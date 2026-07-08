Patricia Bullrich cuestionó las colectoras y admitió que no hay acuerdo para voltear las PASO

La interna de l Gobierno no da tregua: Patricia Bullrich reconoció que la reforma electoral está trabada, porque no hay consenso entre los aliados. Lejos de acercar posiciones, la jefa de La Libertad Avanza en el Senado admitió que el sistema de colectoras que propone la Casa Rosada no tiene consenso en el Congreso y que las PASO, por ahora, se realizarán en agosto de 2027.

"Surgió la idea de las colectoras, que deforman el sistema electoral. Es retroceder y llevarse una parte de las PASO a la misma elección", sostuvo Bullrich al salir del Senado este miércoles. Y reconoció que el Gobierno prefiere borrar las primarias del calendario, pero por ahora no hay acuerdo. Luego la senadora aclaró que, a su entender, lo mejor es pelear la eliminación de esa instancia. Prefiere no debatir la suspensión, como piden los partidos provinciales.

Las declaraciones de la exministra de Seguridad molestaron al sector de Karina Milei , que se encuentra en plena negociación con gobernadores y referentes del PRO para lograr un consenso por la reforma política. El objetivo es lograr un marco de alianzas legislativas para el segundo semestre, aunque los debates se complicaron en el propio Gobierno.

"La verdad es que ni siquiera dentro de la Casa Rosada hay una posición uniforme. En los últimos días hubo planteos sobre si no podría solucionarse la interna peronista con esta colectora", sostuvo ante Letra P una fuente de La Libertad Avanza al tanto de las negociaciones.

El desafío de Bullrich a Karina no es casual. La jefa de LLA en el Senado ya mostró su molestia por haber quedado afuera de la rosca legislativa. Ni bien asumió como jefe de Gabinete, Diego Santilli fue a la reunión que la senadora tiene regularmente con los aliados para gestionar el proyecto que propone eliminar el régimen de zonas frías. No logró un acuerdo.

El sistema de colectoras, en verdad, empezó a ser conversado entre los aliados y Bullrich hace un mes, como explicó Letra P. El más interesado era Alfredo Cornejo, el radical que gobierna Mendoza y no quiere resignar la provincia en manos del diputado Luis Petri. "Él quiere hacer una ley de lemas local y plegar a la nacional, para de ese modo resolver su interna", confió a Letra P una fuente del oficialismo. Este martes, Cornejo sorprendió al pedir que las PASO se sostengan, tal vez molesto por la falta de avance en las negociaciones.

Con Santilli como interlocutor, el resto de los aliados empezaron a mostrar sus cartas. El PRO ratificó que quiere internas optativas y los partidos provinciales sugieren suspender las PASO, como en 2025. "No sirve, necesitamos una solución de fondo", rechazó Bullrich esta última opción.

Sin números

Bullrich destacó además que "en todos los capítulos (de la reforma) hay un acuerdo tácito, menos en la forma de selección previa de los candidatos. Eso no tiene una mayoría clara en alguna dirección", admitió. La senadora seguirá marcando diferencias con la Casa Rosada: este jueves estará en el tedeum, por el acto del Día de la Independencia, pero no estará en el acto central de Tucumán en la vigilia junto a Milei y el gabinete.

La negociación legislativa por la reforma política se retomará en agosto y seguirá hasta diciembre, cuando los mandatarios provinciales deberán tener definido una fecha para los comicios locales. "La discusión tendrá como foco la reelección de los gobernadores. Van a pedir que no haya candidatos libertarios en los comicios locales. Nosotros queremos que no haya PASO", explican.

Las tribus opositoras están divididas. El radicalismo tiene diez integrantes en el Senado, de los cuales tres no tienen gobierno provincial y el resto espera una definición de sus mandatarios. A Cornejo se suma Leandro Zdero (Chaco), Juan Manuel Valdés (Corrientes) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). "Están divididos entre ellos. Es muy difícil", sostienen en el Gobierno.

El PRO es un caso perdido para el Gobierno, porque Mauricio Macri sigue pidiendo que haya PASO. Sin ese bloque, los partidos provinciales y la UCR son claves. Las conversaciones recién están iniciadas.