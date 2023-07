Outsider anula outsider: por qué el exmédico Poletti le ganó al experiodista Jatón

“No solo que no la vimos venir, sino que todavía no terminamos de entender cuáles fueron los fenómenos que llevaron a que Emilio quedase segundo”, completa un asesor. En las semanas, los días y las horas previas, la confianza de que Jatón se quedaría con la interna era firme en el conjunto de espacios que acompañan al mandatario .

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Femiliojaton%2Fstatus%2F1680782719385477122&partner=&hide_thread=false ¡Gracias a las y los vecinos por el apoyo! Seguiremos trabajando siempre por #SantaFeCapital



Felicitaciones @juan_poletti — Emilio Jatón (@emiliojaton) July 17, 2023

“Evidentemente no alcanzó todo lo que hicimos en campaña”, expresan de forma autocrítica en el entorno del mandatario. Entienden que en cierto sector social no se pudo torcer la imagen negativa que se generó de la gestión y el enojo durante los dos primeros años marcados por la pandemia. A pesar de eso, la lectura que hacen es que no existió un “voto castigo”, aunque los guarismos evidencian que hubo casi un 70% que no eligió la actual conducción. Problemas en las áreas de control, el calidad del servicio de transporte público, la seguridad y el estado de las calles, son los principales puntos que le achacan en la oposición.