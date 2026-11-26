Carlos Presti y Toto Caputo, a cargo del rearme de la obra social de las Fuerzas Armadas, saludados por Pablo Quirno

Las Fuerzas Armadas atraviesan una reestructuración de su sistema de salud con ajuste laboral y cuestionamientos por las contrataciones. Bajo la gestión de los ministros Toto Caputo y Carlos Presti , trabajadores denuncian que deben renunciar a sus cargos permanentes para acceder a contratos temporarios en la nueva obra social, pese a que el presupuesto no preveía bajas.

La resolución 240/2025, del 7 de marzo de ese año, lleva la firma de Caputo y se publicó tres días después en el Boletín Oficial. Aprobó el plan de acción y el presupuesto del IOSFA con intervención favorable de la Oficina Nacional de Presupuesto . Su anexo II, firmado por el subsecretario Rodrigo Cabado , distingue 3023 cargos de planta permanente de 175 de planta temporaria. Entre el personal permanente figuran 1266 administrativos, 1034 técnicos y profesionales, 676 de maestranza y 47 directivos.

El documento no contemplaba eliminar un solo cargo permanente durante 2025. Presupuestó $60.781 millones en remuneraciones para esa planta, frente a $1416 millones para el personal temporario, y proyectaba un superávit financiero de $115 millones. El gasto salarial total equivalía al 9,7% de los ingresos previstos. Fuentes castrenses consultadas por Letra P dijeron que es "imposible" saber cuánto se ejecutó de esas partidas.

Con ese punto de partida, el decreto 1286/2026, publicado el 28 de octubre, cambió el esquema de disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA). Tal como contó Letra P , Javier Milei abandonó el traspaso integral del personal y dejó que el directorio de la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), presidido por el general de brigada Pablo Plaza , eligiera a quién incorporar.

El Ejecutivo justificó la decisión por la caída de afiliados tras el pase de Gendarmería y Prefectura a otra obra social y por el riesgo de desequilibrio financiero.

Renunciar para entrar

Trabajadores de la ex Dirección de Bienestar de la Armada denunciaron que les exigen renunciar al IOSFA para acceder a contratos en OSFA. La oferta, comunicada de forma verbal, incluiría un contrato inicial de un mes y otro posterior de un año. Señalaron a María Desperes y al coronel Osvaldo Spena como interlocutores y dijeron que tienen hasta el 30 de noviembre para decidir, sin garantías escritas de continuidad ni reconocimiento de antigüedad.

En paralelo, la disposición 721/2026, publicada el 12 de noviembre, reglamentó un retiro voluntario para la planta permanente comprendida en la ley 25.164. El plazo de adhesión venció este jueves. Quien se acoja no podrá volver al sector público nacional durante ocho años, salvo excepciones.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) advirtió por 1450 puestos en riesgo. El mismo 28 de octubre, el decreto 1287/2026 encuadró a OSFA y a su personal en el convenio del Sistema Nacional de Empleo Público (SNEP).

Que el presupuesto firmado por Caputo reconozca esos cargos no define la situación legal de cada empleado. Sí obliga a las autoridades a explicar con qué fundamento se condiciona a personas con contratos por tiempo indeterminado a renunciar. La cuenta posterior también tiene destinatario: según el decreto, las obligaciones con el personal no transferido quedan a cargo del Ministerio de Defensa una vez cerrada la liquidación.

Compras bajo la lupa y droguerías de la causa ANDIS

La licitación pública 08/2025 de limpieza terminó con $1094 millones adjudicados a La Mantovana y GRUB, que sumaron el 98,8% del importe inicial. En septiembre de 2024, Defensa de la Competencia había concluido que ambas pertenecen al mismo grupo económico y que por eso no competían entre sí.

La resolución 465/2024 archivó el caso porque no halló elementos para acreditar reparto de mercado o concertación de ofertas. Las órdenes de compra se emitieron el 27 de febrero de 2026, con el coronel mayor Ariel Guzmán a cargo, y registran compromisos contractuales, no pagos.

El 19 de noviembre, Gonzalo Secchi, administrador para la liquidación de la IOSFA, ordenó dar de baja medicamentos e insumos por $570.875.127 acumulados en las farmacias del instituto entre 2019 y julio de 2026, y abrió un sumario. La Unidad de Auditoría Interna detectó una diferencia de $375.752.201 entre el sistema de farmacias y el contable.

Las auditorías habían advertido el problema en 2019, en 2021 y en octubre de 2024, con los gobiernos de Mauricio Macri, Alberto Fernández y Milei. El sumario no fija plazo ni dice quién lo continuará cuando el IOSFA desaparezca, algo previsto para los primeros meses de 2027. El 14 de octubre, Secchi ya había ordenado el cierre de las 31 farmacias propias, porque OSFA no pidió su traspaso.

Hay también un cruce con la causa de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Siete droguerías mencionadas por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez figuran en los registros del IOSFA: Suizo Argentina, Dihemo, 20 de Junio, Lowsedo, Meta, Del Sud y Disval.

La orden 310/2025 de Suizo Argentina, del 24 de abril de 2025, incluye oncológicos como pembrolizumab, daratumumab y cetuximab. La hipótesis fiscal que investiga el juez Ariel Lijo describe compulsas manejadas por la empresa y precios coordinados. En el IOSFA falta revisar la competencia entre ofertas y los precios facturados.

Designaciones

El directorio de OSFA aprobó 68 designaciones en las actas 26 y 27, del 30 de octubre y el 3 de noviembre. Plaza desempató en dos casos. Entre los nombrados está Luciana Radizza, al frente de Administración de Internaciones.

Un aviso del Boletín Oficial del 8 de mayo la ubica como directora suplente de MGSS Salud, la firma de atención domiciliaria que en septiembre registraba $2.268.000 de deuda en situación 5 con Banco Galicia y tres cheques rechazados por $2.385.700. La vinculación surge de una base comercial cuyo CUIT no coincide con el de su reporte laboral.

Javier Milei, Carlos Presti y el ajuste en la Obra Social de las Fuerzas Armadas

Ni OSFA ni el Ministerio de Defensa explicaron cómo verificaron antecedentes y conflictos de intereses, ni con qué fundamento piden renuncias a empleados de planta.

Los plazos corren: este jueves venció el retiro voluntario y el 30 de noviembre deben decidir los trabajadores de las Fuerzas Armadas. La liquidación está bajo la órbita del teniente general Presti y la fiscaliza la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).