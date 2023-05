Santa Fe: Jatón confirmó que va por la reelección en la capital y despejó dudas

“No pongan en dudas mis energías, no es un cansancio físico, yo hablo desde el agobio que nos produce todos los días encontrarnos con una situación que no cambia”, dijo Jatón y ejemplificó las dificultades económicas que atraviesa el país: “Tenemos decretos firmados de obras, la plata no llega y se paralizan. Pero más que energía somos los único que tenemos un proyecto de ciudad”. La referencia al cansancio tiene como trasfondo sus propias declaraciones el lunes pasado, cuando fue consultado por la prensa y puso en duda su reelección argumentando cansancio.