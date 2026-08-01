Santa Cruz: Jairo Guzmán acelera el armado de La Libertad Avanza y se prueba el traje de Claudio Vidal

Jairo Juzmán es el único representante de Santa Cruz en el bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados.

La Libertad Avanza comenzó a mover sus fichas en Santa Cruz con un objetivo que ya dejó de ser una hipótesis para transformarse en estrategia política: llegar competitiva a las elecciones provinciales de 2027. En ese esquema, Jairo Guzmán aparece como la principal apuesta del oficialismo nacional para disputar la gobernación el año que viene.

El diputado nació en Buenos Aires pero vivió casi toda su vida en Río Gallegos , es el único representante libertario de la provincia en el Congreso y ya trabaja en el armado territorial del espacio mientras fortalece su vínculo con la conducción nacional que encabeza Karina Milei .

El propio Guzmán ya no esquiva el desafío, asegura que está "trabajando para ser candidato a gobernador" y se dedica a consolidar el día a día junto a sus equipos técnicos para disputarle el poder y la referencia antikirchnerista a Claudio Vidal .

Dentro de La Libertad Avanza prácticamente no existen dudas sobre quién encabezará el proyecto provincial. Guzmán reúne una serie de condiciones que ningún otro dirigente libertario posee en Santa Cruz. Ocupa una banca en la Cámara de Diputados , tiene llegada directa a la Casa Rosada y acumula una construcción política que comenzó incluso antes de la llegada de Javier Milei al gobierno nacional.

Ese camino no estuvo exento de tensiones . Días atrás protagonizó una fuerte polémica tras realizar declaraciones sobre el autismo que generaron un amplio rechazo de dirigentes opositores y organizaciones vinculadas al TEA. La controversia escaló rápidamente en redes sociales y obligó al diputado nacional a pedir disculpas públicas y aclarar que no había buscado estigmatizar a las personas con esa condición, en uno de los episodios que más ruido generó desde que asumió su banca en el Congreso.

Durante los últimos meses el diputado recorrió distintas localidades, encabezó reuniones partidarias y participó de actividades junto a referentes nacionales con la intención de consolidar una estructura propia en cada municipio. La estrategia es replicar el modelo organizativo que el oficialismo impulsa en otras provincias y llegar a 2027 con candidatos locales, concejales, intendentes y un armado competitivo en todo el territorio santacruceño.

Claudio Vidal, el blanco principal

Para Guzmán, "la provincia pende de un hilo". Por eso, gran parte de su construcción provincial apunta contra Vidal, le cuestiona el manejo de las cuentas públicas, su insistencia en la toma de deuda y el impulso que el gobernador que logró terminar con la hegemonía del kirchnerismo busca dar a las obras de infraestructura para ese territorio de la Patagonia.

"La gestión de Vidal es muy mala. El endeudamiento que quiere realizar va atado a la obra pública y eso es igual a corrupción en Santa Cruz", asegura el diputado retomando un viejo axioma que marcó un rasgo fundamental para los primeros tiempos del mileísmo.

Guzmán cree además que Vidal pide deuda "para financiar la campaña del 2027" y se opone a la iniciativa que el oficalismo santacruceño tiene trabada en la Legislatura casi con la misma vehemencia que los intendentes peronistas a los que Vidal denuncia sistemáticamente.

Un candidato para Javier Milei

En el espacio libertario sostienen que el desgaste del gobierno provincial y el desencanto con los sectores tradicionales generan una oportunidad inédita para disputar el poder. Bajo esa lógica, Guzmán intenta instalar la idea de que el oficialismo santacruceño representa una continuidad del esquema político que gobernó la provincia durante décadas y le baja el precio al coqueteo de Vidal con la Casa Rosada.

Claudio Vidal fue uno de los gobernadores que viajó hasta la Casa Rosada para acompañar la asunción de Diego Santilli como jefe de Gabinete.

El diputado no hace diferencias entre la actual gestión y el kirchnerismo. "Vidal y el kirchnerismo son lo mismo, comparten los mismos personajes", disparó durante la entrevista con Letra P, reforzando una estrategia discursiva que busca ubicar a La Libertad Avanza como la única oposición real al poder provincial. En el peronismo dicen lo mismo, pero el espejo es entre Vidal y Milei.

Con ese diagnóstico, el armado libertario acelera su expansión en Santa Cruz. La prioridad pasa por sumar dirigentes propios, consolidar presencia territorial y convertir el respaldo político que recibe desde la Casa Rosada en una estructura capaz de disputar la gobernación y darle a Javier Milei un triunfo en uno de los distritos más representativos para la batalla cultural que desvela al Presidente.