei y Santiago Caputo.

Karina Milei y Santiago Caputo.

De cara a la próxima reunión en la sede administrativa del Gobierno -que todavía no tiene fecha confirmada- el denominado arquitecto del triunfo electoral libertario de 2023 espera que Menem le diga en la cara lo que cree que escribió a través de @RufusPeriodista o @PraetordelLeón, otra cuenta que en el Salón Martín Fierro le atribuyen al titular de la cámara baja.

Menem, a quien el sábado a la noche le estalló el teléfono con llamadas y mensajes de Whatsapp donde le preguntaban sobre las acusaciones, está convencido de que se trata de contraoperaciones de Caputo. Se lo dio a entender incluso al bloque de diputados y diputadas violetas a través de un mensaje en el grupo que comparten.

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