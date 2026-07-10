Reforma electoral en Santa Fe: Amalia Granata rechaza unificar boletas y pide un piso bajo para obtener bancas

La diputada provincial Amalia Granata anticipó que sentará postura en el debate por la ley de reforma electoral en Santa Fe , aunque dará la batalla en la Legislatura sin presentar un proyecto propio. En su tribu hay dos cuestionamientos centrales sobre las distintas iniciativas: la unificación de boletas y los pisos altos para ingresar al reparto de bancas en la Cámara de Diputados.

En la Legislatura ya esperan para ser debatidos varios proyectos de reforma electoral, ingresados en ambas cámaras por el radicalismo, el socialismo, el peronismo, el Frente Amplio por la Soberanía (FAS) y la tribu del diputado evangélico Walter Ghione . La tropa de Granata deliberó internamente para determinar su posicionamiento sobre el próximo gran debate legislativo que se dará en la provincia.

En esa instancia, el espacio celeste resolvió no ingresar un documento con iniciativas propias. En cambio, trabajarán sobre los proyectos que presentaron los partidos mayoritarios en Santa Fe y darán la discusión en la Legislatura planteando sus objeciones y contrapropuestas.

Según pudo saber Letra P , la definición más fuerte del team celeste se refiere a las intenciones del pullarismo de establecer un umbral de votos mínimos para obtener un escaño en la cámara baja. “Nosotros consideramos esa medida como proscriptiva”, señaló a este medio un legislador del espacio.

Como contó Letra P , el Frente Amplio por la Soberanía , encabezado por el diputado provincial Carlos del Frade , también cuestionó la propuesta del oficialismo. La contraofensiva del espacio de centroizquierda fue proponer eliminar cualquier tipo de piso para ingresar al reparto de escaños en la cámara baja.

“En ese punto, coincidimos con Del Frade. La única provincia que tiene un piso parecido es Jujuy, también gobernada por radicales”, deslizaron fuentes del granatismo. Según confiaron a este medio, buscarán que se establezca un piso del 3%, pero sobre los votos emitidos o válidos y no sobre el total del padrón, como proponen radicales, peronistas y socialistas.

Contra la unificación de boletas

Con una participación electoral a la baja, que rozó apenas el 52% en los últimos comicios en Santa Fe, el Frente Amplio por la Soberanía y Somos Vida verían amenazada su supervivencia en la Legislatura si finalmente se determinara una cantidad mínima de votos elevada en base al total del padrón.

Hay otra cuestión que pone en alerta a ambos espacios: la posibilidad de que se unifiquen distintas categorías dentro de una misma boleta. La intención del oficialismo es que la papeleta de gobernador y vice vaya acompañada de las de los cargos en la Cámara de Diputados y de los senadores departamentales en una misma boleta.

De esta forma, el pullarismo busca un doble efecto. Por un lado, quiere evitar la fragmentación en la Legislatura; por el otro, inducir a un efecto de arrastre entre las distintas candidaturas.

El perottismo se posicionó en esa dirección de una forma similar. Propuso que quienes aspiren a llegar a la cámara baja deban presentar obligadamente un candidato a la Casa Gris.

Si triunfa alguna de estas dos apuestas, Granata y Del Frade se verían ante la necesidad de reformular sus estrategias electorales ya que, en el último tiempo, ambos ganaron terreno compitiendo en Diputados pero prescindiendo de postulantes a la gobernación.

Los diálogos con la oposición

En Somos Vida indican que nadie del oficialismo los consultó acerca de la reforma electoral. En cambio, señalan que con el peronismo sí hubo algunas conversaciones y les dejaron abierta la puerta a posibles modificaciones.

De cara al debate parlamentario, que el oficialismo espera finiquitar a finales de agosto, el espacio de Granata deberá evaluar si consensúa una estrategia junto con los demás actores de la oposición o si, por el contrario, opta por el aislamiento, replicando un comportamiento similar al exhibido en los días de la Convención reformadora.