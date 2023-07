Jatón, de muy buen vínculo con Fernández, le dio la bienvenida a la ciudad, describió las viviendas del Procrear como un “orgullo” y le reconoció la cantidad de obras que financió Nación en la ciudad. No era para menos: el porcentaje de recursos nacionales que impactaron directamente en infraestructura en la capital provincial llega al 60 por ciento del total.

Tras la entrega de llaves a los adjudicatarios de las viviendas, llegó el momento del discurso del presidente y tras contestarle al gobernador Omar Perotti los reclamos por apoyo en materia de seguridad, no se olvidó de responderle al intendente. “Emilio reclama que le paguemos lo que produce. Tenés razón”, le dijo, pero retrucó: “Tenés que convencer a los gobernadores que firman la Ley de Coparticipación a que cambien su lógica. Porque es una ley acuerdo, me supera un poquito a mí. Una vez intenté hacerlo en la época de Néstor (Kirchner) y me fue pésimo. Pero a lo mejor lo lográs”.