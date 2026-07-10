Encuesta en Santa Fe: Poletti cae nueve puntos en un año y el 55% quiere un cambio de gobierno en la capital

Encuesta en Santa Fe: Poletti cae nueve puntos en menos de un año y el 55% quiere un cambio de gobierno

Una encuesta de la consultora Innova presenta un escenario adverso para el intendente de la ciudad de Santa Fe , Juan Pablo Poletti : perdió nueve puntos de imagen positiva entre agosto de 2025 y junio de este año, al tiempo que un 55% de las personas consultadas desea un cambio de gobierno en 2027.

El intendente santafesino aún conserva un diferencial positivo en la imagen de gestión de gobierno, según el sondeo que realizó la consultora que dirigen Martín Ostolaza y Guillermo Variego .

En ese sentido, Poletti ostenta un 50% de imagen positiva contra un 44% de negativa, con un 6% que no emite opinión. Sus números son mejores, en comparación, con los del presidente Javier Milei , que tiene un 54% de negativa y un 46% de positiva. No así con los del gobernador Maximiliano Pullaro , que puede jactarse de tener la mejor imagen de los tres: 58% de positiva, 40% de negativa y apenas un 2% que prefirió no evaluar.

El problema para Poletti surge al alejar la mirada de la foto actual y compararla con la serie histórica. Ahí se puede observar una caída de su imagen positiva notoria y constante. De un pico de 59% de imagen positiva en agosto de 2025, el intendente capitalino dilapidó nueve puntos en menos de un año.

Es, de hecho, de nuevo en comparación con Milei y Pullaro, el que más capital perdió entre la opinión pública. El Presidente, pese al escándalo de Manuel Adorni y la economía doméstica que no arranca, perdió solo cuatro puntos en ese mismo periodo, mientras que Pullaro se mantuvo en una constante de 60 puntos, perdiendo apenas dos en esta última medición.

El deseo de cambio en la ciudad de Santa Fe

Otro dato de la encuesta de Innova que debería preocupar en las huestes de Poletti en su plan de buscar la reelección en 2027 está en la pregunta “¿Usted qué prefiere para el futuro de la ciudad?”. Allí, se destaca que un 55% prefiere que haya un cambio de gobierno, contra un 37% que quiere que continúe Poletti al frente de la intendencia. Solamente un 8% no sabe qué responder.

Subyace debajo de estos números otro dato que se desprende de la encuesta: la pérdida de confianza en la gestión del médico outsider que irrumpió en la política santafesina hace apenas tres años y llegó a ganarle la interna al entonces intendente Emilio Jatón.

La desconfianza, con un 49%, impera sobre la confianza, que aglutina a un 44% de la muestra. Al hacer doble click sobre ambos campos, se puede observar que un 11% tiene “mucha desconfianza” y apenas un 4% “mucha confianza” en el intendente.

La inseguridad, la mayor preocupación

La encuesta de Innova ofrece también un ranking de preocupaciones entre la vecindad capitalina. Allí irrumpe, primera, la inseguridad, con el 28% de las respuestas. Le siguen la desocupación (16%), la corrupción (12%), la falta de obra pública (11%), la pobreza (9%) y el narcotráfico (7%) entre otros.

La investigación de Innova se realizó sobre 400 casos efectivos con la modalidad de encuesta por muestreo a residentes de la ciudad de Santa Fe mayores de 16 años de edad, a través de un cuestionario estructurado, a partir de preguntas cerradas, con opciones múltiples y escalas de opinión. El sondeo tiene un margen de error de +/- 4.5%.