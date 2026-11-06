Jorge Macri llevó a San Pablo la propuesta para que la Fórmula 1 vuelva a la ciudad de Buenos Aires

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , le presentó al presidente y ceo de la Fórmula 1, el italiano Stefano Domenicali , la propuesta para que la Ciudad de Buenos Aires vuelva a recibir un Gran Premio en el renovado Autódromo de Buenos Aires .

El encuentro se produjo este viernes en el circuito de Interlagos (San Pablo), donde este fin de semana se corre el Gran Premio Brasil .

“Vinimos a reconfirmar el compromiso y la voluntad que tiene la Ciudad de Buenos Aires de recuperar a la Fórmula 1. Estamos trabajando en cada paso necesario para estar listos y para nosotros era importante poder encontrarnos con Stefano Domenicali, transmitirle este compromiso, cómo estamos avanzando y establecer los pasos que siguen para poder traer a la Fórmula 1”, sostuvo Jorge Macri.

La propuesta del gobierno porteño gira en torno a una transformación total del histórico Autódromo Oscar y Juan Gálvez , con una inversión de 200 millones de dólares en obras que ya se iniciaron e incluyen la construcción y asfaltado de una nueva pista, un edificio de boxes y un moderno paddock. Quedará listo para que corra la Fórmula 1.

"Una inversión como la que estamos haciendo en el Autódromo es una cuestión de Estado, porque es un Autódromo que va a quedar para quienes vengan”, apuntó el alcalde porteño.

En el GP de San Pablo, me reuní con Stefano Domenicali, presidente de la F1. Le presenté la propuesta para que la Fórmula 1 vuelva a Buenos Aires y conversamos sobre las obras del Autódromo.



Un paso más para que el sueño de la Fórmula 1 en la Ciudad sea una realidad. pic.twitter.com/Cbj8ncXerV — Jorge Macri (@jorgemacri) November 6, 2026

Las reformas ampliarán la capacidad del Autódromo, que podrá recibir a más de 125.000 espectadores y generará un fuerte desarrollo económico para la Ciudad. Acompañaron en Brasil a Jorge Macri, el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, y el secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes.

Por ahora, está confirmada la fecha del MotoGP de Buenos Aires, la máxima categoría del motociclismo internacional, del 9 al 11 abril, que vuelve a la Ciudad después de 28 años.

El Ejecutivo capitalino apuesta a que el MotoGP funcione como la gran vidriera para certificar los estándares de calidad que exige la élite del automovilismo internacional y que consolide a Buenos Aires —nombrada Capital Mundial del Deporte 2027— como un centro global de eventos masivos y turismo de alta gama. El impacto económico previsto para el MotoGP de Buenos Aires es de 140 millones de dólares.

Las obras en el nuevo Autódromo de Buenos Aires

Las obras del nuevo Autódromo Oscar y Juan Gálvez, rediseñado por el ingeniero alemán Hermann Tilke, continúan avanzando y ahora se abrió un nuevo turno de obra nocturno para compensar los efectos del fenómeno del Niño y evitar que las lluvias extraordinarias impacten en los plazos.

En octubre comenzó el asfaltado de la pista, tras meses de pruebas de la mezcla asfáltica. Trabajan tres grupos de operarios que avanzan de manera simultánea, uno al lado del otro, para cubrir el ancho de la pista. Cada grupo está compuesto por un camión que transporta el asfalto caliente, una pavimentadora terminadora de asfalto y dos rodillos (tipo aplanadoras). De este modo, se alcanza un despliegue de 12 equipos de gran porte.

La empresa de la Ciudad Autopistas Urbanas (AUSA), a cargo de la obra, estrenó el sistema SmoothRide, una herramienta de última generación para garantizar que el diseño del circuito se traslade a la realidad con fidelidad absoluta.

Otro hito que se alcanzó fue la excavación completa del túnel que une el acceso de la avenida Roca con el paddock a través de una calzada de un carril en cada sentido, una altura libre de paso de 4,60 metros y una pasarela peatonal con escaleras y rampas para la accesibilidad de personas con movilidad reducida.

Fue diseñado para que vehículos pesados, como camiones, motorhomes y demás unidades de apoyo ingresen al paddock sin necesidad de circular sobre la pista. Hasta ahora, el Autódromo contaba con un único paso bajo nivel cuyas dimensiones y geometría restringían su utilización solo a vehículos livianos. Como consecuencia, los vehículos de gran porte debían acceder a los boxes transitando por la pista.

La incorporación de esta nueva conexión apunta a cumplir con los más altos estándares internacionales exigidos por las principales categorías del automovilismo mundial.