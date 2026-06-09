Patricia Bullrich logró beneficiar al juez que avaló la reforma laboral y demoró pliegos de las provincias

Patricia Bullrich volvió a hacer su juego en la Comisión de Acuerdos del Senado , esta vez a tono con los deseos de Javier Milei . Este martes, la jefa del bloque La Libertad Avanza (LLA) logró la firma de los aliados para dictaminar el pliego de Víctor Pesino , el juez federal que avaló la reforma laboral e intervino la UOM.

Recién cuando tuvo las firmas para el despacho, Bullrich definió una convocatoria para las audiencias públicas del resto de los pliegos, la mayoría de las provincias de los senadores aliados. Serán el 30 junio y el 1 de julio. El plan de la jefa libertaria es aprobar otra tanda de magistrados antes del receso invernal.

La audiencia de este martes, presidida por el libertario Juan Carlos Pagotto , fue reservada al Juzgado Federal de Primera Instancia N.° 2 de San Juan y a distintas salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal.

La principal fue la Sala VIII, donde Pesino pidió continuar por cinco años como vocal. Es el trámite necesario cuando un juez cumple 75 años de edad. Si bien la solicitud fue en agosto del año pasado, su pliego recién fue enviado en marzo, luego de que fuera desestimada una cautelar que suspendió la reforma laboral e invalidó la elección de la UOM.

Pesino fue atacado durante media hora por referentes del peronismo, que una vez más anunciaron que impugnarán el dictamen por considerar que la composición de la comisión de Acuerdos es ilegítima.

Mariano Recalde fue el encargado de acorralar al juez, en un variado interrogatorio, con preguntas académicas y otras que buscaron incriminarlo en posibles delitos, como una referida al supuesto apodo que recibe junto a su compañera de sala.

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“En los pasillos de Tribunales se los llama Bonnie and Clyde”, una pareja de criminales de la ficción, de los años ´30. Y lo consultó sobre si era verdad que cobraba las sentencias. "Es importante saberlo", dijo, serio, el senador peronista, ante las risas del juez.

El senador lo interrogó sobre su concepto de la justicia social y el juez le restó importancia a esta definición. “La Constitución Nacional está por encima de todo. La justicia social, por lo tanto, sería dar a cada uno lo suyo en el marco de un contrato de trabajo. No creo que esos dos principios puedan dejarse de lado”.

Respecto a la cautelar rechazada, una medida que ratificó la vigencia de la reforma laboral, Pesino dijo que tuvo en cuenta que la ley no había sido declarada inconstitucional y que ninguna norma puede ser suspendida por jueces, mientras esté en vigencia. El juez citó jurisprudencia para decir que el trabajador “no es un sujeto vulnerable”, ni está amparado con los parámetros de la Convención Internacional de los Derechos Humanos (CIDH).

La UOM sin respaldo

Sobre la intervención de la UOM, Pesino admitió que conoce a quien está a cargo del gremio, Alberto Biglieri, con quien compartió trabajo en la Universidad de Lomas de Zamora.

“No es la primera vez que intervenimos un sindicato. En 2018 lo hicimos con el Soeme”, recordó. Recalde le recordó los vínculos de juristas cercanos con el Gobierno de la Ciudad. “Yo no me meto en política”, se escapó el camarista.

Mientras se realizaba la audiencia, Bullrich mantuvo una animada charla con Abel Furlán, secretario general de la UOM, quien llegó al Senado solo. Ni su gremio ni la CGT quisieron marchar para ayudarlo.

Según supo Letra P, Furlán le dijo que la intervención fue motorizada por Paolo Rocca, el dueño de Techint y con cercanía a la lista opositora. También mencionó al Grupo Olmos, dueño de Crónica TV. “Reunámonos con tu abogado y los míos para debatirlo”, propuso el sindicalista a Bullrich.

Ante los micrófonos, la jefa de LLA avaló al juez. “Tomó una decisión con respecto a algo importante: que las leyes de este Congreso que se votan se respetan. Algunos jueces se dieron cuenta que habían declarado inconstitucional los artículos de 1974. Vamos a apoyar la renovación de Pesino”, anunció.

Las firmas de los aliados

Las firmas del pliego de Pesino llegaron varias horas después de terminada la audiencia. Suscribieron Bullrich, Juan Carlos Pagotto, Agustín Coto y Nadia Márquez (La Libertad Avanza), Carolina Losada (UCR), Flavia Royón (Salta), Carlos Arce (Misiones), Carlos Espínola (Provincias Unidas) y Martín Gerling Lara (PRO).

Son las nueve rúbricas necesarias para oficializar el despacho. No fue necesario esperar las firmas de Eduardo Vischi y Maximiliano Abad (UCR); Beatriz Ávila (Tucumán), Sandra Mendoza (Convicción Federal).

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José Mayans, del interbloque peronista (Populares), reiteró que para su fuerza los dictámenes son inválidos. “Tengo una banca, tengo una representación y tengo fueros parlamentarios que es la armadura que me dio el pueblo argentino para denunciar a los corruptos jueces de la Corte y para denunciar el trabajo corrupto que se está haciendo en esta comisión”, sentenció el formoseño.

Otros pliegos

El oficialismo y aliados también dictaminaron el pliego de Leopoldo Jorge Rago Gallo, propuesto para un nuevo nombramiento como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N.° 2 de San Juan.

Otros despachos fueron los de María Claudia Jueguen, propuesta para integrar la Sala X de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal; Marina Edith Pisacco, postulada para la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

También se pasaron a la firma los pliegos de Diego Javier Tula, quien aspira a ocupar la Sala II; Diego Fernando Manauta, para la Sala V; Claudio Fabián Loguarro, para la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal.