Santa Cruz: Carambia arma una tercera vía antikirchnerista para volver a pelear por la gobernación

José María Carambia empezó a mover sus fichas para pelear por la gobernación de Santa Cruz en 2027. El senados, que ya fue candidato en 2019 y 2023, espera que la tercera sea la vencida y trabaja para transformar al partido vecinal Moveré, la fuerza que construyó desde Las Heras , en la columna vertebral de un frente provincial más amplio. En ese esquema aparecen conversaciones con sectores del PRO , dirigentes de la UCR y referentes territoriales que buscan una alternativa por fuera de las estructuras tradicionales.

ES EL MODELO Desde que asumió Milei, Santa Cruz fue la provincia donde más cayó el empleo privado

Una parte central de la estrategia es diferenciarse de Claudio Vidal . Reconocido antikirchnerista, Carambia fue parte de la ingeniería electoral que permitió terminar con más de tres décadas de gobiernos peronistas en Santa Cruz, pero ahora cuestiona el rumbo de la administración provincial y considera que aquella experiencia de unidad opositora perdió su sentido original. Su crítica apunta especialmente a la falta de planificación, el manejo de los recursos, la relación con los municipios y la ausencia de un proyecto productivo que conecte la riqueza santacruceña con la economía cotidiana.

En diálogo con Letra P , el senador plantea que su objetivo pasa por construir una opción capaz de superar la polarización entre el oficialismo provincial y el peronismo. Sin demasiados rodeos, Carambia reconoce que se prepara para ser el próximo gobernador, aunque sabe que tiene un electorado que disputar no sólo con Vidal sino también con La Libertad Avanza .

La construcción tiene como punto de partida a Moveré. El partido nació alrededor de la experiencia municipal de Carambia en Las Heras , ciudad que gobernó entre 2015 y 2023. Su hermano, Antonio Carambia , quedó al frente del municipio y permitió que el espacio conservara uno de sus principales anclajes territoriales mientras José María trasladaba su actividad política al Senado .

El desafío ahora es sacarle musculo a esa estructura. Carambia entiende que Moveré por sí solo puede aportar identidad y organización, pero necesita ampliar su base para competir seriamente por la gobernación. Allí aparecen el PRO y sectores del radicalismo como posibles socios de una coalición que recupere parte del espíritu opositor que consiguió derrotar al kirchnerismo en 2023, aunque con una conducción y una distribución del poder diferentes.

José Maria Carambia con el gobernador Claudio Vidal en las elecciones del 2023.

No sería un movimiento extraño dentro de su recorrido. Carambia llegó a la intendencia dentro de Unión para Vivir Mejor, la expresión santacruceña de Cambiemos, y mantuvo históricamente vínculos con dirigentes del universo radical y el macrismo. En 2023 volvió a competir por la gobernación dentro del heterogéneo frente Por Santa Cruz y encabezó el sublema Cambiando Santa Cruz. Esa experiencia le permite ahora tender puentes con sectores que conocen su trayectoria y que también deberán resolver cómo posicionarse frente a una eventual reelección de Vidal.

La apuesta consiste en construir una tercera vía con volumen territorial. No necesariamente equidistante, pero sí diferenciada tanto del gobernador Vidal como del peronismo y La Libertad Avanza. Cerca del senador consideran que el escenario todavía está abierto y que habrá dirigentes que comenzarán a tomar decisiones cuando se termine de definir el nuevo sistema electoral. Carambia, mientras tanto, busca instalarse antes de que esa discusión quede resuelta.

Las críticas a Claudio Vidal

La diferenciación con Vidal es cada vez más profunda. Carambia cuestiona que la gestión provincial no haya logrado transformar los recursos naturales de Santa Cruz en una mejora perceptible de la vida cotidiana. Petróleo, gas, minería e infraestructura que aparecen permanentemente en su diagnóstico y perdió practicamente el 50% del empleo del sector desde la gestión de Vidal, mencionó el senador.

“Hay decisiones macro que a la gente no le importan si la micro no sirve para el bolsillo”, sostiene. La frase sintetiza una de las líneas con las que pretende construir su candidatura. El argumento es que una provincia puede mostrar inversiones, anuncios o indicadores generales, pero que el resultado político depende finalmente de los servicios, el trabajo, los salarios y las condiciones concretas que encuentra cada localidad.

