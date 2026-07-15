Desde que asumió Javier Milei, Santa Cruz fue la provincia donde más cayó el empleo privado

Santa Cruz es la provincia que registra la destrucción más notoria en el empleo privado formal desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. Entre noviembre de 2023 y abril de 2026, el empleo registrado acumuló una baja del 16,4%, equivalente a 9.990 puestos de trabajo menos, de acuerdo con un informe de Politikon Chaco.

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El informe, elaborado sobre datos de la Secretaría de Trabajo y el SIPA , da cuenta de un retroceso que también muestra números preocupantes en Tierra del Fuego (-15,6%), Catamarca (-12,3%) y Formosa (-12,1%), que completan el grupo de las jurisdicciones con las mayores pérdidas de empleo privado en ese período.

A nivel nacional, el empleo formal se ubicó 3,7% por debajo de los niveles de noviembre de 2023, lo que equivale a una pérdida de 235.419 puestos de trabajo. En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires es el distrito en el que más puestos se perdieron desde el último mes de la gestión de Alberto Fernández , fueron 78.957.

El informe muestra un escenario dispar entre las provincias. Mientras Neuquén (+7,1%) y Río Negro (+2,8%) fueron las únicas jurisdicciones que lograron superar los niveles de empleo privado previos al cambio de gobierno, las otras 22 provincias continúan registrando valores negativos.

En el caso de Santa Cruz, la caída la posicionó como el distrito con peor desempeño del país en ese período. El estudio destaca que la brecha respecto de noviembre de 2023 es la más profunda entre todas las jurisdicciones relevadas.

San Juan se suma al lote de los ganadores en el último año

Los datos correspondientes a abril de 2026 muestran que Santa Cruz también registró una baja en la comparación con igual mes del año anterior. El empleo privado formal descendió 4,5% interanual, lo que representa 2.368 puestos de trabajo menos.

En ese indicador, las únicas provincias con crecimiento fueron Neuquén (+3,7%), Río Negro (+2,7%) y San Juan (+1,6%), mientras que Santa Cruz permaneció entre las jurisdicciones que continuaron mostrando retrocesos en el mercado laboral privado.

La que más cayó en ese período fue Tierra del Fuego, otra de las provincias de la Patagonia que, en medio de una crisis política, sintió el sablazo de las medidas libertarias que impactaron de lleno en la industria local. En concreto, los efectos negativos hace que la pérdida de empleo haya prácticamente quintuplicado al promedio nacional.

En abril, Santa Cruz también volvió a perder empleo privado

El deterioro del empleo privado en la provincia de la Patagonia también se reflejó en la comparación mensual. En abril de 2026, la provincia registró una caída del 0,2% respecto de marzo, con una pérdida de 123 puestos de trabajo registrados, en línea con el retroceso observado a nivel nacional.

En ese mismo período, solo ocho provincias lograron crear empleo privado. Neuquén encabezó el crecimiento mensual con una suba del 0,6%, seguida por Tucumán (+0,5%), mientras que Río Negro se mantuvo sin variaciones. En total, quince jurisdicciones registraron caídas durante abril.