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Rosario: la Justicia suspendió las obras del Parque Acuático que impulsa Javkin por un reclamo de la oposición

El fallo responde a un reclamo de Juan Monteverde. Ordena frenar el proyecto sobre la costanera norte hasta definir la competencia judicial.

Por Letra P | Periodismo Político
El intendente de Rosario, Pablo Javkin.

El intendente de Rosario, Pablo Javkin.

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, sufrió un revés judicial luego de que la Justicia dispusiera la suspensión provisoria de las obras del Parque Acuático de la ciudad. La medida alcanzó el decreto municipal que habilitó la iniciativa y regirá hasta que se resuelvan las presentaciones judiciales vinculadas al emprendimiento.

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Los trabajos proyectados en un sector de la costanera pública forman parte del proceso de obras que el gobierno municipal, con el respaldo de la gestión provincial de Maximiliano Pullaro, busca exhibir como parte de la reconversión de la ciudad más poblada de Santa Fe.

Qué resolvió la Justicia sobre el Parque Acuático

El juez Civil y Comercial N° 8, Luciano Juárez, ordenó suspender los efectos jurídicos del Decreto 715/26 y de todos los actos administrativos derivados. La decisión se mantendrá hasta que se determine qué juzgado concentrará las demandas y se resuelva el pedido de medida cautelar.

La causa que originó el fallo fue impulsada por Ciudad Futura, el espacio político que lidera el concejal Juan Monteverde. También existieron otras presentaciones, entre ellas las del concejal Juan Pedro Aleart, de La Libertad Avanza, y las promovidas por organizaciones ambientalistas.

En la resolución, Juárez sostiene que los distintos reclamos presentados deberían unificarse para evitar que, sobre un mismo tema y ante quejas que guardan semejanza, puedan existir fallos disímiles y hasta contradictorios.

Aunque se excusó de intervenir en la cuestión de fondo y remitió las actuaciones a la Cámara de Apelaciones, entendió que debía resolver el pedido de suspensión ante el avance de los trabajos y del proceso licitatorio.

El impacto político para Pablo Javkin

El magistrado aclaró que la decisión no implicó un pronunciamiento sobre la legalidad del proyecto. Según argumentó, la medida apunta a "evitar daños irreparables sobre bienes del dominio público municipal y derechos colectivos vinculados al ambiente urbano y el uso del espacio público" hasta que se despejen las cuestiones judiciales pendientes.

Entre los cuestionamientos contra la iniciativa presentados ante la Justicia figuran presuntas irregularidades administrativas, la falta de tratamiento en el Concejo Municipal y la ausencia de mecanismos de participación ciudadana. A esos planteos se sumaron objeciones de carácter urbanístico y ambiental.

El fallo tuvo un impacto político inmediato. Monteverde celebró la resolución a través de sus redes sociales y afirmó: "La justicia falló a favor del planteo que hice y suspendió las obras del parque acuático. Felicitaciones a todos los que lo hicieron posible. No al parque acuático y playa para todos".

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El dirigente de Ciudad Futura había promovido una sesión extraordinaria en el Concejo Municipal para intentar detener el proyecto, aunque la iniciativa no prosperó por falta de cuórum. Los ediles de su espacio, junto con sectores del peronismo y un socialista disidente, no alcanzaron los 15 votos necesarios sobre un total de 28 bancas para avanzar con el trámite.

La oposición y la disputa por Rosario

Durante ese debate, el bloque de La Libertad Avanza tomó distancia de la estrategia opositora. Aunque manifestó reparos sobre el emplazamiento del complejo acuático y el uso de recursos públicos para su construcción, decidió no participar de la sesión y dejó vacías sus bancas.

Esa definición evitó un revés político para la gestión de Javkin y expuso las diferencias entre los sectores opositores, en un escenario atravesado por la competencia electoral rumbo a la próxima disputa por la intendencia de Rosario.

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