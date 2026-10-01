El peronismo y LLA protagonizaron el primer cruce del debate por el régimen penal juvenil porteño

Pilar Ramírez apuntó contra el peronismo durante la reunión de comisión en la que se empezó a debatir del Régimen Penal Juvenil porteño

La Legislatura porteña activó este martes el debate por la aplicación del Régimen Penal Juvenil con una reunión conjunta de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales en la que el peronismo y La Libertad Avanza (LLA) ya empezaron a sacarse chispas.

El contrapunto tuvo como protagonistas a la presidenta del bloque libertario, Pilar Ramírez , y a su par de Fuerza por Buenos Aires, Claudia Neira . Ambas legisladoras se cruzaron por el llamado a comisiones para debatir la iniciativa, pero de fondo, hay una discusión por la conveniencia de un sistema punitivo para menores de edad en la ciudad de Buenos Aires y los tiempos requeridos para su aprobación.

La Libertad Avanza espera aprobar el Régimen Penal Juvenil porteño antes de fin de año. En el partido violeta, suelen presionar para que la ciudad muestre mayor sintonía con la Casa Rosada y, con la nueva normativa ya sancionada en el Congreso , esperan lograr una pronta readecuación de la legislación penal en la Ciudad.

El fallo de la jueza Laura De Marinis , que sobreseyó a un menor de 14 años involucrado en un intento de robo, y la intención del gobierno de Jorge Macri de presentar su propio proyecto para la aplicación del régimen aceleraron aún más los tiempos del partido libertario.

Por eso, este martes, convocaron a una reunión conjunta de las comisiones de Justicia -presidida por la legisladora libertaria Solana Pelayo - y Asuntos Constitucionales -que tiene como titular al libertario Nicolás Pakgojz -, para empezar a discutir la iniciativa que el bloque mileísta había presentado en marzo. LLA espera liderar la discusión para mantener el control sobre la letra chica del nuevo régimen.

Pilar Ramírez presentó, en marzo, un proyecto para bajar la edad de imputabilidad en la ciudad de Buenos Aires

"La ley nacional está vigente ahora y la ciudad, si quiere seguir estando a la vanguardia, la discusión la tiene que dar ahora", sostuvo Ramírez, mano derecha de Karina Milei en la ciudad, en la reunión de este martes. En este contexto, la legisladora apuntó contra el peronismo por no haber convocado a los integrantes de otra de las comisiones que deberán tratar el proyecto. "No podemos seguir esperando", dijo Ramírez.

La reforma de la Ley 2.451 para bajar la edad de imputabilidad en el terruño de los primos Macri había sido girada a tres comisiones: Justicia, Asuntos Constitucionales y Niñez, Adolescencia y Juventud. Las dos primeras ya activaron el debate, pero el órgano que debe expedirse sobre políticas para las infancias aún no avanzó en esta misma dirección.

La comisión de Niñez está a cargo de la legisladora de Fuerza por Buenos Aires Graciana Peñafort. Por eso Ramírez buscó comprometer públicamente a Neira, presidenta del bloque peronista, para que garantice la presencia de Peñafort. "Necesitamos que estén todas las partes", continuó.

"Nosotros como representantes de los ciudadanos tenemos que escuchar lo que nos están pidiendo", concluyó Ramírez. En LLA temen que, si no se llama a la comisión de Niñez, el dictamen para tratar el proyecto en el recinto se demore indefinidamente.

Ante el reclamo de LLA, Claudia Neira, presidenta de la bancada peronista, lanzó una chicana a la legisladora. "Quédese tranquila que cuando llegue el momento de dictaminar van a estar todas las comisiones", aseguró y aclaró que su espacio viene trabajando sobre proyectos para menores desde hace tiempo.

Más prevención, menos punitivismo

El contrapunto por los tiempos para discutir la iniciativa esconde también la diferencia de criterio respecto de qué rol debería adoptar el Estado en materia de infancias. Sucede que, mientras LLA busca impulsar un régimen punitivo para menores que cometen delitos, en Fuerza por Buenos Aires argumentan que el Estado debería intervenir en una etapa más temprana y enfocarse en la prevención.

"Si hay un momento donde el Estado tiene la oportunidad de intervenir en los recorridos de la vida de un chico es justamente cuando no tiene cuidados parentales. Es el momento más evidente", indicó Neira durante la última reunión de comisión.

La presidenta del bloque Fuerza por Buenos Aires, Claudia Neira, pidió que el Estado también atienda a los menores que no cometen delitos y carecen de cuidados parentales

En esta línea, la legisladora peronista recordó una ley de su autoría que fijaba estándares de cuidado para hogares de menores y que el Ejecutivo vetó de manera parcial a principio de año y llamó a volver a discutir este tipo de intervenciones. Considera que el Estado no solo debe enfocarse en los menores que participan de ilícitos, sino también en aquellos que se enfrentan a situaciones de vulnerabilidad.

"Hay muchos chicos y chicas que no tienen cuidados parentales, que no cometieron ningún delito y que están sin ningún tipo de regulación en esos lugares de alojamiento", afirmó. Fue una respuesta a los dichos de Ramírez, quien había asegurado que la baja de la edad de imputabilidad no solo es necesaria para las víctimas sino también para los "delincuentes" que también "necesitan un régimen que los encuadre".

Reuniones y próximos debates

El nuevo Régimen Penal Juvenil volverá a discutirse este viernes en una segunda reunión informativa en las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales. En el temario figura únicamente el proyecto de la bancada libertaria.

El peronismo aún no define si enviará una iniciativa propia o si simplemente buscará moderar el sesgo punitivista del proyecto que ya fue presentado. El oficialismo porteño, en tanto, tenía previsto enviar una versión propia del Régimen Penal Juvenil antes del fin de semana, pero al cierre de esta nota la iniciativa aún no había ingresado.

No queremos más víctimas de la impunidad.



Me reuní con familiares y victimas de delitos para escuchar sus historias. Sus testimonios muestran la necesidad de actuar y dar respuestas. Hace meses presentamos nuestro proyecto de Régimen Penal Juvenil. La Ciudad tiene que adherir a… pic.twitter.com/1UdcKrd2ab — Pilar Ramírez (@PilarRamirezmpr) September 30, 2026

Mientras tanto, la escuadra libertaria profundiza su campaña para empujar la baja de la edad de imputabilidad en el principal bastión del macrismo. Esta semana, los legisladores Ramírez y Juan Pablo Arenaza, alfil de Patricia Bullrich en la Legislatura, se reunieron con familiares y víctimas de delitos perpetrados por menores para darle mayor visibilidad e impulso a su proyecto.