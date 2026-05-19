Santiago Caputo vs. los Menem: los riojanos dominan el duelo en el Congreso

La pelea entre Santiago Caputo y los Menem , Martín y Lule, no tiene un escenario ecuánime en el Congreso, donde los riojanos dominan los bloques oficialistas y controlan la agenda de Javier Milei . El asesor tiene una presencia mínima: dos en Diputados y la misma cantidad en el Senado. El resto del plantel libertario es ajeno a Las Fuerzas del Cielo.

El asesor presidencial nunca logró hacer pie en el parlamento, después de aquel fracaso de la ley Bases de inicios de 2024. Aquella vez, por orden de Milei, el asesor lideró las gestiones con la oposición y sumó como base el despacho de Martín Menem , quien se iba para no molestar.

El resultado fue malo: el proyecto volvió a comisiones porque no fue posible negociar el articulado en el recinto. Fue el primer conflicto entre Caputo y la dupla riojana, que se trasladó a una tensa reunión en la Casa Rosada.

Fuentes de La Libertad Avanza (LLA) cuentan que, durante una reunión, el riojano le exigió al asesor no volver a involucrar al Congreso. Tenía el aval de Karina Milei , quien desde ese momento comenzó a recorrer el país con los Menem para armar el partido en todo el territorio nacional.

Santiago Caputo y Martín&Lule se miden y desconfían en todo Explicaciones sobre el tuit que expone la guerra. Milei no define. Adorni retrasa la mesa política. https://t.co/JKLqaW70lj @PConurbano pic.twitter.com/C4d8bnYThN

El consultor también quedó afuera del esquema electoral, dominado por el equipo de la secretaría general de la Presidencia. Las fuerzas del Cielo sólo fueron citadas para participar de los actos de Manuel Adorni en la Ciudad de Buenos Aires.

Las listas que ignoraron a Santiago Caputo

El presidente de la Cámara de Diputados se adueñó de la bancada oficialista, que responde a sus órdenes sin chistar. No fue inmediato: a los pocos meses de asumir, removió a Oscar Zago de la presidencia de la bancada.

Lo sustituyó el cordobés Gabriel Bornoroni, quien había logrado una buena relación con Menem. La primera línea la completó el correntino Lisandro Armirón, el santafesino Nicolás Mayoraz, la neuquina Nadia Márquez y el sanjuanino José Peluc, entre otros.

Caputo mantuvo como figuras propias al bonaerense Santiago Santurio y a la salteña Emilia Orosco. Hay una historia que describe la tensión de esos días: en noviembre de ese año se frustró una sesión para debatir el proyecto Ficha Limpia, porque a los Milei no les convencía el texto.

El asesor y el titular de la cámara baja se batieron a duelo sobre quién dejaba más bancas vacías. El riojano ganó por goleada. Por esos días, Las Fuerzas del Cielo hicieron su acto inaugural en San Miguel, con los estandartes rojos en alto. Karina nunca autorizó ese evento y quienes asistieron no pudieron volver a llamarla.

En 2025, los familiares del expresidente riojano dominaron las listas y el nuevo plantel libertario les responde en su mayoría. El único diputado nuevo con pin de Las Fuerzas del Cielo en la solapa es Joaquín Ojeda, bonaerense, oriundo de Junín.

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Las razones para no intervenir en la pelea y el costo de desplazar a uno de los sectores



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El Senado de Bullrich y Menem

La cámara alta nunca fue territorio de Caputo y desde diciembre es manejada con mano de hierro por Patricia Bullrich, aunque con interferencias del binomio riojano. Por caso, la Comisión de Acuerdos la preside Juan Carlos Pagotto, leal a Lule Menem.

También responde al ladero de Karina Milei el fueguino Agustín Coto, quien fue propuesto en diciembre como presidente provisional. Bullrich prefirió no tensar la cuerda y dejar al puntano Bartolomé Abdala.

La neuquina Márquez, que pasó a la cámara alta, es otra menemista que tiene menos protagonismo del esperado, tal vez por el recelo de la exministra de Seguridad. El consultor con oficina en la Casa Rosada no hizo pie en el Senado, aun cuando hasta diciembre controló en tiempo real al jefe de la bancada oficialista, Ezequiel Atauche.

El jujeño fue desplazado en diciembre por Bullrich, quien también lo relevó de la presidencia de la comisión de Presupuesto. En compensación, Atauche se quedó con la titularidad de la bicameral mixta revisora de cuentas.

Orosco es la otra figura con base en Las Fuerzas del Cielo. Tiene un antecedente de rebeldía con los Menem: el año pasado, se presentó en Salta contra la lista del gobernador Gustavo Sáenz, quien había acordado con la hermana del Presidente que no haya competencia libertaria. No le cumplieron.

Cargos y bicamerales

En la última sesión del Senado quedó expuesta la orfandad de poder de Caputo. Asumió como prosecretario de coordinación operativa Patricio Federico Finochietto. Reemplazó a Manuel Chavarría, exladero del exsenador Juan Carlos Romero, e informante del mago del Kremlin sobre lo que pasaba en el Senado.

Chavarría tuvo su premio: fue nombrado consejero de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) por el gobierno argentino. El asesor presidencial presionó en febrero para que el empleado del Senado compartiera cargos, pero el bloque Provincias Unidas se resistió.

Lo reemplazó Finochietto, quien era el jefe de asesores de la senadora tucumana Beatriz Ávila, una eventual aliada del Gobierno que supo hablar con Caputo al inicio de la era Milei.

El asesor patrocinó esos días un interbloque liderado por el correntino Carlos Espínola, que integraba además el entrerriano Edgardo Kueider, detenido a fines de 2024, cuando intentó ingresar a Paraguay con dinero sin declarar. Unos meses antes, el jefe de Las Fuerzas del Cielo lo había propuesto al frente de la bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia.

La bancada llegó a seis miembros y se diluyó rápidamente, con la merma de poder del consultor estrella, que tiene otro problema en el Congreso: las bicamerales fueron monopolizadas por libertarios menemistas. La principal es la de Inteligencia, que está a cargo del diputado Sebastián Pareja, armador bonaerense de La Libertad Avanza y enemigo de Caputo.