José María Carambia, uno de los senadores que intenta convencer Javier Milei

La Cuenca del Golfo San Jorge ocupa un lugar especial en esa mirada. Carambia plantea la necesidad de inversiones para generar trabajo y reclama previsibilidad para las empresas, seguridad jurídica y planificación estatal. También pone sobre la mesa el desarrollo del gas, la actividad petrolera y la infraestructura necesaria para evitar que las localidades productoras terminen observando desde afuera la riqueza que generan.

Ahí aparece su crítica más política contra la gestión de Vidal, a la que acusa por la “improvisación constante” que caracteriza a distintas áreas del gobierno. También cuestionó el funcionamiento de las cajas provinciales, el vínculo financiero con los municipios y lo que considera una lógica de conducción demasiado concentrada. Para el senador, Santa Cruz necesita recuperar capacidad de planificación y establecer prioridades que sobrevivan a la coyuntura.

Los votos que ayudaron a terminar con el kirchnerismo

Carambia conoce una particularidad que puede convertirse en argumento de campaña: ya fue candidato a gobernador. En 2023 encabezó la fórmula de Cambiando Santa Cruz junto a María Cristina Guerra, dentro del lema Por Santa Cruz. Competía formalmente desde una interna contra Vidal, aunque los votos de todos los candidatos se acumulaban por la entonces vigente Ley de Lemas.

El resultado explica la dimensión de aquel armado. Vidal consiguió 54.831 votos, mientras que Carambia obtuvo 6.542. Daniel Gardonio, proveniente del radicalismo, sumó 7.712; Mario Markic, por Consenso PRO Santa Cruz, consiguió 2.771; y también participaron Sergio Acevedo y Rubén Ferrara. La suma llevó a Por Santa Cruz hasta los 76.692 votos, equivalentes al 46,59%. Unión por la Patria reunió 71.952, el 43,71%.

Los números permiten otra lectura, a que sin los votos de Carambia, Vidal no habría alcanzado por sí solo el número necesario para superar al peronismo y producir el cambio político más importante de Santa Cruz desde 1991.

La derogación de la Ley de Lemas obliga a todos a recalcular. La Legislatura discute cómo será el sistema que ordenará la próxima elección provincial y entre las alternativas aparecen la Boleta Única y mecanismos de primarias para definir candidaturas.

El PRO, la UCR y una construcción que también mira hacia Buenos Aires

El armado de Carambia tiene una ventaja y una dificultad. La ventaja es que puede dialogar con espacios distintos porque ya compartió experiencias electorales con buena parte de ellos. La dificultad consiste en conseguir que esos sectores acepten reunirse nuevamente bajo una conducción común. El PRO y la UCR santacruceños atravesaron divisiones en los últimos años y la aparición de La Libertad Avanza agregó otro competidor por el electorado no peronista.

El senador apuesta a reconstruir ese mapa desde una identidad provincial. Cerca de su espacio hablan de sumar intendentes, referentes municipales, sectores sindicales y dirigentes con estructura territorial. “En política todo es posible”, sostiene Carambia cuando la conversación deriva hacia las alianzas. No significa que exista un frente cerrado, pero sí que la política de acuerdos forma parte de la estrategia hacia 2027.

Su posicionamiento nacional también le permite jugar con autonomía. Junto a Natalia Gadano, su compañera de bancada, Carambia mostró capacidad para negociar y también para plantarse frente a la Casa Rosada. En la discusión de la Ley Bases, ambos votaron en contra en general y contribuyeron al empate 36 a 36 que terminó resolviendo Victoria Villarruel. Más recientemente volvieron a ocupar un lugar central en las negociaciones legislativas cuando sus votos quedaron en condiciones de inclinar votaciones ajustadas en el Senado.

El vínculo con Villarruel agrega otra capa. La vicepresidenta visitó Santa Cruz y compartió actividades con Gadano y Carambia en la zona norte. El senador valora su rol institucional y cuestiona los ataques que recibió desde sectores libertarios. Sin embargo, su construcción provincial no depende de una definición nacional: primero pretende ordenar Santa Cruz y después discutir las alianzas que puedan aparecer en el camino.