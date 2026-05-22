SELECCIÓN ARGENTINA

Chiqui Tapia se reunió con intendentes bonaerenses y prometió pantallas gigantes en los municipios para ver el Mundial

La articulación con intendentcias busca ampliar espacios gratuitos para ver partidos y reforzar una agenda conjunta con foco social y comunitario.

Por Letra P | Periodismo Político
Chiqui Tapia con intendentes.&nbsp;

Chiqui Tapia con intendentes. 

Chiqui Tapia con intendentes.&nbsp;

Chiqui Tapia con intendentes. 

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La reunión retomó una dinámica similar a la que se había impulsado en la previa de la Copa del Mundo de Qatar 2022, cuando distintas administraciones municipales articularon propuestas para acompañar el recorrido del seleccionado nacional. En esta oportunidad, el eje estuvo puesto en ampliar la participación de las comunidades y consolidar una red de trabajo entre los gobiernos locales y la AFA.

Entre los principales anuncios, Tapia comunicó que los municipios que decidan instalar pantallas gigantes o promover fan fest gratuitos contarán con respaldo institucional de la AFA. La medida apunta a facilitar espacios abiertos y accesibles para que vecinos y vecinas puedan seguir los partidos de la Selección Argentina en encuentros comunitarios.

AFA, municipios y una agenda de trabajo conjunta

La iniciativa también busca fortalecer el lazo entre el fútbol y los territorios, con actividades que trasciendan lo deportivo. La posibilidad de organizar eventos masivos y gratuitos aparece como una herramienta para promover integración social, participación ciudadana y acompañamiento colectivo en torno al seleccionado nacional.

Además del respaldo para los espacios de transmisión pública, durante el encuentro se abordó una agenda de trabajo vinculada a políticas de articulación entre organismos y municipios. En ese marco, se analizaron estrategias para sostener acciones coordinadas que impacten de manera directa en la vida cotidiana de la población.

Tapia intendentes

La reunión también incluyó una conversación en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), donde se planteó la necesidad de profundizar vínculos institucionales entre la empresa y los distritos bonaerenses. El objetivo es consolidar proyectos comunes que permitan optimizar recursos y generar respuestas conjuntas ante demandas locales.

Desde el entorno del encuentro destacaron que la articulación entre el deporte, los municipios y organismos estratégicos puede transformarse en una herramienta de cercanía territorial. Bajo esa lógica, el acompañamiento a la Selección Argentina se convirtió en un punto de encuentro para reforzar la cooperación entre distintas áreas del Estado y las administraciones locales.

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