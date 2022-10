De Ponti: “La fecha de las elecciones se tiene que conocer lo antes posible"

SANTA FE (Corresponsalía) El oficialismo provincial suma voces a favor de acercar la fecha de las elecciones santafesinas a las nacionales, una alternativa que evalúa con mucha fuerza la Casa Gris a la espera de que mejoren las variables económicas nacionales, y de tener más tiempo de gestión y una transición corta. El acompañamiento a esa posibilidad llega desde el Movimiento Evita, la diputada provincial Lucila De Ponti, referente de ese espacio, sostuvo que representa ventajas “hasta en términos” para poder mantener el foco en la gestión y no apurar la discusión electoral. Sin embargo, sí encendió la luz amarilla de precaución al plantear que tiene que haber una ronda de consulta antes de las definiciones y que éstas no tiene que demorarse para que todos puedan prepararse con el mismo tiempo de antelación.

En diálogo con Letra P, la legisladora local además vaticinó internas en el PJ santafesino en 2023 y consideró que las PASO son una herramienta clave para la renovación política.

-¿Qué opina de la posibilidad de que el Ejecutivo provincial lleve las elecciones locales a septiembre y las acerque a las nacionales?

-No vemos ningún inconveniente, incluso pensándolo desde un sentido práctico, en que las elecciones sean en una fecha cercana a las nacionales y que no ocupemos todo el año en un proceso electoral. Y también es positivo porque significa más tiempo para dar la discusión con la profundidad que se merece.

-¿La Casa Gris les consultó su postura?

-No hubo ninguna convocatoria todavía. Entendemos que el gobierno provincial tiene que llamar a los distintos partidos políticos para hacer una ronda de consultas y tener la mirada de todos los sectores a la hora de tomar esta decisión. Es lo que siempre se hizo, es lo correcto, así que esperamos que en el corto plazo haya un llamado del ministerio de Gobierno para poder empezar a definir cuál va a ser el cronograma electoral. Lo importante es que se conozca lo antes posible para que sea ecuánime para todos la información y que todos podamos prepararnos con el mismo tiempo.

-¿Puede haber especulaciones con las fechas?

-Que la elección provincial se acerca al nacional quizás represente un problema adicional para el armado opositor en la provincia, con algunos miramientos respecto al frente que se puede armar a nivel nacional. Demorarlas en Santa Fe, creo que los complica en esa discusión. Más allá de que acá se hable de la construcción de una fuerza provincial, el posible frente de frentes va a expresar lo que expresa JxC a nivel nacional. En ese sentido, si los cronogramas electorales están superpuestos, quizás algunos sectores tengan alguna incomodidad de hacerse cargo de lo que sucede a nivel nacional.

-El Gobierno impulsa la suspensión de las PASO, el gobernador Perotti dijo que coincide con esa idea. ¿Cuál es la postura del Evita?

-A favor de que las PASO se realicen, tanto en el nivel nacional como en el provincial. Es una herramienta importante que le da dinamismo y renovación a la política y permite el enriquecimiento de los distintos frentes con expresiones más variadas. Bien utilizadas las PASO son una gran herramienta de participación.

-¿Para el PJ santafesino las PASO son inevitables?

-Todo indicaría que sí y no nos parece que tenga que ser un proceso dramático, ni mucho menos. Por el contrario, tiene que ver con poner a consideración de la sociedad las distintas expresiones políticas que queremos formar parte de la discusión del futuro del peronismo y de la gestión en la provincia. La sociedad tiene la posibilidad de intervenir para ordenar quienes son los que consideran los mejores candidatos o candidatas. Así que nos parece que siempre es saludable.

-¿Le costó al PJ recuperarse de las internas de 2021? ¿Cómo esperan que sea ese proceso el año próximo?

-Sí, pero se ordena en la medida en que podamos ponernos de acuerdo en discutir ideas, programas, propuestas y criterios generales de hacia dónde tiene que ir la política provincial, las políticas de gestión y las principales acciones del gobierno. En la medida en que podamos mantener la discusión en ese plano, creo que no tiene que haber ninguna dificultad porque no tiene que ver con nombres propios, sino en qué medida somos capaces de hacernos cargo de la agenda de urgencias y de problemas no resueltos que nos plantean la sociedad y encontrar las mejores soluciones.