El dilema de Jatón: adentro o afuera del frente de frentes, esa es la cuestión

SANTA FE (Corresponsalía) La “foto completa” del frente de frentes generó un nuevo hito en el armado opositor para este 2023, sin embargo no borró todos los conflictos que existían de antemano. En la capital provincial, las pregunta sobre qué hará el intendente Emilio Jatón y su espacio se repite en el mundillo de la política. ¿Jugará dentro de la amplia coalición opositora o hay alguna posibilidad de que participe por fuera? Diferentes fuentes consultadas por Letra P coinciden en que si se hace el esfuerzo de lograr la síntesis opositora a nivel provincial, es casi un hecho que se replique en la ciudad. Sin embargo, advierten, “no se descarta nada, porque no está nada 100% definido”. Disidencias con otros espacios opositores y algunos “tironeos” internos, a eso se enfrentará la tribu jatonista.

“Pensamos que si hacemos el esfuerzo en términos provinciales para estar en un lugar así (por el frente de frentes), no tiene sentido hacer una cosa distinta en la ciudad”, dice alguien con llegada al mandatario local. Sabiendo que es casi imposible concretar una lista única, explican que las diferencias se dirimirían en una PASO. El escollo principal es el espacio liderado por el exintendente capitalino José Corral con quien tuvo varios cruces y a quién le dedicó fuertes críticas.

Sin embargo, por más vaga que sea la posibilidad, no desaparece la chance de que el actual intendente no quiera jugar en el frente de frentes. Repiten que todo se encamina para ir hacia el espacio antiperonista pero que hasta que no suceda no hay que descartar ninguna posibilidad. Sucede que Jatón posee un sello vecinalista a disposición para, en caso de así quererlo, ir a las urnas por afuera. “Es cierto", admite una fuente, "pero la vista está puesta en el gran frente”.

“Nadie puede condicionar a Emilio y decirle ‘vos estás acá, acatá y estas son las condiciones’, pero creo que se va construir colectivamente por una cuestión de necesidades y posibilidades. Hay tiempo para eso”, comenta un armador que conoce el paño de la rosca. En el círculo íntimo del intendente se jactan de que las mediciones le dan “muy bien”, no solo a ellos, sino también a otros espacios que han salido a testear. Sin embargo, para no arrebatar ningún paso, dicen que no hay ninguna candidatura definida aún.

A pesar de que se fueron limando ciertas asperezas internas en el PS, aún hay algunas discusiones. Si bien existe cierta unanimidad en avanzar hacia el frente opositor, en las tierras del Brigadier López entienden que nada de lo que se haga a nivel provincial debe ir en contra de la capital. Hoy Santa Fe tiene cierta centralidad en el partido de la rosa ya que es el gran bastión electoral. Y esa “centralidad” se defenderá a capa y espada. En ese sentido, Jatón logró sobrellevar situaciones complejas desde lo político: surfeó conflictos en el Concejo, sacó ordenanzas que consideraba importantes (incluso con el apoyo de gran parte de la oposición) y sostuvo una relación sin demasiados conflictos con el gobernador peronista Omar Perotti.

El conflicto mayor lo representa el espacio de Corral, quien hizo una alianza con Maximiliano Pullaro. La candidata del corralismo será Adriana “Chuchi” Molina, ganadora de los comicios a concejales de 2021. Letra P ya contó que el corralismo no acompañó en más de una oportunidad las iniciativas de Jatón. En contrapartida, el santafesino criticó fuertemente al exintendente en una entrevista radial: "Mi equipo, nuestro grupo político y yo no vamos a estar junto a personas que han tenido desmanejos de la cosa pública y la mirada de la gestión equivocada". ¿Unas primarias podrán limar todas las diferencias? Otra incógnita es, más allá de la intendencia, qué ocurrirá si en una lista para el Concejo deben convivir todas las tribus. El tiempo, y la rosca, dirán.