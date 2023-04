Rosario: el Evita, tercer jugador del acuerdo entre Sukerman y Ciudad Futura

Monteverde competirá por dentro del PJ en la categoría Intendente, pero Ciudad Futura, el partido que lo tiene como líder, jugará por fuera del peronismo a concejales con lista propia. El objetivo es mantener el peso que tiene esa fuerza en el Concejo local , donde cuatro años atrás cosechó tres bancas. Renovarlas no va a ser sencillo y hubiera sido imposible alcanzarlo en una primaria superpoblada dentro del peronismo.

Al Evita nunca se le pasó por la cabeza rosquear con el perottismo una posible inclusión en la lista del gobernador. En rigor, el vínculo de Hacemos con el Movimiento fue frío de entrada, hasta hostil en algún momento. Nunca hubo feeling, prueba de ello es que el Evita acordó en 2021 con el actual jefe de Gabinete Agustín Rossi, para enfrentar al senador Marcelo Lewandowski, en ese momento aliado de Perotti.

El acuerdo entre el Evita y Ciudad Futura también alcanzaría la categoría gobernador, pero la eventual candidatura del diputado Eduardo Toniolli no está sellada. No sobra lugar en la franja peronismo de izquierda y dicho margen también está ocupado por el diputado provincial Leandro Busatto, quien se lanzó con furia y no tiene pensando bajarse de la postulación.

Dicho escenario abre el juego a otra bilateral que lleva adelante el Evita con La Corriente de la Militancia, sector con el que se sostienen las buenas migas desde 2021. Si bien no hay nada cerrado, hay un diálogo abierto con el rossismo para consumar una alianza de cara a las elecciones.

A priori, que el Evita apoye a Monteverde en Rosario y no a Sukerman, alfil de Rossi, no lesionaría la posibilidad de acuerdo entre los dos sectores del peronismo. Otro punto que los liga es la buena sintonía con el gobierno nacional y el Presidente Alberto Fernández.