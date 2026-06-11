Claudio Vidal llamó a una sesión de urgencia para tomar deuda por U$S 600 millones en Santa Cruz

La Legislatura de Santa Cruz llamó a una sesión extraordinaria para tratar la Ley de Financiamiento Estratégico , un proyecto impulsado por Claudio Vidal que habilita un endeudamiento de hasta U$S 600 millones, en el marco de la profunda crisis que vive la provincia a partir de la caída de la actividad económica y la reducción de transferencias nacionales.

La iniciativa requiere una mayoría especial de dos tercios, es decir, al menos 16 diputados. El bloque Por Santa Cruz cuenta con 10 legisladores propios, por eso sale a construir consensos a contrareloj. Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical y La Libertad Avanza ya se manifestaron en contra de autorizar el endeudamiento.

El texto busca aprobar un pedido de autorización para tomar deuda en moneda extranjera que se destinará exclusivamente a infraestructura y desarrollo productivo, según explican desde el oficialismo de esa provincia de la Patagonia. En rigor, el ministro de Economía, Ezequiel Verbes , detalló días atrás que el objetivo es avanzar en iniciativas “que permitan que Santa Cruz deje de depender exclusivamente de actividades coyunturales” y pueda consolidar una matriz económica más diversificada.

Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz, dijo que el aumento salarial de los jueces le "falta de respeto a la sociedad de Santa Cruz".

La expectativa es alta. Numerosos sectores productivos atraviesan dificultades en el distrito, que sobrevive, además, a la paralización de obras públicas financiadas por Nación y tiene una de las tasas de desocupación más altas del país. En este marco, muchos intendentes y representantes de distintos sectores ya expresaron su acompañamiento a la ley, al argumentar que las localidades enfrentan "necesidades urgentes".

Críticas y chicanas desde la oposición

La oposición, sin embargo, mantiene cuestionamientos sobre las condiciones de endeudamiento y la posibilidad de recurrir a jurisdicciones externas con determinados instrumentos financieros. También plantean la necesidad de "priorizar recursos para salarios" y servicios esenciales.

“Piden deuda ¿para qué? Para robársela con más obra pública. Cuando las obras no son de ningún tipo de importancia real para la provincia, piden deuda ¿para qué? para decir que van a invertir en YCRT cuando sabemos que eso es mentira y le están mintiendo a la gente para que presione para que salga el endeudamiento. ¿Para qué piden plata?”, cuestionó esta semana el diputado de La Libertad Avanza, Jairo Guzmán.

Gremios legislatura santa cruz

Ante las críticas, el ministro Verbes fue contundente durante la última reunión en la comisión de Presupuesto y Hacienda al asegurar que el endeudamiento “no es contrario a los debates salariales”, sino que son herramientas complementarias. Además, sostuvo que la aprobación de este financiamiento permitirá al Poder Ejecutivo "liberar partidas presupuestarias" que están retenidas para la obra pública y destinarlas a la discusión paritaria.

En la misma línea, argumentó que “la Provincia, por la Ley de Responsabilidad Fiscal, puede endeudarse hasta un 15% de los ingresos netos de coparticipación de municipios. Los municipios no se ven afectados en lo más mínimo. Es decir, de todos los ingresos netos de coparticipación municipal, representaría aproximadamente el 2,55% de la toma de deuda”.

Claudio Vidal pedirá ayuda a la Rosada para contener el conflicto salarial

El debate se dará mientras Santa Cruz transita días convulsionados. Como ya contó Letra P, el gobernador adelantó esta semana que la provincia evalúa gestionar un adelanto financiero ante el Gobierno nacional para afrontar el reclamo salarial de la Policía, los Bomberos y el Servicio Penitenciario, en el marco de la protesta de las fuerzas de seguridad que hace meses mantiene en vilo al distrito patagónico.

Tras esto, este miércoles el gobierno provincial les ofreció a los uniformados un aumento de un $1.200.000 escalonado, en el marco de una mesa del salario convocada en la Escuela de Policía local. La propuesta fue rechazada. Por otro lado, los gremios docentes ADOSAC y AMET se reunieron días atrás en la primera Mesa de Paritarias Salariales de 2026, en un encuentro tenso que también concluyó sin propuesta salarial.

"Todos los gobiernos de las últimas décadas tomaron deuda. Lo único que pedimos es contar con las mismas herramientas para seguir garantizando el funcionamiento del Estado y sostener el desarrollo de Santa Cruz", aseveró el mandatario provincial en sus redes. “No me voy a rendir. Bajo ningún punto de vista voy a bajar los brazos y, que lo sepan los actores de la oposición, los que hoy quieren aconsejar después de gobernar 30 años generando desorden: ustedes tienen que saber que no me voy a dejar extorsionar”, concluyó.