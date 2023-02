SANTA FE (Corresponsalía) Las fichas están sobre la mesa pero aún resulta difícil empezar a armar el rompecabezas electoral del Concejo santafesino para este 2023 . El camino que transita la oposición provincial hacia cierta certidumbre no se está reflejando en la capital. El oficialismo que tiene la primera minoría pondrá en juego la mayoría de sus escaños, en ese contexto el intendente Emilio Jatón evalúa qué le deparará su futuro : jugar dentro del frente de frentes o no. Asoman meses frenéticos de rosca a escala local para ver cómo se renuevan 9 de 17 bancas que tiene el recinto: el corralismo buscará seguir creciendo, el PRO y el barlettismo planean alianza, el peronismo recuperar protagonismo y la centroizquierda sostener su lugar.

A pesar de no tener la mayoría absoluta el intendente Jatón no tuvo problemas para poder sacar los proyectos que fue enviando al Concejo. El resultado se desprende de acuerdos políticos y muñeca de sus laderos, principalmente de Leandro González, presidente del cuerpo e integrante de Radicales Libres. En este sentido, el oficialismo se enfrenta a unos comicios claves ya que cuatro de sus seis bancas se vencen y la idea es poder renovarlas e incluso sumar más. Aunque la otra cara de la moneda marca que se pone en riesgo su primera minoría. Quienes terminan su mandato son Mercedes Benedetti , Valeria López Delzar de CREO, el socialista Julio “Paco” Garibaldi y Lucas Simoniello a quiénes trabajar en lo local les sentó cómodo por lo que habrá que ver cómo terminan participando.

Una de las cuestiones que complejiza el armado pensando en las PASO del 16 de julio y las generales del 10 de septiembre es lo que contó Letra P en esta nota , que Jatón aún no definió si participará o no del frente de frentes. En los espacios opositores al PJ hay optimismo, pero el sí rotundo se hace esperar por lo que el armado está algo trabado. “Estamos encolumnados en el proyecto de ciudad de Emilio que creemos que hay que fortalecer”, le dice una fuente importante a este medio.

El corralismo con juego propio y alianza con Pullaro

El espacio del ex intendente se alineó con Maximiliano Pullaro que irá por la gobernación y tendrá como candidata para la municipalidad a Adriana “Chuchi” Molina, mano derecha de Corral. Esta tribu fue la que más se diferenció de la gestión del actual mandatario, incluso no acompañando algunos mensajes, tiene como objetivo renovar la banca que se le termina el mandato (Inés Larriera) e ir en busca de al menos una o dos más. El sector al que Jatón criticó en más de una ocasión aún no tiene definido quién encabezará la lista: deberán dirimir si alguien corralista o de Pullaro, pero entienden que se irá ordenando de acuerdo a lo que pase a nivel provincial.