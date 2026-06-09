Santa Fe: Maximiliano Pullaro licita una obra clave tras dos años de incumplimiento del gobierno de Milei

Lisandro Enrico y Maximiliano Pullaro. El ministro de Obras Públicas de Santa Fe anunció la licitación de la obra.

El Acueducto Gran Rosario se convirtió en un emblema de los desencuentros por la política de obras públicas entre el gobernador de Santa Fe , Maximiliano Pullaro , y el gobierno de Javier Milei . Tras dos años sin avances de la administración nacional, la provincia resolvió ahora licitar la primera etapa del proyecto con recursos y financiamiento propios.

La obra, que había sido anunciada por el gobierno nacional como una de las inversiones estratégicas que asumiría en la provincia, es una infraestructura clave para Rosario , Funes y Villa Gobernador Gálvez .

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico , realizó el anuncio este lunes por la tarde durante una inauguración en Funes encabezada por Pullaro y en la que también participó el intendente local, Roly Santacroce .

Enrico confirmó que Santa Fe licitará el tramo A del proyecto, una primera etapa cuya inversión asciende a $32.469 millones.

"El acueducto no llega y este gobierno no deja ningún proyecto abandonado", afirmó el ministro en un mensaje indirecto hacia la administración libertaria.

Una promesa nacional que nunca se concretó

La decisión de la administración santafesina reactivó un compromiso asumido por la Nación en junio de 2024. En aquel momento, el entonces ministro del Interior Guillermo Francos firmó un convenio junto con Pullaro para redistribuir distintas obras públicas entre ambos gobiernos.

Ese acuerdo estableció que la administración libertaria conservaría bajo su órbita la restauración del Monumento Nacional a la Bandera y la construcción del Acueducto Gran Rosario, mientras otras iniciativas pasarían a la provincia.

francos_y_pullaro_1.jpg Guillermo Francos y Maximiliano Pullaro. El exministro había firmado un acuerdo para que el gobierno de Milei se haga cargo de la obra.

La definición fue interpretada como una señal de entendimiento la Casa Rosada y Santa Fe en medio de las tensiones por la paralización de la obra pública dispuesta por Milei. Sin embargo, ninguno de los dos proyectos avanzó bajo la órbita nacional.

La restauración del Monumento quedó a cargo de la gestión provincial y su inauguración está prevista antes del acto del 20 de junio, donde se recordará a Manuel Belgrano, creador de la bandera nacional. El Acueducto seguirá el mismo camino.

Santa Fe financiará la obra con recursos propios

Durante el anuncio, Enrico sostuvo que el proyecto ingresó en una etapa decisiva. "Es la tercera vez que se licita. Es la definitiva. Después de discutir mucho con el ministro de Economía, lo encontramos de capa caída y con ganas de firmarnos. Vamos a licitar el tramo A del Acueducto Gran Rosario", sostuvo.

Según pudo saber Letra P, la primera etapa demandará una inversión de $32.469 millones y contempló un esquema financiero que prevé que el 50% de los recursos se financien durante la ejecución.

En la Casa Gris sostienen desde hace meses que la paralización de proyectos nacionales obligó a la provincia a redefinir prioridades y asumir obras que originalmente estaban previstas bajo financiamiento o ejecución de la Casa Rosada.

Pullaro y el reclamo por la infraestructura nacional

El caso del acueducto no aparece aislado. La relación entre Santa Fe y la Nación atravesó numerosos capítulos vinculados a infraestructura durante el último año y medio.

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La provincia reclamó públicamente por el deterioro de las rutas nacionales que atraviesan su territorio, al punto de instalar carteles para advertir que el mantenimiento correspondía al Estado nacional.

En Rosario, Toto Caputo se comprometió a realizar el traspaso de la A012, algo que la gestión provincial venía reclamando desde hacía un tiempo.

Enrico también cuestionó la falta de avances en distintos proyectos comprometidos para la región. Hace algunas semanas hubo un acercamiento a partir de la aprobación de un crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por U$S 150 millones.

En materia hídrica, el ministro también denunció deudas nacionales millonarias vinculadas a obras de agua potable en Granadero Baigorria.

El ministro se transformó en una de las voces más críticas del freno a la inversión en obra pública que impulsó la gestión libertaria.

Marcando diferencias

Más allá de la disputa política, en la Casa Gris consideran que el Acueducto Gran Rosario es estratégico para garantizar el abastecimiento de agua potable en una de las zonas metropolitanas con mayor crecimiento de la provincia.

Por eso, el mensaje del gobierno provincial buscó combinar la crítica implícita hacia la Casa Rosada con una reivindicación de la capacidad de gestión propia.

"Cuando se cuida el peso, cuando se controla, las obras públicas se pueden hacer. Los santafesinos estamos demostrándole al país y al mundo que cuando no hay corrupción en el Estado, cuando se hacen bien las cosas, se puede hacer obra pública", afirmó Enrico.