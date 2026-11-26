Después de varias semanas de idas y vueltas,el intendente Pablo Javkin consiguió destrabar en el Concejo de Rosario el proyecto para prohibir la actividad de los cuidacoches. Con un acuerdo entre Unidos y La Libertad Avanza (LLA) , el oficialismo logró sacar la iniciativa de las comisiones y este jueves por la tarde la convertirá en ordenanza.

En la reunión conjunta, el mensaje del Ejecutivo reunió los votos del socialismo, de Sabrina Prence (Nación y Libertad) y de la bancada identificada con el presidente Javier Milei . El despacho, el principal escollo del trámite legislativo, salió con varias modificaciones respecto del original.

Los libertarios ya adelantaron que en el recinto acompañarán la iniciativa en general, pero se abstendrán en el artículo que establece las sanciones. El poroteo, entonces, ya garantiza los votos para la aprobación.

Con Norma López, Mariano Romero y Antonio Salinas como voces cantantes, el peronismo y Ciudad Futura le reprocharon al oficialismo haber cerrado un despacho con La Libertad Avanza sin contemplar las propuestas que habían presentado los demás bloques.

Desde Unidos argumentaron que se debía a que las iniciativas eran, en buena medida, contrapuestas: mientras unas apuntaban a regular la actividad de los cuidacoches, el mensaje de Javkin tenía por objeto prohibirla .

El dato de @br1correa



El proyecto de Pablo Javkin para prohibir la actividad de cuidacoches obtuvo despacho de comisión en Rosario



Se tratará esta tarde https://t.co/H8nlDZ6kKa pic.twitter.com/j9oZqiFkEV — LETRA P (@Letra_P) November 26, 2026

En declaraciones a los medios, López cuestionó que el acuerdo con LLA se haya trabajado “a puertas cerradas” y reivindicó el proyecto de su sector que, además de contemplar la adhesión a la ley provincial, introduce una serie de pautas para el control territorial por parte del municipio.

Desde la vereda de enfrente, la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, atribuyó la falta de un despacho común a la escasa predisposición del PJ y Ciudad Futura para negociar sus propuestas con el oficialismo. “No entiendo que ni Juan Monteverde ni ningún sector del peronismo se hayan sentado ni siquiera a debatir sobre el tema”, sostuvo y trazó un paralelismo con lo que ocurrió durante el tratamiento del proyecto para regular Uber en Rosario.

Multas a los cuidacoches de Rosario

El texto que llegará al recinto establece la prohibición de la actividad en toda la ciudad, independientemente de que la retribución económica sea o no voluntaria. Los controles se concentrarán, en una primera instancia, en las zonas de estacionamiento medido, los corredores comerciales y gastronómicos y las inmediaciones de eventos masivos y centros de salud.

Las sanciones municipales consistirán en multas de entre 10 y 200 unidades fijas —aproximadamente $23.550 y $471.000— y/o tareas educativas y de concientización. En casos agravados, las penalidades económicas podrán superar los $700.000 y, para quienes organicen o coordinen la actividad, llegarán a casi $1,2 millones.

Los agentes municipales podrán requerir la intervención de la Policía de Santa Fe para desplazar a los cuidacoches del espacio público y, en los supuestos previstos por la nueva legislación provincial, solicitar su traslado a una dependencia policial.

Los cambios al proyecto

Una de las principales modificaciones al mensaje del Ejecutivo lleva la firma del socialista Federico Lifschitz. El titular de la comisión de Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana había objetado la potestad que la redacción original le otorgaba a la Intendencia para habilitar excepciones a la prohibición.

El artículo que contemplaba esa posibilidad fue reemplazado por otro que establece las zonas en las que el municipio deberá concentrar los controles, sin que eso implique habilitar la actividad en otros puntos de la ciudad. Era también uno de los reclamos de La Libertad Avanza.

A pedido de los libertarios, en tanto, se explicitó en el artículo tercero la aplicación de la normativa provincial en materia de intervención policial. También se incorporaron disposiciones específicas para los casos en los que haya menores de edad involucrados en la actividad.

#Rosario El proyecto de Aleart para encarcelar a los cuidacoches "violentos" volvió a destapar la tensión con el resto del bloque de LLA



Sus compañeros de bancada optaron por no asistir a la reunión en la que Aleart presentó su propuesta



https://t.co/o7uhf7G1dN

… https://t.co/YYWHC9hSHZ pic.twitter.com/xDw8veCPZ0 — LETRA P (@Letra_P) November 19, 2026

Otro de los cambios pasó por el régimen sancionatorio. El proyecto original no contemplaba multas económicas por el solo ejercicio de la actividad, sino únicamente ante la presencia de agravantes. El despacho las incorpora y eleva los montos máximos.

La bancada violeta debió resignar, en cambio, la pretensión de incorporar el arresto en alcaidías municipales propuesta en solitario por Juan Pedro Aleart la semana pasada. Por ese motivo, el exconductor televisivo anticipó que acompañará la prohibición, pero dejó planteadas sus diferencias con el oficialismo: “Nos vamos a abstener en el régimen sancionatorio porque consideramos que se debe actuar con mayor firmeza y menor tibieza”.