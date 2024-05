Hermanados en la "miseria": los rectores de Rosario y el Litoral, unidos contra la motosierra de Javier Milei

El vínculo no solo es geográfico sino que los dos rectores tienen una relación amistosa por fuera de los muros académicos, tienen arraigo en la UCR y responden a distintas terminales del partido . No es la primera vez que se muestran juntos. Bartolacci contó que la semana pasada viajaron al norte del país para reunirse con el rector de la Universidad Nacional del Nordeste .

Horas antes del encuentro de los rectores de Rosario y el Litoral, el vocero de la Presidencia de la Nación, Manuel Adorni , anunció un acuerdo presupuestario con el Consejo Interuniversitario Nacional ( CIN ), que es el órgano que reúne a los rectores de universidades públicas del país. La suba del 270% para gastos de funcionamiento que se le había entregado a la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) ahora se hará extensiva para el resto de las casas de estudio, dijo, aunque con un pero: "Esto, de no mediar ningún cisne negro, ninguna complicación, se va a estar formalizando el lunes de la semana que viene”.

Sin embargo, Bartolacci y Mammarella no mostraron una sonrisa de oreja a oreja, ni mucho menos. “Es un anuncio, ahora vamos a esperar a que se concrete. El mismo vocero dejó condicionado ese anuncio, con lo cual no es un anuncio contundente”, dijo desconfiado el titular de la UNL .

Más allá de lo dicho públicamente y lo prometido por el gobierno de La Libertad Avanza, los rectores concuerdan que no alcanza para terminar con la problemática presupuestaria. “Resuelve una parte del problema (la de gastos de funcionamiento), pero no resuelve la parte salarial de docentes y no docentes, de las becas, de la obra pública, ni de la ciencia y tecnología”, dijo Bartolacci.

Circo, magia y malabares

Frente a un auditorio pequeño pero repleto, el rector de la UNL fue sutil con su tono pero contundente con sus palabras. No escatimó críticas a la gestión de Milei: “Si las universidades públicas hoy están abiertas no es porque estamos recibiendo plata, es porque estamos administrando la miseria”, aseguró el santafesino.

_MG_4107.jpg “Estamos haciendo magia dijo Franco (Bartolacci), creo que vamos a poner un circo entre la magia y los malabares que estamos haciendo”, dijo Mammarella. Foto: Prensa UNL.

Agregó: “Franco (Bartolacci) decía que estamos haciendo magia. Creo que vamos a poner un circo entre tanta magia y malabares que estamos haciendo”.

“Somos más eficientes y eficaces que cualquier otra institución, y si quieren lo podemos chequear y discutir con el propio Ejecutivo. Si el Poder Ejecutivo quiere abrir las cuentas y ver cuánto vale hacer funcionar la Casa Rosada… tenemos manzanas equivalentes en metros cuadrados que podemos dar cuenta de cuánto nos sale y qué estamos recibiendo”, hincó Mammarella.

El plan del gobierno de Javier Milei

El titular de la UNR cree que hubo una intencionalidad por parte del Gobierno en actualizar los fondos sólo para la UBA. Entiende que el Ejecutivo trata de “dividir el sistema universitario nacional”. Sin embargo, manifestó que el CIN se encuentra en asamblea permanente y le dijo a Letra P: “Acordamos que nadie se va a cortar solo y vamos a seguir buscando una respuesta integral”. En esa línea, el santafesino dijo que “el control político de las universidades no lo vamos a permitir”.