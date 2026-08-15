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GOBERNADORES Y ESTADO

Rolando Figueroa aggiorna los convenios colectivos con un guiño a los gremios estatales de Neuquén

El plan fue acordado con los sindicatos de trabajadores públicos y mejora las condiciones en toda la provincia. Gestos en una relación que se fortalece.

Por Letra P | Periodismo Político
Rolando Figueroa y Carlos Quintirqueo, titular de ATE en Neuquén.&nbsp;

Rolando Figueroa y Carlos Quintirqueo, titular de ATE en Neuquén. 

El gobierno de Rolando Figueroa fortalece el vínculo con los estatales de Neuquén y echa mano a los convenios colectivos para mejorar la situación de los trabajadores públicos provinciales. Se trata de una estrategia que demandó una negociación de más de un año con UPCN y ATE y que avanza de a mojones en la Legislatura.

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Los diputados provinciales dieron luz verde a las modificaciones que se introducirán al Convenio Colectivo de Trabajo de Desarrollo Humano y Familia. La medida abarca a 4 mil empleados y es el primero que se sanciona en 2026. El año anterior ya se aprobaron cambios en los convenios para el personal de Termas y de la Subsecretaría de Trabajo, mientras que el CCT de Salud se encuentra en espera y otros tres convenios pueden lograr actualizaciones en 2027.

En concreto, con la aprobación de esta semana el gobierno provincial se aseguró poder contar con una partida extra para mejorar los salarios de 4 mil empleados públicos que se desempeñan en programas y dispositivos vinculados a asistir a personas en situación de vulnerabilidad en la provincia de Neuquén.

Se trata de una asignación del orden del 5% al salario básico de los trabajadores de la Subsecretaría de Desarrollo Social y Familia, inclusión de nuevas categorías al escalafón de la carrera administrativa y bonificaciones específicas por cuidado y responsabilidad, atención crítica, centros de desarrollo infantil, adultos mayores y discapacidades.

Rolando Figueroa, Carlos Quintriqueo y Juan Luis Ouset.

Rolando Figueroa, Carlos Quintriqueo y Juan Luis Ouset.

Antes, gobierno y sindicatos habían acordado la creación de un régimen especial para aproximadamente 1600 trabajadores que, después de años bajo programas precarios o modalidades sin aportes completos, llegaron a una edad avanzada sin poder jubilarse.

“Durante años el Estado falló”, admitió entonces el gobernador. La reparación consiste en pagarles una asignación equivalente a su remuneración y mantener los aportes hasta que puedan acceder al beneficio previsional.

El cronograma en la Legislatura de Neuquén

Se encuentra en revisión el Convenio Colectivo para el personal del Sistema Público de Salud, que abarca a cerca de 8 mil trabajadores entre profesionales médicos, técnicos, enfermeros y auxiliares. La intención del nuevo texto es poder reducir asimetrías y distorsiones salariales que la actual normativa genera dentro de hospitales y centros de salud. Entre los cambios propuestos se destacan mejoras porcentuales en concepto como antigüedad y formación continua.

En etapa de negociación se encuentra la incorporación de modificaciones al Convenio Colectivo para el personal de la Administración Central, Entes descentralizados, comisiones de fomento y del Instituto de Seguridad Social del Neuquén, áreas que en total abarcan a cerca de 3800 trabajadores del Estado provincial.

En carpeta también se encuentras los convenios que abarcan a trabajadores de Vialidad Provincial y del Ente Provincial de Agua y Saneamiento. Los cambios en ambas normativas laborales apuntan a mejorar condiciones operativas, esquemas de viáticos y guardias, y a incorporar una bonificación por insalubridad en el caso del Ente de Agua y Saneamiento. Se estima que en 2027 podrían llegar a la Legislatura.

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