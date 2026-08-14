Chubut: Gerardo Merino sale de gira y entra en la recta final para presidir la UCR

Gerardo Merino empieza a recorrer la recta final para convertirse en el presidente de la UCR de Chubut . Es el objetivo inmediato del intendente de Trelew , que el año próximo buscará su reelección en la ciudad del valle. También es un hito trascendente para el gobernador Ignacio Torres , que quiere como socio de su coalición a un radicalismo ordenado con un aliado al frente para la pelea provincial 2027.

Merino recorre hace tiempo la provincia para fortalecer el diálogo con las bases boinablanca repartidas en los 33 comités que tendrán delegados en el plenario para elegir a las nuevas autoridades del Comité Provincial de la UCR, que hoy comanda el vicegobernador Gustavo Menna . La cita en Trelew será el sábado 29 de agosto o el 5 de septiembre: la fecha definitiva dependerá de las condiciones climáticas que estén previstas para esos días en la ancha geografía de Chubut.

Según pudo saber Letra P , el intendente ya tiene agendados los próximos destinos de su gira para consolidar su candidatura. Visitará en los días venideros las localidades de Telsen , Gan Gan y Gastre , además de la Comarca Andina y el Valle Medio , con reuniones en Las Plumas, Los Altares y Paso de Indios .

"Estamos en un momento donde el radicalismo necesita seguir teniendo el territorio, la presencia y el diálogo", sostiene Merino.

Merino cree que el radicalismo, a través de su alianza con el gobernador Ignacio Torres , logró fortalecerse y alzarse con la conducción de diferentes municipios, entre ellos Trelew.

“Tenemos más presencias de diputados, una senadora nacional, los ministros de Gobierno, de Educación, de Ambiente, gente en Deportes. Hay muchas segundas y terceras líneas que son parte de este gobierno provincial. Hay más concejales y la posibilidad de recuperar diferentes localidades", enumera y suelta un balance de la alianza con Torres: "El resultado después de diez años de participar en diferentes contiendas electorales ha sido propicio”.

Gerardo Merino y el gobernador de Chubut, Nacho Torres.

El intendente busca poner en valor los logros de esa alianza ante algunas voces boinablanca que, a su entender, no logran entender el cambio de etapa. “Escucho a algunos decir que el partido tiene que debatir ideas y proyectos. Nosotros hoy estamos gobernando. Las ideas las estamos llevando adelante con los proyectos que tenemos en el Ejecutivo y la Legislatura", señala.

"Pasamos de decir lo que hay que hacer a hacernos cargo de las cosas. Hay que cambiar ese discurso y hacernos responsables del frente que venimos armando. Hoy somos gobierno”, subraya.

La interna de la UCR

Para la elección de las autoridades del Comité Provincial, cada comité cuenta con dos delegados, sin importar el tamaño de la ciudad o la localidad. Esa igualdad de condiciones es la que da pie a un grupo de dirigentes del radicalismo de la Cordillera para expresar su descontento por la presunta falta de respaldo de la conducción partidaria, una situación que tomó fuerza tras la habilitación de la reelección para intendentes en municipios sin carta orgánica, que complicó los cálculos electorales de algunos caciques locales.

Entre quienes alzaron su voz está el vicepresidente de la UCR y referente de la Comarca Andina, Sergio Guajardo, quien afirma haber reunido a 16 comités departamentales para accionar contra la conducción actual. También ha manifestado algunos cuestionamientos Damián Biss, expresidente del partido e intendente de Rawson. Biss no tiene reelección en la capital provincial.

Merino relativiza las críticas y los amagues de los díscolos. Señala que, en la política y dentro del partido, siempre hay diferentes voces y puntos de vista. “Uno escucha a todos y después son las mayorías las que deciden”, afirma. “Si hay un grupo minoritario de dos, tres o diez personas que dicen que hay que irse con La Libertad Avanza o que no están conformes con el gobierno de Trelew, el provincial o el que sea, es entendible, pero yo, como dirigente, voy a respetar lo que elijan las mayorías”, recalca.

Hincha de Racing y radical desde siempre, Merino está acostumbrado a enfrentar las adversidades y las disidencias. Sin ir más lejos, para convertirse en intendente en 2023 antes debió ganar la interna de Juntos por el Cambio en su ciudad. Lo hizo de la mano de Nacho Torres enfrentando... a la UCR. Aquella vez, la mayoría de su partido le dio la espalda, llevó de candidato a un extrapartidario y perdió. Hoy están encolumnados detrás del tándem Torres-Merino.

Merino ante la amenaza de La Libertad Avanza

La interna no es el único de disputa del radicalismo. Hay algunos dirigentes radicales que expresaron en los últimos meses su alejamiento de la conducción partidaria para acercarse a La Libertad Avanza. Entre ellos está el exconcejal Manuel Pagliaroni, titular de la ANSES en Trelew, que continúa afiliado a la UCR, pero participa activamente en las filas de quienes no esconden su simpatía por Javier Milei.

Aún no está resuelto en la provincia si Torres trabará algún tipo de acuerdo con la Casa Rosada en lo que respecta a la pelea provincial. No obstante, el gobernador viene marcando una línea discursiva para definir a su coalición provincial Despierta Chubut, donde la UCR es socio premium. "Nos une y nos hermana una agenda de desarrollo", asegura, al tiempo que cuestiona los acuerdos que solo persiguen fines electorales: "El rejunte no tiene ningún tipo de sentido si es solamente para ganar una elección".

Con esa premisa, Merino asegura que desea garantizar que el proceso de renovación de autoridades en la UCR se desarrolle de manera transparente y que el radicalismo siga siendo “un ejemplo de que las cosas pueden hacerse de manera ordenada y democrática”.

“Quiero que estén todas las voces, que estén las mayorías, las minorías y que todos levanten la mano, porque para eso tienen voz y voto y asumieron la responsabilidad de asumir esos cargos”, asegura.