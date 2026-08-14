UCR de Córdoba: dos frentes competirán por la sucesión de Ferrer y ahora empieza la interna de la interna

Ramón Mestre desafiará el armado de deloredista Marcos Ferrer en la interna del 20 de septiembre por la conducción de la UCR de Córdoba

El reloj de la Casa Radical marcaba el límite y la famosa fumata blanca que buscaba el oficialismo partidario nunca llegó. Marcos Ferrer y Rodrigo de Loredo no lograron la unidad y la Unión Cívica Radical ( UCR ) de Córdoba va a internas. Pese a varias negociaciones, la oposición, con Ramón Mestre a la cabeza, presentó su alianza Más Radicalismo .

El exintendente de la capital, líder del espacio Confluencia, se unió a los núcleos de Carlos Becerra (Identidad Radical), Fernando Montoya (Córdoba Abierta) y Juan Jure (Córdoba con Todos).

En un partido fracturado por la relación con el gobierno de Javier Milei y el armado provincial hacia 2027, el radicalismo de Córdoba optó por su gimnasia más clásica: medir fuerzas en las urnas.

Aunque, cabe decir que nunca está todo dicho en los culebrones boinablanca que suelen reservarse giros inesperados. Ocurrió en 2024 que la interna se salvó en el sprint final cuando todos sus protagonistas -los mismos de ahora- decían que el diálogo estaba termiando.

Charla va, cafecito viene, Mestre aceleró y terminó de abroquelar a la tropa opositora . Con la firma de los apoderados, se abrochó la alianza Más Radicalismo . La jugada no fue solo un sello electoral: el texto ingresado a la Junta Electoral incluye una declaración de principios con intención política.

Por un lado, le pegó al peronismo de Martín Llaryora acusándolo de promover un "partido único" tras 26 años en el poder provincial y de cooptar dirigentes. Por el otro, le envió un mensaje directo al deloredismo al criticar los "simétricos ajustes" de la Casa Rosada y el Panal, como se conoce a la sede del gobierno provincial, rechazando las recetas del "darwinismo económico".

La UCR de Córdoba se encamina a la interna: acta de la alianza Mas Radicalismo

Todo indicaría que el objetivo será disputarle a De Loredo la bandera de la "autonomía e identidad" de la lista roja y blanca en 2027. Un punto que la mayoría partidaria rechaza ya que está más proclive a tejer acuerdos con otros partidos, incluida La Libertad Avanza de Javier Milei.

La apuesta de Marcos Ferrer y Rodrigo de Loredo

Por su parte, desde el sector que maneja la lapicera, la respuesta se cocina a fuego lento de la mano del poder territorial. Letra P pudo saber que el exjefe de la bancada radical en la Cámara de Diputados no se expresará sobre el tema.

El bloque oficialista —que incluye además el espacio de Mario Negri, de Miguel Nicolás, de Sergio Piguillem, de Javier Bee Sellares, de Javier Fabre y sectores como el de Soledad Carrizo— busca revalidar su hegemonía recostándose sobre la liga de intendentes, con la figura del riotercerense Ferrer en el centro del armado.

Rodrigo de Loredo y Matías Gvozdenovich, el candidato del oficialismo.

En el ecosistema deloredista, que confirmó al legislador Matías Gvozdenovich como el candidato que busca suceder a Ferrer, confían en que la tracción de los jefes comunales y el despliegue del aparato oficialista terminen ahogando la rebelión mestrista cuando se abra la votación.

Se jactan de tener apoyo mayoritario aunque haya alianza opositora. Recuerdan la falta de apoyo territorial que se plasmó en las urnas con la derrota de la candidatura a diputado de Mestre en el 2025.

La cuenta regresiva en la UCR de Córdoba

Con la grilla de alianzas ya oficializada, la verdadera prueba de fuego será este 18 de agosto, cuando venza el plazo para pegar la firma en las listas de candidatos que competirán el 20 de septiembre por el Comité Central, los congresales y los comités de cada circuito.

Generación X y Más Radicalismo estarán atravesados por la microinterna de sus coaliciones.

En el primer frente, el desafío estará en la conducción del Comité Capital, que tienen a varios precandidatos a intendentes anotados como Javier Bee Sellares, Juan Negri y Sergio Piguillen. La resistencia en este punto es expresa al sector del legislador Miguel Nicolás, que tiene ambiciones que chocan con esos sectores.

En el caso de Mas Radicalismo, se da por descontado que Mestre hará valer su peso específico y la discusión con los aliados, en especial, con el intendente de Mina Clavero, Luis Quiroga, puede presentar un punto de fricción. Este dirigente, con el respaldo del legislador Dante Rossi, no pudo presentar su núcleo interno para competir como opción y se plegaron al armado del exintendente de Río Cuarto, Juan Jure.

En ese marco, y salvo que las calculadoras de ambos bandos fuercen un acuerdo de último minuto en el filo de la medianoche, la UCR cordobesa resolverá quién conduce el barco hacia el 2027 a pura interna viva. El 20 de septiembre será el capítulo final.