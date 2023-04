Rosario: Sukerman y Monteverde oficializaron el acuerdo del peronismo y Ciudad Futura

Tras meses de rosca, finalmente los precandidatos a intendente de Rosario Juan Monteverde por Ciudad Futura y Roberto Sukerman por el peronismo confirmaron el acuerdo que los llevará a competir en una PASO en conjunto para unificar la candidatura a intendente de la ciudad. Con precisión suiza, el líder del espacio centroizquierda y el hasta ahora único candidato peronista lanzado, publicaron un hilo de tweets este miércoles por la mañana en el que oficializaron el entendimiento en el que venían trabajando . “Si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”, resumieron la jugada..

En un texto que replicaron en sus redes, los ahora rivales de interna aseguraron que tienen “miradas distintas en un montón de cosas”, “trayectorias diferentes” y “forman parte de proyectos políticos distintos”, pero que en algo están de acuerdo: “Rosario no puede seguir así” y “tiene que haber un cambio”. En ese sentido, afirmaron que “es la ciudadanía quien debe elegir quién representa mejor el cambio que Rosario necesita”, en consecuencia, “llegó el momento de construir un acuerdo interpartidario para hacerlo posible”.

Adelantándose a las posibles críticas, Sukerman y Monteverde sostuvieron que el acuerdo será “transversal, plural y moderno”. “No un conjunto de siglas, no un amontonamiento de partidos para repartir cargos, no un frente anti”, sino que quieren un espacio con “distintas propuestas y caminos pero ninguna anti nada, todas a favor, a favor de Rosario”. Para los candidatos, ganará “quien muestre el mejor plan y los mejores instrumentos para sacar a Rosario de la crisis de violencia y desigualdad que vive hace más de una década y que ya reclama nuevas políticas”.

Rosario va a cambiar, que la gente decida cuál es el mejor camino. Con @juanmonteverde tenemos miradas distintas en un montón de cosas, pero en algo estamos de acuerdo: Rosario no puede seguir así. Tiene que haber un cambio y tiene que ser ahora. pic.twitter.com/zFQjfUZ0nh

En ese sentido, los contendientes en la interna del “movimiento de movimientos”, como gustan llamarlo, aseguraron que “la gravedad de los problemas” los obliga a ser “más responsables” que en 2019, cuando intentaron este mismo entendimiento “y no se concretó”. “Acá no se trata de nosotros, de nombres propios o carreras personales”, plantearon, “acá se trata del millón de rosarinos y rosarinas que no pueden esperar que los gobiernos sigan fracasando”. El texto finaliza con una apelación a los ciudadanos: “Sabrá el pueblo en las urnas elegir el mejor camino. En él confiamos”.