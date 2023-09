Qué se vota en Santa Fe: la Legislatura, madre de todas las batallas

La Cámara de Diputados y Diputadas se convirtió en una disputa de alta tensión, no sólo por lo pareja que se proyecta sino por todo lo que se juega allí, donde las proyecciones previas ubican a tres fuerzas disputando el primer lugar . La socialista Clara García , secundada por el exintendente santafesino José Corral , del sector pullarista, encabezará la lista de Unidos para cambiar Santa Fe que pretende, no solo tirar del mantel del gobernador Perotti , que encabezará la lista peronista, sino armarle una barricada en la influencia política.

Vale recordar que de las 50 bancas, el que gana al menos por un voto, se queda con 28, es decir, mayoría automática. El resto de los 22 diputados se reparten por sistema D’Hont. Por lo tanto no hay grises en la lucha.

camara de diputados.jpeg El socialismo mantendrá la presidencia de Diputados en Santa Fe

Pero a la vez, de esa disputa depende la suerte de varios pesos pesados de la política provincial. Uno es el socialista Antonio Bonfatti, que si no logra la mayoría Unidos, difícilmente pueda ingresar por haber quedado en el puesto 14 de la lista. Otro caso es el gobernador que pretende ganar la elección y consagrarse presidente del cuerpo para ser el jefe de la oposición. Si no gana y queda en minoría, su peso político se verá reducido. Es que por más que logre una decena de diputados, la mitad no son perottistas puros y podrían armar su propio bloque.