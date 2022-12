El rossismo y la centroizquierda cocinan a fuego lento una alianza en Santa Fe

SANTA FE (Corresponsalía) Avanza en esta ciudad la posibilidad de un armado electoral entre La Corriente de la Militancia, el espacio comandado por Agustín Rossi y Leandro Busatto, el partido Barrio 88, liderado por el concejal Guillermo Jerez, y Fuerza Común, sector de la izquierda que tiene como referente a Pablo Landó. Si bien reconocen que hay que seguir puliendo detalles, el objetivo es aunar fuerzas y evaluar la posibilidad de competir conjuntamente.

El retraso del calendario electoral y la posibilidad de que las elecciones generales sean en septiembre le puso paño fríos a las negociaciones, pero no las detuvo. Desde hace más de un año que el rossismo, Barrio 88 y Fuerza Común (que apoya a nivel provincial al diputado provincial Carlos Del Frade) se vienen juntando y reuniendo. “Tenemos un diálogo cotidiano”, le comenta una de las partes a Letra P. Como punto de encuentro público implementaron el “Diálogo por la ciudad” donde discuten temas locales y confluye parte de las diferentes militancias. Ya hubo foto.

Se espera que en las próximas semanas haya un nuevo encuentro entre las diferentes tribus para hacer un balance de 2022 y discutir cómo encarar el próximo año, que estará sobrecargado de rosca y elecciones. Las opciones son diversas y ninguna de las partes es dogmática o tajante en sus posturas. Lo que ocurra a nivel provincial puede servir como ordenador, pero no es una limitante.

Cada sector jugará su partido en los comicios provinciales. El rossismo, por ejemplo, que podría tener como precandidato en la ciudad a Federico Fulini, apoyará a Leandro Busatto para la gobernación, mientras que Fuerza Común acompañará la candidatura a diputado provincial de Del Frade. Aún no está tan claro que hará Barrio 88. Sin embargo, estas situaciones no obturan la posibilidad de trabajar conjuntamente a nivel local.

En algunos sectores piensan que si el peronismo no sostiene la unidad, podría conformarse un frente entre estos espacios. Incluso, hay alguna chance de que se sume Bases, tribu socialista que no avala el frente de frentes opositor al justicialismo. Podría haber varias listas para el Concejo y que las PASO funcionen como ordenador, y un único candidato o candidata para la intendencia. Por ahora son ideas y especulaciones.

Por otra parte, si el PJ se mantiene cómo está actualmente y todos los espacios compiten dentro de una misma coalición, los sectores no peronistas no rechazan de plano poder competir allí aunque sí tienen algunos reparos. “Tenemos la expectativa de confluir electoralmente y hay una voluntad, pero aún no hay nada definido”, le dice a este medio uno de los integrantes que se sienta en la mesa de discusión.

“Hay que seguir charlando mucho”, es la frase que repiten. Todas las partes coinciden que “hay muchas cosas en común” y vienen trabajando de una manera cada vez más “aceitada”. Sin embargo, hay lecturas políticas y de armado en las que hay matices entre los diferentes sectores, aunque ninguna insalvable. Con cautela, paciencia y algo de rosca definirán el futuro del posible armado capitalino que mira de reojo lo que pasa a nivel provincial.