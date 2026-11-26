El peronismo cerró filas y hubo luz verde al proyecto de ludopatía en la cámara de Diputados que preside Alejandro Dichiara.

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó el proyecto para regular las apuestas online, después de una agitada sesión del miércoles por la noche. La iniciativa obtuvo el respaldo de todos los bloques en general, con excepción de la izquierda, que se abstuvo. La Libertad Avanza rechazó artículos en particular.

Los sectores del peronismo y los distintos espacios de la oposición llegaron a un nuevo texto después de las modificaciones que se introdujeron tras la fallida sesión anterior. La propuesta integra puntos de los dos despachos que se habían debatido en la Comisión de Juegos de Azar, Loterías y Prevención de la Ludopatía.

Uno de los principales puntos de conflicto fue la conformación del esquema de financiamiento y la distribución de los recursos. En la votación en particular, LLA rechazó el artículo referido a los fondos y otros apartados, entre ellos el vinculado con la creación de fiscalías.

El proyecto, cuyo tratamiento quedó habilitado en el Senado bonaerense, establece límites a la publicidad y al acceso de menores a las plataformas digitales. También fija aportes obligatorios para las grandes empresas que operan en la provincia y mecanismos de financiamiento destinados a atender las consecuencias de la ludopatía.

La iniciativa contempla la creación del Fondo Provincial para el Cuidado de la Salud Mental y la Atención de la ciberludopatía. Además, dispone que las licenciatarias realicen un aporte equivalente al 100% del monto que inviertan en publicidad o en cualquier otra actividad destinada a captar nuevos apostadores.

En cuanto a la distribución de los recursos, el esquema establece un 70% para los municipios bonaerenses, mediante el Coeficiente Único de Distribución (CUD), y un 30% para la provincia, a través del Ministerio de Salud. El mecanismo también contempla transferencias automáticas a los distritos para tareas de prevención y asistencia.

El bloque PRO.

Los fondos para clubes y las becas deportivas

Otro de los puntos centrales es la creación del Fondo Provincial de Desarrollo de Entidades de Bien Público y Deportivo, bajo la órbita del Instituto Provincial de Lotería y Casinos. La propuesta, que originalmente formaba parte del proyecto de La Cámpora, contempla dos destinos específicos para esos recursos.

El primero apunta a fortalecer económicamente a instituciones comunitarias y deportivas. Entre las entidades alcanzadas están los clubes de barrio, centros de jubilados y sociedades de fomento, que podrán utilizar el dinero para refacciones, remodelaciones, equipamiento, mobiliario y gastos de funcionamiento.

| En una nueva sesión de @HCDiputadosBA, la ley que previene la ludopatía y regula las apuestas online pasó al @Senado_BA para su sanción.



Una iniciativa que contempla mayores controles para impedir el acceso de menores de edad, establece límites al tiempo de permanencia en… pic.twitter.com/wtOpDxdqsM — Alexis Guerrera (@AlexisGuerrera) November 26, 2026

El objetivo es sostener espacios comunitarios que funcionan como alternativas a las pantallas y al juego digital. La iniciativa considera que estas instituciones cumplen un papel importante en la vida social y ofrecen ámbitos de encuentro y participación para distintos sectores de la población.

El segundo destino contempla la creación de becas para deportistas registrados. Los beneficios podrían cubrir gastos de preparación, entrenamiento, equipamiento, traslados, alojamiento, atención interdisciplinaria y participación en competencias provinciales, nacionales e internacionales. Quedan excluidos quienes mantienen contratos de patrocinio, publicidad o representación comercial con licenciatarias de apuestas online.

El aporte del 3% sobre los premios

El texto también supone un aporte del 3% sobre los premios obtenidos en apuestas de resolución inmediata. La medida excluye los premios correspondientes a loterías, rifas y concursos de pronósticos deportivos bajo las modalidades mutuas o de pozo. La distribución de ese aporte queda dividida en un 33,33% para el Fondo Provincial de Desarrollo de Entidades de Bien Público y Deportivo y un 66,66% para los municipios, según el CUD, en el caso de las apuestas online.

Facundo Tignanelli y Alexis Guerrera.

El proyecto incorpora, además, un mecanismo para establecer el destino de los bienes y las ganancias decomisados en investigaciones por apuestas ilegales. Los recursos pasarían al Instituto Provincial de Lotería y Casinos, con resguardo de los derechos de restitución e indemnización de las víctimas y de terceros de buena fe.

Se espera que el Senado bonaerense logre avanzar en la próxima sesión, antes del cierre del período de sesiones ordinarias del 1 de diciembre.