Las universidades nacionales arden contra Emiliano Yacobitti y fuerzan un paro para dejar en offside a la UBA

Calentura en las universidades

El radical Moriñigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis, dijo que nunca pensaron que se produciría “un destrato tan grande”. “Esto no pasó nunca en la historia de la educación argentina, que a una se le diera todo y a 60 universidades de menor escala se les dé cero. No sé cómo va a hacer el gobierno nacional para explicarlo”, añadió. Más allá de la indignación, lo que asoma como dificultoso no es la narrativa oficial para explicar su accionar, sino el sendero de reclamos que deberán emprender las universidades para lograr los fondos que les permitan funcionar.

Reso 180.pdf

Carlos Greco, rector de la Universidad Nacional de San Martín, dijo a este medio que el CIN se maneja “de cara a la sociedad, no como resultado de negociaciones políticas partidarias” y remarcó que “lo que hizo la UBA” lo toman como “un piso para tener una base para seguir reclamando”.

Los fondos asignados en las dos resoluciones suman más de 60.000 millones de pesos para la UBA y corresponden a gastos de funcionamiento y fondos para los hospitales. El detalle marca 26.016.488.265 pesos para funcionamiento y 35.436.785.336 pesos para los niveles de atención de la salud. En este esquema no hay fondos destinados a salarios, por lo que todos los gremios reunidos en el Frente Sindical Universitario llamaron a un paro para el 23 de mayo.

“La pérdida de poder adquisitivo de los salarios, con la inflación acumulada del 8,8 % en el mes de abril, se ha agudizado y la Secretaría de Educación no convocó a reunión paritaria para resolver el incremento porcentual para el mes de mayo, no presentó una propuesta de recuperación de la pérdida salarial acumulada desde el mes de diciembre, no incrementó la garantía salarial para los cargos de menores ingresos y no pagó el FONID”, enumeró el comunicado de los gremios. El CIN está obligado a pegarse a las demandas gremiales: el pago de salarios se lleva casi el 90% del presupuesto de las casas de estudio.

La grieta radical

La medida sindical le abre una puerta a las autoridades universitarias para reclamarle al Gobierno y, a la vez, exponer a la UBA a acompañarlas o dejar en evidencia que la entidad bicentenaria que maneja el radicalismo se cortó sola. La Franja Morada salió a desmarcarse ni bien se conoció el acuerdo de este miércoles, al unísono del comunicado del bloque radical en el Senado, que se arrogó haberle arrancado al ministro del Interior, Guillermo Francos, el compromiso de "garantizar los gastos de funcionamiento que corresponden a las universidades nacionales".

Gacetilla Bloque de Senadores UCR - Compromiso por las Universidades.pdf

Por su parte, este jueves el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, tildó de "unitario, centralista y porteñocéntrico" al Gobierno por el acuerdo con la Universidad de Buenos Aires. "Le da a la UBA un 270 por ciento de recomposición del gasto con respecto al año pasado, pero a las universidades de nuestra provincia les dieron el 105 por ciento. Eso no es justo", dijo el mandatario radical a los medios de su provincia.

La respuesta de la UBA

Apuntado por gran parte de la comunidad universitaria desde que el miércoles por la tarde se conoció el acuerdo, Yacobitti se atajó. Este jueves, en diálogo con Futurock, aseguró que es "honesto de parte de las autoridades de la UBA reconocer que el Gobierno recompuso los fondos para gastos” y aclaró que en la institución que conduce “se suspende la emergencia, pero se deja claro el estado de alerta por lo salarial”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/franjanacional/status/1790855348997239117?s=48&t=UtwLRKMSqxWFo7uj6xUqzA&partner=&hide_thread=false En la Argentina no hay estudiantes de primera y de segunda.



El acuerdo presupuestario unilateral y discrecional del Gobierno Nacional y la UBA, no es más que otro mecanismo de desprestigio a la Universidad Pública y no resuelve nada.



RESPUESTA PARA TODAS LAS UNIVERSIDADES YA — Franja Morada (@franjanacional) May 15, 2024

El exdiputado y referente de Evolución reconoció que es “provocador aumentarle solo a la UBA”, sin embargo señaló que la institución “forma parte del Consejo Interuniversitario, pero cada universidad también dialoga por separado con el Gobierno". Los dichos de Yacobitti dejan una puerta abierta a esa negociación individual que fogonea el Gobierno y que crispa al CIN.

Ahora, las universidades nacionales deberán apostar a negociar en bloque y evitar el intento del Gobierno de dividirlas. Además, deberán apuntalar el paro para mostrar músculo y forzar a la UBA a jugar en conjunto. Otra marcha masiva no está en agenda por ahora, pero el golpe es reciente y no hay planes claros. En el CIN saben que la administración libertaria tiene a las universidades del conurbano entre ceja y ceja. Hay quienes intuyen que puede ser el próximo flanco sobre el que cargue el Ejecutivo, con el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, a la cabeza.