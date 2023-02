Un reconocido médico, la apuesta de Barletta para disputarle Santa Fe a Jatón

SANTA FE (Corresponsalía) La caza de perfiles outsiders y frescos para integrar listas en las próximas elecciones entró en su punto máximo. A tres meses del cierre de listas, todas esas conversaciones informales, charlas de café y sugerencias solapadas que los armadores de cada equipo lanzan mientras tantean el terreno, se convierten en ofertas formales que se ponen sobre la mesa. Y en este sentido, uno de los que avanzó con una figura reconocida de la capital provincial fue el exintendente santafesino, el radical cambiemista Mario Barletta, hoy con ganas de competir como precandidato a la gobernación si Carolina Losada no se presenta, y que tiene que armar el resto de su esquema.

La propuesta fue para Juan Pablo Poletti (53), director del Hospital José Maria Cullen, el nosocomio más grande del centro norte de la provincia, para que sea su candidato a intendente en la ciudad de Santa Fe y destronar al socialista Emilio Jatón. “Tenemos conversaciones avanzadas con Poletti. Ya habíamos tenido alguna charla previa a 2021, nosotros vamos buscando perfiles interesantes y todo el mundo conoce su trabajo. Tienen una expertise muy importante, administra un hospital con casi dos mil trabajadores, con cinco gremios, que fue clave en la pandemia”, detalló Barletta.

Sin embargo, el camino no está tan despejado para el radical y tiene mucha competencia; todos y todas quieren al médico como "la cara nueva" de la política local. Cuentan en el círculo del cirujano que recibió ofertas similares de al menos cinco espacios distintos, incluidas otras tribus radicales y del peronismo. Durante la pandemia, tuvo un rol esencial y mucha exposición. En julio de 2021, el Concejo le entregó al médico la declaración de santafesino destacado y tuvo un renocimiento similar en la Legislatura. Más de uno que ha participado de actos en el hospital recuerdan que hasta la propia ministra de Salud, Sonia Martorano, entre chistes y elogios también lo invitó a Poletti a formar parte de un armado electoral.

“Aún no decidí si entro en política, pero lo estoy evaluando. Me voy a tomar un tiempo para pensarlo, es una decisión que va a tener un impacto muy grande en mi vida personal y familiar también. Hace nueve años que dirijo el hospital Cullen, pasé tres gestiones de gobernadores, todos me ratificaron en el cargo, no es fácil dar ese paso. Y si decido dedicarme a la política, ahí veré dentro de qué espacio participo”, respondió a Letra P el cirujano.

-¿Alguna vez tuvo militancia partidaria?

-No, nunca, soy apolítico. Y si no me dedico a eso, nunca sabrán a quién voto.