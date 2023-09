Perotti sufre las dificultades que no atravesaron sus dos antecesores, los socialistas Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz , quienes pasaron de comandar el Ejecutivo a ganar la categoría legislativa y asumir luego la presidencia de la Cámara baja. El actual mandatario no la tiene sencilla . Para nada.

A Perotti lo afecta una saga de espinas: un clima de época no peronista, un gobierno nacional que no levanta ni tracciona, un desorden interno mayúsculo, donde cada tribu cuida su quinta en el PJ santafesino, y una imagen propia más que pobre en el ánimo del electorado rosarino, que ve que no cumplió con su eslogan de “paz y orden”.