Clarín cuelga los botines del fútbol para dominar su Mundial de telecomunicaciones

La venta de TyC Sports al Grupo Werthein significó todo un cambio de época: después de más de 30 años, el Grupo Clarín abandonó la producción de transmisiones deportivas. El holding que capitanea Héctor Magnetto consolidó su imperio de TV por cable a partir del fútbol codificado. Luego, se expandió hacia las telecomunicaciones. Ahora, se focaliza en la conectividad.

La operación se anunció a fines de mayo , mientras Clarín espera un dictamen oficial sobre la compra de Telefónica por parte de Telecom . Waiken ILW , la empresa que armó en noviembre pasado el Grupo Werthein para consolidar su negocio de TV satelital ( DirecTV, Sky ) y contenidos, ya era socia de Torneos y Competencias y dio el gran golpe al adquirir los derechos de transmisión del Mundial para América Latina.

Clarín reportó a la Bolsa que entregó TyC Sports a cambio de u$s 25 millones, en una operación que también incluyó las transmisiones de Carburando. Una bicoca, en comparación con los u$s 1245 millones que puso hace poco más de un año para que Telecom anexe Telefónica, en una operación que todavía requiere del aval de Defensa de la Competencia. El 95% de la facturación del holding de Magnetto y compañía depende de esa confirmación.

Lo más relevante para el grupo vendedor es que, con esa operación, incorporó los canales de DSports a la grilla de Flow y sus abonados podrán ver todos los partidos de la Copa del Mundo. Así lo transmitió la comunicación oficial, en la voz del director de operaciones de Personal , Gonzalo Hita . “Seguimos evolucionando nuestra propuesta de entretenimiento a través de Flow a partir de alianzas estratégicas, que nos permiten ofrecer una experiencia cada vez más relevante para nuestros clientes”, dijo. Y remarcó todo el contenido deportivo que puede verse a través de la plataforma: Deportv, TyC Sports, distintas señales de ESPN (de Disney ) Fox Sports, GarageTV, Golf channel y NBATV, entre otras. Ninguna de producción propia.

clarin venta tyc sports Así informó Clarín sobre la venta de TyC Sports: lo importante es que el Mundial se verá por Flow.

Torneos ya había quedado relegado en el fútbol. Después de la experiencia del Fútbol para Todos, Disney se hizo fuerte. TyC Sports supo transmitir partidos de primera división y de mundiales de fútbol, además de Juegos Olímpicos y otras competencias. Todavía tiene los derechos de la Copa Argentina. Pero perdió los del torneo Nacional, que la AFA decidió conservar en una señal propia. Casualidad o no, fue en momentos en que Clarín profundizaba su cruzada contra el Chiqui Tapia y su ladero Pablo Toviggino.

Cerca del Grupo relativizaron la salida de las transmisiones deportivas. Me dijeron que TyC Sports era una canal que ya no representaba un negocio -en 2024, efectuaron unos 80 despidos y retiros voluntarios- y que la producción de contenidos continúa en los otros medios y con el lanzamiento del canal de streaming Aura.

Cambio de época

Pero el cambio de época es significativo. Clarín construyó su dominancia en el negocio de la TV por cable a partir del fútbol. En los 2000, los cableoperadores del interior denunciaron que con Multicanal y, luego, con la fusionada Cablevisión, ingresaban a precios promocionales con la zanahoria de los partidos y liquidaban a la competencia.

Martín Becerra, investigador especialista en medios de comunicación en industrias culturales y -sobre todo- amigo de la casa, resume el recorrido del Grupo así: “En mi mirada, TyC Sports significó, para Clarín, en el sector audiovisual, algo parecido a lo que representó Papel Prensa para la gráfica. Fueron trampolines desde los que logró una posición dominante, al acaparar un recurso vedado a su competencia”. En los setentas y ochentas, el papel de diario -insumo que Clarín y La Nación tuvieron a precio preferencial-. A partir de los noventas, el contenido deportivo.

