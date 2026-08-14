El juez de la Corte Rafael Gutiérrez dejó abierta la puerta para ser candidato a diputado en Santa Fe en 2027

Rafael Gutiérrez. Con un discurso con fuerte contenido político y un repaso de gestión, dejó inaugurado el año judicial.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe , Rafael Gutiérrez , dejó abierta la posibilidad de ser candidato en la provincia en las elecciones de 2027. En medio de su disputa con el gobernador Maximiliano Pullaro por su continuidad en el máximo tribunal, aseguró que fue tentado para competir por una banca en la Cámara de Diputados provincial.

"Si voy de candidato a diputado mi único compromiso es con la ley, con la constitución y con los trabajadores", aseguró.

La definición surgió durante una entrevista con el programa Punto de equilibrio, de Telefé Santa Fe, cuando le preguntaron si había recibido ofrecimientos para integrar alguna lista de cara a las elecciones de 2027. El titular de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe recordó que en distintas oportunidades lo tentaron para ocupar cargos públicos.

Ante la insistencia para saber si aceptaría una candidatura, el magistrado evitó dar una respuesta. “Siempre respondo lo mismo: no digo ni que sí, ni que no. Porque si digo que no y después es sí, no quiero mentir”, sostuvo.

El titular del máximo tribunal provincial planteó que la definición dependería de una decisión personal, después de una extensa trayectoria en la Justicia. “Hay que tener en cuenta que hace 52 años que estoy en el Poder Judicial, 26 años de ministro de la Corte, 14 o 15 años presidiendo la Corte. Es una vida en esto”, señaló.

La disputa con el Gobierno de Maximiliano Pullaro

La posibilidad de un salto a la política adquirió especial relevancia por el enfrentamiento que Gutiérrez mantiene con el Gobierno de Santa Fe en torno a su permanencia en la Corte y al alcance de sus fallos, como el que la semana pasada declaró inconstitucional el tope a las jubilaciones de privilegio.

La gestión de Pullaro sostiene que el magistrado debe dejar su puesto debido al límite de edad establecido para los integrantes del máximo tribunal. En la entrevista volvió a insistir que se irá cuando él mismo lo decida y lanzó una humorada: "Yo digo esto para que se ponga nervioso el gobernador”.

Gutiérrez sugirió en diciembre del año pasado que abandonaría su lugar en la Corte hacia finales de 2026.

En ese contexto, el juez volvió a dejar abierta la posibilidad de que su futuro pudiera estar fuera del Poder Judicial. “Indudablemente que va a ser distinto lo que viene. Si acepto eso (Ndr: una candidatura), con toda la responsabilidad que corresponde, indudablemente me tocará actuar en otro sector”, afirmó durante la entrevista.

Incluso planteó cuál sería su eventual límite político si finalmente decidiera competir por una banca en la Legislatura de Santa Fe. “Si voy de candidato a diputado mi único compromiso es con la ley, con la Constitución y con los trabajadores”, aseguró Gutiérrez.

La eventual candidatura también tenía un antecedente político. En 2018, cuando el peronismo santafesino buscaba recuperar el poder provincial, Gutiérrez había reconocido públicamente que recibió propuestas para competir por la gobernación en representación del PJ.

“Mi vida es el Poder Judicial, donde llevo 43 años. Indudablemente conozco a mucha gente y hay un grupo de personas que me lo ha ofrecido”, había dicho entonces. En aquella oportunidad, al igual que en la actualidad, evitó descartar de inmediato la posibilidad y aseguró que analizaría el ofrecimiento.

El gobernador Maximiliano Pullaro y el presidente de la Corte Rafael Gutiérrez.

El antecedente político de Rafael Gutiérrez

Finalmente, el magistrado desistió de aquella candidatura y continuó su carrera dentro de la Justicia santafesina. Su trayectoria había comenzado en 1975, cuando ingresó al Poder Judicial con el cargo de secretario. Años después, su primo y entonces gobernador Carlos Reutemann impulsó su llegada a la Corte Suprema de Santa Fe.

Más allá de sus vínculos históricos con el peronismo, Gutiérrez sostuvo en distintas oportunidades que su relación con dirigentes de diferentes espacios políticos respondía a su disposición para brindar ayuda sin distinciones.

“El que necesitaba una mano yo se la di, de adentro y de afuera. Yo ayudo a todos: peronistas, radicales, socialistas”, había afirmado.

Con la disputa por su continuidad en el máximo tribunal provincial y las elecciones de 2027 en el horizonte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe volvió a dejar una puerta abierta. Por el momento, no confirmó una candidatura, pero tampoco quiso descartarla y dejó la definición en el terreno de una decisión personal.