Así consolidó un poderío que perfeccionó, en 2017, con la compra de Telecom. En aquel momento, lo presentó como el ingreso a la era del “Cuádruple play”: un operador que brinda servicios de banda ancha, tv por cable, telefonía fija y telefonía móvil. Si bien Claro y Telefónica también lo intentaron, no tuvieron la potencia originaria del holding de los Noble, Magnetto, Aranda, Pagliaro y el socio mexicano Fintech, el fondo de inversión de David Martínez. El mexicano también es socio de Jorge Brito en Genneia. El Macro y Clarín -enfrentados durante el último lustro kirchnerista- ahora comparten la billetera Personal Pay.

El negocio de las telecomunicaciones

Los ingresos del Grupo provienen, cada vez más, de la infraestructura de servicios de telecomunicaciones. Con la suma de Telefónica, Telecom reportó, en el primer trimestre, 4,42 millones de abonos de banda ancha y más de 30 millones de líneas de telefonía móvil, que le generaron ingresos por casi $1,9 billones en el primer trimestre y una ganancia de casi $693.000 millones a valor constante.

¿A qué juega Clarín en la era Javier Milei?: fusiones, licitaciones y guerra de pesos pesados Javier Milei señala a Héctor Magnetto por la compra de Telefónica por parte de Telecom

El Grupo Clarín propiamente dicho -que se quedó con los contenidos de TN, TyC Sports, radio Mitre, Clarín y Olé- reportó ingresos por casi $120.000 millones en ese mismo periodo de tiempo, equivalentes al 6% de lo que facturó la telco. La ganancia astronómica del segmento de telecomunicaciones contrasta con una pérdida del negocio de los contenidos, por la caída de la publicidad y el poco impacto de las suscripciones.

Todo esto está supeditado a lo que defina Defensa de la Competencia. Desde el 2 de marzo del año pasado, el presidente Javier Milei tiene fijado un tuit que rechaza la compra de Telefónica por parte de Telecom. "CLARIN: LA GRAN ESTAFA ARGENTINA", escribió en mayúsculas poco después de $LIBRA, cuando empezaba a odiar -aunque todavía no lo suficiente- a los periodistas.

tuit milei clarin El presidente Javier Milei todavía tiene fijado el tuit en el que se opone a la fusión entre Telecom y Telefónica.

“Se ve particularmente enardecidos a buena parte de los empleados del Grupo Clarín. No paran de hostigar con mentiras al Gobierno simplemente porque dijimos que íbamos a defender a los argentinos del abuso de la posición dominante que el Grupo quiere tener en el mundo de las telecomunicaciones”, escribió Milei. Pocos meses después, presentó el paper que escribió con Demian Reidel a favor de los monopolios que le valdría el premio Nobel de economía.

En su último informe a la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reportó que se estimaba “un plazo de 30 días para la emisión” de un dictamen técnico de la Secretaría de Concentraciones Económicas del Ministerio de Economía. Se trata de una recomendación para que el Tribunal de la Autoridad Nacional de Competencia resuelva si autoriza la fusión, la supedita al cumplimento de ciertas condiciones (por ejemplo desinvertir en algunas áreas para evitar la excesiva concentración) o la rechaza.

En el estribo

Como muchos, sigo conmovido por la muerte del Indio Solari y el dolor colectivo que se manifestó, pacíficamente, este fin de semana frío y lluvioso.

“Cuando la democracia de la derrota ya administraba desencanto, Los Redondos fueron también una trinchera. No nos salvaban de nada, pero nos daban un idioma para no resignarnos", escribió Fernando Rosso en Panamá. Quienes crecimos en el conurbano de los 90 tuvimos en sus canciones ese lugar de encuentro.

De todos los discos de Los Redondos, elijo La mosca y la sopa. Fue el álbum posterior al asesinato de Walter Bulacio. Creo que ya habían encontrado un sonido. Además, con los años se convirtió en una máquina de bises.

Pero -entre nosotros- disfruto más de la época solista del Mister. Creo que se sacó el traje de Patricio Rey y exploró otros sonidos. Me pasa lo mismo con su Gustavo, su némesis musical y cultural. Porco Rex es un discazo.

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